29 Ekim Cumhuriyet Gazetesi Özel Baskısı Online satışta

Yayınlanma: 31.10.2023 - 15:33

Güncelleme: 31.10.2023 - 17:20

Cumhuriyet gazetesi, büyük önder Atatürk'ün emaneti Cumhuriyetimizin 100. yılını belgelik bir sayıyla karşıladı. “29 Ekim Cumhuriyet Gazetesi Özel Baskısı” okurlardan büyük ilgi gördü. Bayilerde hızla tükenen özel baskı şimdi cumhuriyetkitap.com.tr üzerinden satışa sunuldu. Beş gazeteden oluşan “29 Ekim Cumhuriyet Gazetesi Özel Baskısı”nda cumhuriyetimizin dünü ile bugününe ışık tutan söyleşi, yazı ve görüşler yer alıyor.

Cumhuriyet, dört ayrı gazetede Cumhuriyetimizin 100. yılını anlatıyor...

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AYDINLANMA

Vatansever, yüksek karakterli, çalışkan >> Figen Atalay

Unutulmaz eser: Köy Enstitüleri >>Dr. Niyazi Altunya

Gençler Cumhuriyeti anlattı, çocuklar Ata’sıyla buluştu

Cumhuriyet nedir? >>Armağan Öztürk

Halk türküleri derleniyor >> Miyase İlknur

Kültür sanat yuvası: Halkevleri >> Miyase İlknur

Annem Cumhuriyet çocuğu >> Prof. Dr. Lale Akorun

En büyük kazanım eşitliktir >> Prof. Dr. Ayşe Yüksel

Cumhuriyetin erdemini anlamak >> Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu

Hedeften ne kadar uzaklaştık? >> Prof. Dr. Ali Ekber Şahin

Bilimde bir an önce hızlanmalıyız >> Özlem Yüzak

KURTULUŞ

Atatürk, Cumhuriyeti anlattı: İnancım sarsılmazdı

Cumhuriyetin çizgisi belli >> Mine Esen

Cumhuriyete giden yol

Tüm halklar özgür olsun >>Aleksei V. Erkhov

Yaşasın kardeşliğimiz >>Dr. Yousaf Junaid

Dostluğumuzu sürdürelim >> Jeffry L. Flake

Vazgeçilmez ortaklık >> Jill Morris

Güven, dayanışma >>Anguel Tcholakov

Türkiye’yi kutluyoruz >> Jürgen Schulz

Paylaşılan zengin tarih >> Isabelle Dumont

Cumhuriyet şehitlerimiz >> Işık Kansu

Kimsesizlerin kimsesi >> Mehmet Şakir Örs

Günün düşündürdüğü >>Nadir Nadi

Kız çocuğunun elini tutan başkan >>Üstün Dökmen

Doğum günün kutlu olsun >> Sertaç Eş

Atatürk temelden cumhuriyetçiydi >> Alev Coşkun

Bağımsızlığımızı yitirmeyeceğiz >> Işık Kansu

Cumhuriyet Bayramımız >> İlhan Selçuk

ÇAĞDAŞLAŞMA

Türk kadını haklarına kavuştu

Türkan Saylan, Bahriye Üçok, Behice Boran ve niceleri...

Sonsuza dek yaşatacağız >> Öznur Oğraş Çolak

100. yıl kutlu olsun >>Av. Filiz Saraç

Cumhuriyet ve sanat >> Öznur Oğraş Çolak

Cumhuriyet kadın devrimidir >>Nazan Moroğlu

İnsan hakları eğitimi verilmeli >> Prof. Dr. İoanna Kuçuradi

Yaşasın Cumhuriyet >> Rengin Temoçin

En büyük kazanım yurttaşlık >> Prof. Dr. Betül Çotuksöken

Cumhuriyet kültür devrimidir >> Zeynep Oral

KALKINMA

‘Muasır medeniyet’ hedefine ulaşılamadı

Adnan Bali: Bir yaş küçük kardeş

Bu yüzyılda sanayiye ‘devlet’ gerekiyor

Bülent Eczacıbaşı: Yeni hikâyeler yaratılacak

Erdal Bahçıvan: Hayalimdeki toplum >>Ali Can Polat

Tuncay Özilhan: Adımların en büyüğü

Erol Bilecik: Çocukların yanında olacağız

Ramazan Kaya: 100. yıl yüreğimizde

Fatih Terim: Geleceğin umudu >>C. Önder Arslan

Şenes Erzik: Yol haritam >>Arif Kızılyalın

Zehra Güneş: Ata’nın kızlarıyız >>Deniz Ülkütekin

Hande Baladın: Özgürlük simgesi >> Ersin Öztekin

Milli bayramların önemi >>Çağdaş Bayraktar

Hiçbir milletin Atatürk’ü yok >> Erman Kunter

Mutlu bir Cumhuriyet >> Gülengül Altınsay

Süleyman Sönmez: Çağdaş bir Türkiye için

Begüm Doğan Faralyalı: Büyük hayaller

Orhan Turan: Devrimciliği uyandıralım >> Şehriban Kıraç

Güler Sabancı: Yaşasın Cumhuriyet

Hakan Ateş: Hep Atamızın izinden yürüdük

Ümit Boyner: Kazanımlar yavaşlamasın