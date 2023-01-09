28 Şubat davasında sağlık işlemleri başlarken Nilgül Doğan genelgeyi işaret etti: Komutanları tahliye edin

Yayınlanma: 09.01.2023 - 02:00

Güncelleme: 09.01.2023 - 02:00

FETÖ’den tutuklu eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili tarafından iddianamesi yazılan 28 Şubat davasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Adalet Bakanlığı’nın yayımlandığı genelgede “Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama nedeniyle cezaların hafifletilmesi, kaldırılması işlemleri hükümlünün talebi olmadan resen başlatılabilecek” denilmişti.

Silivri Cezaevi’nde bulunan emekli Orgeneral İlhan Kılıç (87) ve emekli Tümgeneral Kenan Deniz’in (75), Vural Avar’ın ölümü sonrası Adli Tıp’a sevk edilmesinin ardından, genelge ile eş zamanlı olarak sağlık işlemleri başlatılan emekli Korgeneral Hakkı Kılınç (83) da Sincan Cezaevi’nden İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Sincan Cezaevi’nde bulunan emekli Orgeneral Fevzi Türkeri (82) ve emekli Tümgeneral Cevat Temal Özkaynak’ın (78) bugün, Silivri Cezaevi'nde bulunan emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi’nin (91) ve emekli Tuğgeneral İdris Koralp’in de bu hafta hastaneye sevk edileceği öğrenildi.

Diğer tutukluların sevk işlemleri ile ilgili olarak komutanlara henüz bilgi verilmezken emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın eşi Nilgül Doğan gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendirdi.

“GENELGENİN GEREĞİ YAPILMALI”

“Vural Paşa’nın hayatını kaybettiği ancak sabah yoklaması sırasında ortaya çıktı. O nedenle sabahları çalan telefonları ellerimiz titreyerek açıyoruz” diyen Doğan, “Hakkında skandal bir sağlık raporu verilen ve hücresinde tek başına yaşayan eşimin bir kriz anında düğmeye basabileceğinden bile emin değilim ki bir sağlık müdahalesinin 2-3 saatten önce gerçekleşmesi de mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Olumlu karşıladıkları genelgenin gereğinin yapılmasını beklediklerini söyleyen Doğan, “Aksi takdirde benzer kayıplar yaşayacağımız aşikar ve kaybolan hayatların hesabını kimsenin verebilmesi mümkün değil” uyarısında bulundu.