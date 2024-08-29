29 Ağustos KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 29.08.2024 - 09:59

Güncelleme: 29.08.2024 - 09:59

KOCAELİ ilinde 29 Ağustos Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 29 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ACIBADEM SK., AĞIT SK., AHULAR, AHULAR SK., ANDIZ SK., ARALYA SK., ASLANAGZI, ASLANAĞZI SK., ATAŞ SK., ATES, ATEŞ SK., BADEMLİ SK., BUDAK, BUDAK SK., ÇADIRKUŞAĞI SK., ÇAĞLIN SİTESİ YOLU SK, ÇARKIFELEK SK., ÇAY SK., ÇİTLENBİK SK., DEMETEVLER SİTESİ YOLU SK, DOĞA EVLERİ SİTESİ YOLU SK, ERENGÜL SK., ERGUVAN SK., FATİH CD., GAZEL, GAZEL SK., GÜLBAHAR SK., GÜLLÜK SK., GÜNBATIMI SK., HASAN TAHSIN, HASAN TAHSİN CD., ITIR SK., İĞDE SK., İPEKLİ SK., KABATAŞ SK., KAKTÜS SK., KARAÇAM SK., KEMER SK., KILIÇLAR SK., KÜPELI, KÜPELİ SK., LADİN SK., MANAVGAT CD., MANDALİNA SK., MORSALKIM SK., MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL CD., OZANLAR SK., PALMIYE, PALMİYE SK., PIR SULTAN ABDAL, PİR SULTAN ABDAL CD., PORTAKAL SK., SERVET, SERVET SK., SOĞUKSU CD., SUDE SK., SÜVARİ SK., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD., TURUNÇ SK., VAKİT SK., YILDIZ SİTESİ YOLU SK, ZERDALİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 29 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GONCA, SULTANIYE, SULTANİYE mahallelerinde AŞAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, ERYIGITLER MEVKII, ERYİĞİTLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAN SIRTI YOLU SK, HANLAR MEVKII, HANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, MERKEZ/13, PAMUKOVA YOLU CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 29 Ağustos Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ARSLANBEY OSB, ATASEHIR, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, KÖSEKÖY, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde AKASYA, AKASYA SK., AKDEMIR, AKDEMİR SK., AKKONAK, AKKONAK SK., ALADAĞ SK., ALİM SK., ARPAÇAY SK., ASLI, ATALAR SK., AYDINLI SK., BAGDAT, BAGDAT CD., BAĞDAT CD., BALKAYA SK., BALLICA, BALLICA SK., BASAKÇI, BAŞAKÇI, BAŞAKÇI SK., BEREKETLİ., BESIK, BEŞİK SK., BEYAZ GÜL SK., BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., BİHTER SK., BİRLİK SK., BORA, BUCAKLI SK., BURÇ, BURÇ SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., CEREN, CEREN SK., ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇAMLI, ÇAMLI SK., ÇELTİKDÜZÜ SK., ÇEMBER, ÇEVİK, ÇIRACI SK., ÇUHANE, ÇUHANE. CD., DEMİRCİ SK., DEREBEY SK., DİBEKTAŞI SK., DİNAMİK SK., DUT SK., DÜZLER, DÜZLER SK., ELDIVAN, ELDİVAN SK., ELİT SK., ELMALIK, ELMALIK SK., EMRAH, EMRAH SK., ENERJİ SK., ERASLAN, FETIH, FETİH SK., GAZI, GAZİ CD., Gazi Yener Taşkın, GENÇLİK SK., GÖZDE, GÖZDE SK., GÖZPINAR, GÖZPINAR SK., GURBET SK., GÜLDESTE, GÜLDESTE SK., GÜLLÜ, GÜLLÜ SK., GÜLPINAR SK., GÜLVEREN SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN SK., GÜRBÜZ, GÜRCAN SK., GÜVENER, GÜVENER SK., GÜVERCİN SK., HAMAMLI, HAMAMLI SK., HANIMAĞA CD., HAREM SK., HARMAN SK., HAVAİ SK., HEYBELİ SK., HIPODRUM, HIZIR SK., HİPODROM CD., HİPODRUM CD., HÜNER SK., IDEAL, INKILAP, ISTIKBAL SK., IZMIT., İDEAL SK., İLKBAHAR SK., İNKILAP SK., İSKENDER SK., İZMIT., İZMİT.. CD., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KAMAN SK., KARAKAŞ SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARATAY SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KARTEPE KENT, KARTEPE KENT SK, KAYALAR, KESER CD., KETEN, KETEN SK., KILAVUZ SK., KIRLANGIÇ SK., KORAY, KORAY SK., KORLU SK., KULELI, KULELİ SK., KUMLUCA SK., KURTBEY, KURTBEY SK., LAÇİN SK., LEYLEK, LEYLEK SK., MACERA, MARTI SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF, MEHMET AKİF CD., MELEK SK., MELTEM, MELTEM SK., MEVSİM SK., MİNE SK., MUALLİM SK., MUHABBET, MUHABBET SK., MÜDERRIS, MÜDERRİS SK., NAME SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ CD., NAZIM DEMİRCİ. CD., NESİL SK., NEŞELİK SK., NIDA, NİDA SK., OYA SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖZBILEN, ÖZBİLEN SK., ÖZDEN, ÖZVEREN SK., PİYADE SK., PLATİN SK., PUMA SK., RAHMİ SK., SAKIN, SAMATYA, SAMATYA SK., SARAYBAHÇE, SARAYBAHÇE SK., SEHERYELİ SK., SERAP SK., SERÇE SK., SEVİLMİŞ, SIMGE, SIMGE SK., SİMGE SK., SOGUKPINAR, SOĞUKPINAR SK., SOLMAZ SK., SÜLEYMANİYE CD., TABİAT, TABİAT SK., TARAKLI SK., TAŞ SK., TOPBAS, TOPBAS SK., TOPBAŞ SK., TUNALI SK., TURNA, TURNA SK., UYGAR, UYGAR SK., ÜNİVERSİTE YOLU SK., VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD., YAĞCILAR SK., YAKACIK SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM, YAZGAN SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK., YEŞİLYURT SK., YURDUM, YURDUM SK., ZERDA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 29 Ağustos Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 1. SK., 103. SK., 104. SK., 106. SK., 107. SK., 109., 109. SK., 111. SK., 112. SK., 113. SK., 117. SK., 118. SK., 120. SK., 121., 122. SK., 123. SK., 124. SK., 125. SK., 126. SK., 130. SK., 131. SK., 132. SK., 133. SK., 134., 136. SK., 15., 15. SK., 16. SK., 17. SK., 2. SK., 201. SK., 234. SK, 24. SK., 242. SK., 244. SK., 245., 245. SK., 247. SK., 248. SK., 27. SK., 28. SK., 29., 32. SK., 34. SK., 37. SK., 38. SK., 4. SK., 40. SK., 41. SK., 9. SK., AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 29 Ağustos Perşembe 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERTUĞRUL GAZİ, UZUNBEY mahallelerinde ALİ FUAT CEBESOY CD., ATILIM CD., CUMHURİYET. CD., YILDIZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 29 Ağustos Perşembe 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAEVLER, ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde AKAN SK., ANKARA., ANKARA. CD., BİNBAŞAK SK., ÇILEM, ÇILEM SK., ÇİLEM SK., DERMANLI, DERMANLI SK., GÜNGÖRMÜŞ SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., MESNEVİ SK., MIZRAK, ÖZTÜRKLER SK., SANAYI, SANAYİ CD., SERÜVEN SK., SÖZEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 29 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAYBEY, DURAÇALİ, ÖZBEY, PINARDÜZÜ mahallelerinde ALAYBEY MEVKİİ, ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, ASAGI KUMLU MEVKII, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, SARAÇOGLU MEVKII, YUKARI KUMLU MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 29 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAYBEY, DURAKLI, ÖZBEY mahallelerinde ALAYBEY MEVKII, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖZBEY MERKEZ MEVKII, ÖZBEY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKII, TÜRKMEN MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 29 Ağustos Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ mahallelerinde AKKAYALAR SK., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, ÇAMLIK SİTESİ YOLU SK, İSTİRİDYE SK., KARTOPU, KARTOPU SK., LÜFER SK., PELTEK SK., REZENE, REZENE SK., SUNNİBABA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 29 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMETLER mahallelerinde BAĞDAT, SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 29 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANIYE, ORHANİYE mahallelerinde ORHANIYE MERKEZ MEVKII, ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ, ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEBAŞI SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 29 Ağustos Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYVAZPINARI mahallelerinde AYVAZPINAR MERKEZ MEVKII, AYVAZPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 29 Ağustos Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, HAMİDİYE, ICADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, MESRURİYE, SELİMİYE, SEVKETIYE, ŞEVKETİYE mahallelerinde 4336. SK., 4426. SK., 4429. SK., 4601., 4610., 4623., 4625., FILIZ, HAMIDIYE, HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, HAMİDİYE, HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ, HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ICADIYE ASAGI MEVKII, ICADIYE YUKARI MEVKII, İCADİYE YUKARI MEVKİİ, İCADİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, KANPARA, MESRURIYE, MESRURİYE KÜME EVL, MESRURİYE KÜME EVLER, ÖZDEMİRLER CD., SELIMIYE YUKARI MEVKII, SEVKETIYE MERKEZ MEVKII, SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, ŞEVKETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 29 Ağustos Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMİDİYE, İCADİYE mahallelerinde İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKAŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 29 Ağustos Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU, CUMHURIYET, CUMHURİYET, EMEK, OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde 100.YIL SK., 2252. SK., 2254., 2254. SK., 2263. SK., AÇELYA SK., AHMET RASIM, AHMET RASİM CD., AHSEN SK., AKKAYA, AKKAYA SK., AKYOL SK., ALEV SK., ALPARSLAN, ALPARSLAN CD., ARMAGAN, ARMAĞAN SK., ASIROGLU, AŞIROĞLU CD., ATİK SK., BAHAR, BAHAR SK., BAHÇEVAN SK., BALCI, BALCI SK., BALIM SK., BATIGÜL SK., BAYRAMOĞLU CD., BELGE SK., BELKİS SK., BERNA SK., BERRAK, BERRAK SK., BESTELİ SK., BETÜL, BETÜL SK., BİLGE SK., BİRDAL SK., BURAK REİS CD., BUSE SK., CABBAR SK., CEM, CEMAL ÇAVUŞ SK., CEMRE, CEMRE SK., CENGAVER, CENGAVER SK., CEVHER, CUMA, CUMA SK., ÇAMLICA SK., ÇAYIR, ÇAYIR SK., ÇİMEN SK., DAGCI, DAĞARCIK SK., DAĞCI SK., DERSU SK., DOGANAY, DOGRU, DOĞA SK., DOĞRU SK., DOĞU SK., DURU SK., ECEM, ECEM SK., EFE SK., EKREM, EKREM SK., ELGİN SK., EMINE, EMIRGAN, EMİNE SK., EMİRGAN SK., ENDER SK., ENES SK., ERCİVAN SK., ERGUVAN, ERYILMAZ SK., ESİN SK., FATIH SULTAN MEHMET CD., FATİH SULTAN MEHMET CD, FATİH SULTAN MEHMET CD., FENER, FENER SK., FERMAN SK., FISTIK AGACI, FISTIK AĞACI SK., FİLİZ SK., FLORYA SK., FUNDA SK., GAZİ PAŞA CD., GELEN, GEYLANİ SK., GÖKALP SK., GÖKHAN, GÖKHAN SK., GÖKNUR SK., GÖRKEM, GÖRKEM SK., GÜLSÜM, GÜLSÜM SK., GÜRSU, GÜRSU SK., GÜZ SK., HALIL, HALİL SK., HALUK SK., HICRET, HİCRET SK., IHLAS, ILBEYI, ILBEYI SK., IRMAK, İHLAS SK., İLBEYİ SK., İLHAM SK., İMREN SK., İSTİKBAL SK., KANAAT SK., KARAAĞAÇ SK., KARACABEY, KARACABEY CD., KARADUT SK., KARAYEL, KARAYEL SK., KAVISLI, KAVİSLİ SK., KELEBEK, KELEBEK SK., KEMAL, KEMAL SK., KEMALPAŞA CD., KIBLE SK., KOCATEPE, KOCATEPE SK., KOÇAK, KOÇAK SK., KÖROĞLU SK., KUZEY SK., MELDA SK., MELODİ SK., MERAK SK., MERT, MERT SK., MERVE SK., MERYEM SK., MEŞE SK., MITHATPASA, MİHRİCAN SK., MİTHATPAŞA CD., MÜHIM, MÜHİM SK., MÜNIR, MÜNİR SK., NACİ SK., NAGİHAN SK., NALAN, NALAN SK., NESLİGÜL SK., NEŞEM SK., NİHAL SK., OĞUZCAN SK., OKAY SK., OLCAY SK., ONUR SK., ORHAN GAZİ CD., ÖZENIR, ÖZENİR SK., PINAR, PIRLANTA SK., RIFAT, RIFAT SK., SADIK SK., SALİH SK., SEFA SK., SENER, SERAY SK., SERMIN, SERT SK., SEVER, SEVER SK., SEVİMLİ SK., SEYMEN SK., SOYALAN, SOYALAN SK., ŞENER SK., ŞERİF SK., ŞERMİN SK., ŞİŞECAM YOLU SK., TEKKE SK., TUGAY SK., TURKUAZ, TÜZÜN, TÜZÜN SK., UHUD, UHUD SK., ÜLKER, ÜLKER SK., ÜNSAL SK., YAZI SK., YENI AKGÜN, YENİ AKGÜN SK., YILDIRIM BEYAZIT, YILDIRIM BEYAZIT CD., YILDIZLI SK., YÜCEL, YÜCEL SK., YÜKSELEN SK., ZIHNI, ZİHNİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 29 Ağustos Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEK, OSMANGAZİ mahallelerinde ATATÜRK CD., CEVHER SK., FATIH SULTAN MEHMET, GELEN SK., KIBLE, KUŞTEPE CD., LALEGÜL SK., ŞEYH ŞAMİL SK., ŞULE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 29 Ağustos Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAH ATES, AGAH ATEŞ, HACI AKIF, HACI AKİF mahallelerinde ÇEŞMİ BÜLBÜL SK., KAMISLI, KAMIŞLI SK., KÜLLÜK, KÜLLÜK CD., LALELİ SK., MENEKŞEM SK., ZAMBAKLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 29 Ağustos Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde YAMANLAR, YAMANLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.