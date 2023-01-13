28 Şubat tutuklularına tecrit: Savcı, Çetin Doğan’ı ziyaret etmek isteyen HKP’ye izin vermedi

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 05:59

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Sekreter Yardımcısı avukat Tacettin Çolak, 28 Şubat davası hükümlülerinden Çetin Doğan ile görüşmek için cezaevi savcısına başvurduklarını ancak savcının, “uygun görülmemiştir” diyerek, başvuruyu reddedildiğini söyledi.

Çolak, Doğan’ın sağlık durumundan endişe ettiklerini belirterek, “28 Şubat davası sanıklarını haksız ve hukuksuz olarak tutsak ettikleri yetmiyormuş gibi onların dış dünya ile ilişkisini keserek de başka bir cezalandırma amaçlanıyor. Askerlerimize bu toplumun hem teşekkür hem de özür borcu var” dedi.

Çetin Doğan

HKP’li avukat Çolak, önceki gün, İzmir Kırıklar Cezaevi’nde bulunan 28 Şubat davası hükümlüsü eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ı ziyaret etmek istedi. Cezaevi savcısına başvuran Çolak, yalnızca “Uygun görülmemiştir” yanıtı aldı, bu nedenle Doğan’la görüşemedi. Duruma tepki gösteren Çolak, “28 Şubat davası sanıklarına tecrit uygulandığını” söyledi. “Cezaevi savcısının bu keyfi uygulaması, 28 Şubat davasından yargılanan askerlerimizin hukuksuz bir şekilde tutsak alındıkları yetmiyormuş gibi bir de dış dünya ile ilişkilerinin kesilerek ek cezalandırma amaçlıdır” diyen Çolak, “Yasal değildir, insan haklarına aykırıdır” ifadelerini kullandı.

Tacettin Çolak

"15 TEMMUZ OLMAZDI"

28 Şubat kararlarını alanların suç işlemediğini vurgulayan Çolak, şunları kaydetti:

“Cumhuriyet ve laiklik düşmanlarına karşı Türk Silahlı Kuvvetler İç Hizmet Kanunu’nun o dönemde yürürlükte olan 35. maddesinde ‘cumhuriyeti koruma ve kollama’ şeklinde tanımlanan yasal görevlerini yerine getirdiler. ‘Bizim için demokrasi bir tramvaydır, gittiğimiz yere kadar gider orada ineriz’, ‘Demokrasi amaç değil araçtır’, ‘Hem laik hem Müslüman olunmaz’, ‘Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, kalbinin davacısı bir gençlik istiyorum’ diyen Ortaçağ’cılara karşı 28 Şubat kararları uygulansaydı, 15 Temmuz da FETÖ yargısı da AKP yargısı da olmazdı. İlerlemiş yaşlarına rağmen yüksek güvenlikli cezaevlerinde tutulan, rütbeleri sökülenlere sınırsız zulüm uygulanıyor. İntikam alıyorlar. 28 Şubat kararlarını alan ve sırf bu yüzden tutsak edilen askerlerimize bu toplumun hem teşekkür hem de özür borcu var.”