29 Ekim Cumhuriyet Gazetesi Özel Baskısı Online satışta
Cumhuriyetin 100. yıla özel basılan Cumhuriyet gazetesi online satışta!
Cumhuriyet gazetesi, büyük önder Atatürk'ün emaneti Cumhuriyetimizin 100. yılını belgelik bir sayıyla karşıladı. “29 Ekim Cumhuriyet Gazetesi Özel Baskısı” okurlardan büyük ilgi gördü. Bayilerde hızla tükenen özel baskı şimdi cumhuriyetkitap.com.tr üzerinden satışa sunuldu. Beş gazeteden oluşan “29 Ekim Cumhuriyet Gazetesi Özel Baskısı”nda cumhuriyetimizin dünü ile bugününe ışık tutan söyleşi, yazı ve görüşler yer alıyor.
Cumhuriyet, dört ayrı gazetede Cumhuriyetimizin 100. yılını anlatıyor...
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AYDINLANMA
Vatansever, yüksek karakterli, çalışkan >> Figen Atalay
Unutulmaz eser: Köy Enstitüleri >>Dr. Niyazi Altunya
Gençler Cumhuriyeti anlattı, çocuklar Ata’sıyla buluştu
Cumhuriyet nedir? >>Armağan Öztürk
Halk türküleri derleniyor >> Miyase İlknur
Kültür sanat yuvası: Halkevleri >> Miyase İlknur
Annem Cumhuriyet çocuğu >> Prof. Dr. Lale Akorun
En büyük kazanım eşitliktir >> Prof. Dr. Ayşe Yüksel
Cumhuriyetin erdemini anlamak >> Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu
Hedeften ne kadar uzaklaştık? >> Prof. Dr. Ali Ekber Şahin
Bilimde bir an önce hızlanmalıyız >> Özlem Yüzak
KURTULUŞ
Atatürk, Cumhuriyeti anlattı: İnancım sarsılmazdı
Cumhuriyetin çizgisi belli >> Mine Esen
Cumhuriyete giden yol
Tüm halklar özgür olsun >>Aleksei V. Erkhov
Yaşasın kardeşliğimiz >>Dr. Yousaf Junaid
Dostluğumuzu sürdürelim >> Jeffry L. Flake
Vazgeçilmez ortaklık >> Jill Morris
Güven, dayanışma >>Anguel Tcholakov
Türkiye’yi kutluyoruz >> Jürgen Schulz
Paylaşılan zengin tarih >> Isabelle Dumont
Cumhuriyet şehitlerimiz >> Işık Kansu
Kimsesizlerin kimsesi >> Mehmet Şakir Örs
Günün düşündürdüğü >>Nadir Nadi
Kız çocuğunun elini tutan başkan >>Üstün Dökmen
Doğum günün kutlu olsun >> Sertaç Eş
Atatürk temelden cumhuriyetçiydi >> Alev Coşkun
Bağımsızlığımızı yitirmeyeceğiz >> Işık Kansu
Cumhuriyet Bayramımız >> İlhan Selçuk
ÇAĞDAŞLAŞMA
Türk kadını haklarına kavuştu
Türkan Saylan, Bahriye Üçok, Behice Boran ve niceleri...
Sonsuza dek yaşatacağız >> Öznur Oğraş Çolak
100. yıl kutlu olsun >>Av. Filiz Saraç
Cumhuriyet ve sanat >> Öznur Oğraş Çolak
Cumhuriyet kadın devrimidir >>Nazan Moroğlu
İnsan hakları eğitimi verilmeli >> Prof. Dr. İoanna Kuçuradi
Yaşasın Cumhuriyet >> Rengin Temoçin
En büyük kazanım yurttaşlık >> Prof. Dr. Betül Çotuksöken
Cumhuriyet kültür devrimidir >> Zeynep Oral
KALKINMA
‘Muasır medeniyet’ hedefine ulaşılamadı
Adnan Bali: Bir yaş küçük kardeş
Bu yüzyılda sanayiye ‘devlet’ gerekiyor
Bülent Eczacıbaşı: Yeni hikâyeler yaratılacak
Erdal Bahçıvan: Hayalimdeki toplum >>Ali Can Polat
Tuncay Özilhan: Adımların en büyüğü
Erol Bilecik: Çocukların yanında olacağız
Ramazan Kaya: 100. yıl yüreğimizde
Fatih Terim: Geleceğin umudu >>C. Önder Arslan
Şenes Erzik: Yol haritam >>Arif Kızılyalın
Zehra Güneş: Ata’nın kızlarıyız >>Deniz Ülkütekin
Hande Baladın: Özgürlük simgesi >> Ersin Öztekin
Milli bayramların önemi >>Çağdaş Bayraktar
Hiçbir milletin Atatürk’ü yok >> Erman Kunter
Mutlu bir Cumhuriyet >> Gülengül Altınsay
Süleyman Sönmez: Çağdaş bir Türkiye için
Begüm Doğan Faralyalı: Büyük hayaller
Orhan Turan: Devrimciliği uyandıralım >> Şehriban Kıraç
Güler Sabancı: Yaşasın Cumhuriyet
Hakan Ateş: Hep Atamızın izinden yürüdük
Ümit Boyner: Kazanımlar yavaşlamasın
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