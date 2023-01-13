28 Şubat tutuklularına tecrit: Savcı, Çetin Doğan’ı ziyaret etmek isteyen HKP’ye izin vermedi
Olayla ilgili açıklamada bulunan Halkın Kurtuluş Partisi Genel Sekreter Yardımcısı avukat Tacettin Çolak, "28 Şubat davası sanıklarını haksız ve hukuksuz olarak tutsak ettikleri yetmiyormuş gibi onların dış dünya ile ilişkisini keserek de başka bir cezalandırma amaçlanıyor" dedi.
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Sekreter Yardımcısı avukat Tacettin Çolak, 28 Şubat davası hükümlülerinden Çetin Doğan ile görüşmek için cezaevi savcısına başvurduklarını ancak savcının, “uygun görülmemiştir” diyerek, başvuruyu reddedildiğini söyledi.
Çolak, Doğan’ın sağlık durumundan endişe ettiklerini belirterek, “28 Şubat davası sanıklarını haksız ve hukuksuz olarak tutsak ettikleri yetmiyormuş gibi onların dış dünya ile ilişkisini keserek de başka bir cezalandırma amaçlanıyor. Askerlerimize bu toplumun hem teşekkür hem de özür borcu var” dedi.
Çetin Doğan
HKP’li avukat Çolak, önceki gün, İzmir Kırıklar Cezaevi’nde bulunan 28 Şubat davası hükümlüsü eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ı ziyaret etmek istedi. Cezaevi savcısına başvuran Çolak, yalnızca “Uygun görülmemiştir” yanıtı aldı, bu nedenle Doğan’la görüşemedi. Duruma tepki gösteren Çolak, “28 Şubat davası sanıklarına tecrit uygulandığını” söyledi. “Cezaevi savcısının bu keyfi uygulaması, 28 Şubat davasından yargılanan askerlerimizin hukuksuz bir şekilde tutsak alındıkları yetmiyormuş gibi bir de dış dünya ile ilişkilerinin kesilerek ek cezalandırma amaçlıdır” diyen Çolak, “Yasal değildir, insan haklarına aykırıdır” ifadelerini kullandı.
Tacettin Çolak
"15 TEMMUZ OLMAZDI"
28 Şubat kararlarını alanların suç işlemediğini vurgulayan Çolak, şunları kaydetti:
“Cumhuriyet ve laiklik düşmanlarına karşı Türk Silahlı Kuvvetler İç Hizmet Kanunu’nun o dönemde yürürlükte olan 35. maddesinde ‘cumhuriyeti koruma ve kollama’ şeklinde tanımlanan yasal görevlerini yerine getirdiler. ‘Bizim için demokrasi bir tramvaydır, gittiğimiz yere kadar gider orada ineriz’, ‘Demokrasi amaç değil araçtır’, ‘Hem laik hem Müslüman olunmaz’, ‘Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, kalbinin davacısı bir gençlik istiyorum’ diyen Ortaçağ’cılara karşı 28 Şubat kararları uygulansaydı, 15 Temmuz da FETÖ yargısı da AKP yargısı da olmazdı. İlerlemiş yaşlarına rağmen yüksek güvenlikli cezaevlerinde tutulan, rütbeleri sökülenlere sınırsız zulüm uygulanıyor. İntikam alıyorlar. 28 Şubat kararlarını alan ve sırf bu yüzden tutsak edilen askerlerimize bu toplumun hem teşekkür hem de özür borcu var.”
İlgili Haberler
- 28 Şubat davasında sağlık işlemleri başlarken Nilgül Doğan genelgeyi işaret etti: Komutanları tahliye edin
- Son Dakika... 28 Şubat davasında korkutan gelişme: Açık görüşte bayılan Hakkı Kılınç hastaneye kaldırıldı
- 28 Şubat davasındaki askerler 500 gündür cezaevinde: 'İş toplu katliama gidiyor'
-
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li Özgür Özel, Süleyman Soylu dosyasını açtı
- 'Seni yargılamayan şerefsizdir'
- Ateş'in yakın arkadaşı olduğu ortaya çıktı
- Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
- Askerlikte yeni dönem başlıyor
- 'Kasetler var, ölürsem yayınlanacak'
- 'Anıtkabir yakılacak, Fethullah Gülen gelecek'
- Ali Koç ve Jorge Jesus görüşmesinin perde arkası!
- Burhan Çaçan yaşamını yitirdi
- Kalabalığın arasına dalan araç beş kişiyi öldürdü