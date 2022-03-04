29 Ekim Kadınları Derneği’nde Bozkurt yeniden başkan seçildi
29 Ekim Kadınları Derneği Balıkesir Şubesi, 1. Olağan Genel Kurulu’nu tamamladı. Seval Bozkurt yeniden dernek başkanlığa seçildi.
29 Ekim Kadınları Derneği Balıkesir Şubesi, birinci olağan genel kurulunu tamamladı. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Karesi binasında yapılan genel kurulda konuşan kurucu başkan Seval Bozkurt, Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı’nı başlatacaklarını belirterek, “Kadın erkek herkese toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri planlıyoruz, kırsalda yaşayan kadınları tiyatroyla buluşturacağız” dedi.
Genel Kurulda Seval Bozkurt yeniden başkan olurken, yönetim kurulu üyeliklerine Olcay Konyalıoğlu, Sevil Korkmaz, Nuran Sokur ve Ayhan Türker seçildi. Yedek yönetim kurulu üyeleri ise Fazilet Küçük, Merve Önalan, Renin Dilek Tan, Nursen Korkmaz ve Hanife Zekiye Üzüm, Denetim Kurulu'na Sibel Buzkır, Kezban Çuhadar, Ebru Uzunoğlu, Üst Kurul Delegeliklerine Renin Dilek, Ayhan Türker, Zekiye Uçar seçildi.
Şube Başkanı Seval Bozkurt, "Kongremizi örgütlülüğün ve birlik olmanın güç ve sevinciyle gerçekleştirdik. Pandemi ve salon imkanları nedeniyle yalnızca üyelerimizi davet ettiğimiz genel kurulumuza katılım sağlayan üyelerimize yürekten teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Yolumuz eşitlik, sevgi, barış yolu olsun. Yolumuz açık olsun” diye konuştu.
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