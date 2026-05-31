28 yaşındaki Ercan evinde ölü bulundu: İhbarı yapan kız arkadaşı gözaltında

31.05.2026 17:41:00
DHA
Zonguldak'ta 28 yaşındakiErcan Koçak, yaşadığı evde bıçaklanmış halde ölü bulundu. İhbarı yapan kız arkadaşı K.Ç. gözaltına alındı.
Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında merkeze bağlı Hacıali köyünde 28 yaşındaki Ercan Kolçak'ın evinde meydana geldi.

112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan K.Ç., 'Erkek arkadaşım bıçaklandı' diyerek ihbarda bulundu.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kolçak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

KIZ ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kolçak'ın cansız bedeni otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

K.Ç. gözaltına alınırken, Kolçak Hacıali köyünde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

