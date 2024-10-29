29 Ekim İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 29.10.2024 - 09:59

Güncelleme: 29.10.2024 - 09:59

İZMİR ilinde 29 Ekim Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-29 2024-10-29 10:00:36.73-2024-10-29 16:00:44.677 saatleri arasında Arpaseki; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-29 2024-10-29 10:00:39.539-2024-10-29 16:00:49.335 saatleri arasında Taştepe; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-29 2024-10-29 10:00:39.539-2024-10-29 16:00:49.335 saatleri arasında Arpaseki; elektrik kesintisi yaşanacaktır.