28 Şubat davasında tutuklu dört komutan Covid-19’a yakalandı
28 Şubat davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan emekli Korgeneral Avar, emekli Korgeneral Kılınç, emekli Korgeneral Türker ve emekli Tümgeneral Özkaynak, Covid-19’a yakalandı. Avukat Kaçmaz, “Ölüm cezası infaz ediliyor” dedi.
28 Şubat davası kapsamında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan komutanlardan 84 yaşındaki emekli Korgeneral Vural Avar, 81 yaşındaki emekli Korgeneral Yıldırım Türker, 77 yaşındaki emekli Tümgeneral Cevat Temel Özkaynak ve 82 yaşındaki emekli Korgeneral Hakkı Kılınç tutuklu bulundukları Sincan Cezaevi’nde Covid-19’a yakalandı.
Gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendiren Özkaynak’ın avukatı Aykanat Kaçmaz, tecrite alınan 84 yaşındaki emekli Korgeneral Vural Avar, 81 yaşındaki emekli Korgeneral Yıldırım Türker ve 77 yaşındaki emekli Tümgeneral Cevat Temel Özkaynak’ın şu an için hayati risk bulunmadığını belirtti.
"HER ŞEY ORTADA"
Kaçmaz şunları söyledi: “Bu hastalığın zaman içerisinde yaşamsal tehdit riskinin azalması en büyük şansımız. Komutanlarımız içerisinde Yıldırım Türker’in durumu diğer askerlere göre biraz daha ağır. Çok fazla öksürüğü var, kendisini ve etrafındakileri uyutmayacak yoğunlukta. Covid-19 özelinde durum biraz daha iyi olsa da genel olarak bu siyasi linç davasında ölüm kararı infaz ediliyor. Asker yakınlarının kendilerini her duruma hazırlamaya iten bu süreç hakkında her şey ortada. İçerideki komutanların adeta ölmeleri isteniyor.”
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