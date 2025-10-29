Cumhuriyetimizin ilanının 102. Yılı bugün tüm yurtta büyük bir coşku ve gururla kutlanacak. Yurttaşlar, bu özel günde düzenlenecek törenlere, fener alaylarına ve kutlama etkinliklerine katılmak için şehir içi ulaşımı kullanmayı planlıyor. Peki, 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İETT, Marmaray, Başkentray, Metro, Metrobüs, İZBAN bugün ücretsiz mi?

29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

İETT ARAÇLARI ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

İETT tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tüm gün boyunca, kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınız ile entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilir, İstanbul'un keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 102. yılı kutlu olsun!"

Buna göre; bugün tüm İstanbullular İETT araçlarıyla ücretsiz bir şekilde seyahat edebilecek.