29.10.2025 11:36:00
Haber Merkezi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, yurttaşların merak ettiği konulardan biri de köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı oldu. Peki, 29 Ekim'de köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak? Bugün köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

29 Ekim'de köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığı gündemde yer alıyor. Peki, 29 Ekim'de köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak? Bugün köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

29 EKİM'DE KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprülerde ücretsiz geçiş uygulamasının bu yıl uygulanıp uygulanmadığı gündemde yer alıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda köprü ve otoyolların ücretsiz olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu kapsamda köprü ve otoyolların normal tarifeden kullanılmaya devam edileceği öngörülüyor.

TOPLU TAŞIMA BUGÜN ÜCRETSİZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirmişti.

