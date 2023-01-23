28 Şubat tutuklusu Çetin Doğan'dan mektup: 'Balyoz Kumpas Davası’nda Son Perde'

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 13:01

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 13:01

Birçoğu hapiste veya firari olan Fethullahçıların sahte belgeler ve gizli tanıklarla hazırladığı ve Yargıtay’ın beraat kararlarını bozmasıyla yeniden görülen Balyoz davası devam ediyor.

Yargıtay'ın kararının ardından sadece birkaç kişinin yargılanmaya devam edildiği davanın duruşması, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Konuyla ilgili paylaşım yapan avukat Hüseyin Ersöz, tutuklu bulunan emekli Orgeneral Çetin Doğan imzalı bir metin paylaştı.

23 Ocak 2023, İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan gönderilen "Balyoz Kumpas Davası’nda Son Perde” başlıklı metinde, "Tarih ülkemizde ve dünyada siyasi iktidarların çıkar ve ideolojik temeldeki siyasi hedefleri uğruna nice yurtsever kişi ve grupları düzmece bahanelerle zindanlara attırdığına şahittir" denildi.

"HİÇ GÖRÜLMEMİŞ SKANDAL NİTELİĞİNDE"

Metnin devamında şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde ülkemizde adaleti bütünüyle devletin temeli olmaktan çıkarak açılan siyasi davalarla zulmün aracı haline getirmiştir. Bu bağlamda Balyoz Kumpas Davasının son perdesi 23 Ocak 2023 tarihinde İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılıyor. Eminim toplumumuzda çoğu kişi 2010 yılının başlarında açılan kumpas davasının sonlandığını "Adaletin" yerini bulduğunu düşünüyordur. Oysa davanın siyaseten kapanmasını mahzunlu gören yetkililer "Bal gibi Balyoz vardı, sulandırıldı" söylemi ile ben dahil 7 kişi için 7 yıldır devamını sağladılar. Son perdede okumak için hazırladığım savunma notlarımın toptan özeti ilişikte sunulmuştur. Okuyacak olanlar Yargıtay tarihinde hiç görülmemiş skandal niteliğinde Yargıtay 16. Ceza Dairesinde nasıl alel acale hazırlandığını görecektir."

Duruşma başladı.

Müvekkilimiz Sayın Çetin Doğan’dan Kamuoyuna Duyuru… ??



“Balyoz Kumpas Davası’nda Son Perde”



“… Ülkemizde hak, hukuk ve adaletin yeniden yeşermesi umuduyla …”



23 Ocak 2023, İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

(1) https://t.co/qgvSikoCQ2 pic.twitter.com/fjJmQulCO7 — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) January 23, 2023











