28 Şubat davasında yargılanan komutan Orhon yaşamını yitirdi: ‘Adalet için daha kaç kişi ölmeli?’

Yayınlanma: 15.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 15.11.2023 - 04:00

FETÖ tutuklusu eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili tarafından iddianamesi yazılan ve soruşturma ile kovuşturma aşamasında 20’ye yakın hukuki sorumlusunun FETÖ’den ihraç edildiği 28 Şubat davasında bir komutan daha yaşamını yitirdi. 28 Şubat davası kapsamında tutuklandıktan sonra “ağır sağlık sorunları” nedeniyle serbest bırakılmasının ardından savcılık itirazı ile yeniden tutuklanan ve zor şartlarda 15 ay hapis yatan emekli Korgeneral Kamuran Orhon 83 yaşında önceki gün yaşamını yitirdi. Dün İzmir Seferihisar’da son yolculuğuna uğranan Orhon, 28 Şubat davasından beraat etmiş ancak Yargıtay’ın bu kararı bozması nedeniyle aynı davadan yargılanmaya devam ediyordu.

‘İSYAN ETMEMEK ELDE DEĞİL’

Orhon’un devresi ve halen aynı davadan tutuklu bulunan emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın eşi Nilgül Doğan Cumhuriyet’e konuştu. “Durumunu içine sindiremediği için rahatsızlanan bir arkadaşımızı daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz” diyen Doğan, şunları söyledi: “Sincan Cezaevi’nde kalan Kamuran Paşa, yine aynı davadan yargılanan zamanın Jandarma Komutanı Ememeki Orgeneral Teoman Koman Paşa ile aynı koğuşu paylaşmış ve ona çocuğu gibi bakmıştı. O dönemde Teoman Paşa bir duruşma sırasında otururken yere düşmüş, mahkeme heyeti onu tahliye edip hastaneye göndermekte tereddüt etmiş, yaklaşık yarım saat sedyede bekletip daha sonra hastaneye yollamıştı. Zaten kısa süre sonra onu da kaybettik.”

Bu davanın FETÖ kumpası olmasına karşın devam ettiğine dikkat çeken Doğan, “İsyan etmemek mümkün değil. Eğer FETÖ ile mücadele ediliyorsa, bu dava neyin nesi? Daha kaç kurban vereceğiz? Çok ama çok üzgünüm. Sebep olanlar, seyirci kalanlar da bin beterini yaşasınlar” sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

‘DURUMLARI KÖTÜ’

Orhon’un yakın çevresine “Ben bu davanın sonunu göremem ancak siz benim ve arkadaşlarımın uğradığı haksızlıkların peşini bırakmayın” sözleriyle mücadelesini vasiyet bıraktığını belirten 28 Şubat davası sanıklarından emekli Albay ve sosyolog Alican Türk ise şunları söyledi:

“Yaş ortalaması 81 olan beş komutan, gerçekler ortadayken 819 gündür tutuklu bulunuyor. Durumları Kamuran Paşa’dan daha iyi değil. Haklarında Adli Tıp Kurumu’nun sağlık raporu olmasına rağmen ısrarla içeride tutuluyorlar. Neden? Vural Avar Paşa’nın akıbetine uğramaları, ölmeleri mi bekleniyor? Çok yazık! Bana göre bu durum ‘taammüden cinayet’ ile eşdeğerdir.”