28 Şubat davasındaki askerler 500 gündür cezaevinde: 'İş toplu katliama gidiyor'

31 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

İddianamesi FETÖ’cü Eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili tarafından yazılan 28 Şubat davasında yaş ortalaması 80 olan 10 asker 500 gündür cezaevinde. Yaklaşık 17 aydır tutuklu bulunan 10 komutan yeni yıla cezaevinde girecek.

Silivri, Sincan ve Buca cezaevlerindeki komutanların son durumunu, aynı davadan hapis yatan Emekli Albay Alican Türk ile avukatlar Aykanat Kaçmaz ve Ümit Kara Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Emekli Albay Alican Türk, “Sağlık sorunlarına karşın 500 gündür hapisteler. Dile kolay 80-90 yaşındaki insanlar için 500 gün ne demek” sözleriyle tepki gösterdi.

Kendisi de aynı davadan 14 ay hapis yatan Türk, “Asker olmasalardı kesinlikle bu kadar dayanamazlardı. ‘Geç gelen adalet adalet değildir’ derler. Son yaşananlardan sonra bu sözü ‘geciken adalet cinayettir’ diye değiştirmek gerek” dedi.

(Alican Türk)

“Başka bir komutanımızı kaybetmek istemiyoruz” diyen Türk, şu ifadeleri kullandı:

“Apaçık bir cinayeti gördük. AYM’nin durumun ciddiyetinin farkında olmaması mümkün değildir. Bir ölüm olayına rağmen duruma hâlâ el koymaması akıllara bambaşka soru işaretleri getirmektedir. İş toplu katliama doğru gidiyor.”

FETÖ KURGUSU

Eski Askeri Hakim Aykanat Kaçmaz, cezaevindeki komutanlardan E. Orgeneral Çetin Doğan (82), E. Orgeneral Fevzi Türkeri (81), E. Tümgeneral Cevat Temel Özkaynak (77), E. Tümgeneral Erol Özkasnak (76) ve E. Tümgeneral Kenan Deniz’in (74) avukatlığını yapıyor.

(Aykanat Kaçmaz)

Kaçmaz, “Kamuoyunda 28 Şubat olarak bilinen dava aslında idamdır. Müebbet hapis denilen cezalarla komutanlar infaz ediliyor ve bu kapsamda da en son Emekli Korgeneral Vural Avar infaz edildi. Görüntüleri izleyen bir çocuk dahi ‘bu nasıl darbe, cebir ve şiddetle hükümet böyle mi devrilir’ derdi. Yaşananlar özünde bir ordu düşmanlığıdır. İçerideki komutanların bir 500 günü daha yok, bunu da herkes biliyor. Cezalandırmayı yapan, kararı onayanlar da bu vicdan muhasebesini yapıyorlar, akıbetlerinden de korkuyorlardır” ifadelerini kullandı.

KAMU VİCDANI ZEDELENDİ

Vural Avar’ın avukatı Ümit Kara da yaşananları şu sözlerle değerlendirdi:

“Vural Avar dahil 14 emekli generalin geçen yıl 29 Temmuz ile 15 Ağustos arasında yaşları ve hastalıklarını gerekçe göstererek ölüm gibi telafisi imkansız zarar gelmemesi için infazın durdurulmasını talep ettik. AYM ise bu talebi bir ay içerisinde reddetti. Yaşananlara rağmen AYM 17 aydır bireysel başvuruları komisyonlar önünden alıp genel kurula sevk ediyor, süreci uzatıyor. Bu da AYM’ye olan güveni zedeliyor.

(Ümit Kara)