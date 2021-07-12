Özkan Yücel, İzmir Barosu'na ikinci kez başkan seçildi

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

Kültürpark 4 No’lu Hol’de 6 bin 706 delegenin oy kullandığı seçimde Çağdaş Avukatlar grubu 4 bin 26 oy alırken, Cumhuriyetçi Avukatlar grubu 2 bin 424 oyda kaldı, 219 oy geçersiz sayıldı. 11 bin üyeli İzmir Barosu’nda iki günlük seçim maratonunun sonunda yeniden seçilen Baro Başkanı Özkan Yücel, “Bütün Türkiye gözünü dikmiş İzmir Barosu’na bakıyor. Çünkü dediler ki ‘siz durduğunuz yerde bir durun’ biz de dedik ki ‘durmayacağız’. Aldığımız sonuç mücadeleye ne kadar ihtiyaç duyduğumuzun, mücadeleyi ne kadar sahiplendiğimizin göstergesidir. Demokrasi için faşizmle mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

BAROLAR BİRLİĞİ’Nİ ELEŞTİRDİ

Türkiye Barolar Birliği’ni de eleştiren Yücel, “TBB’nin var olan yönetiminin ‘küçük tek adam’ olduğunu daha önce de ifade etmiştik. O yönetimin barolardan demokrasiden uzak olduğunu söylemiştik. İşte şimdi sıra TBB’nin anlayışı değiştirme zamanı. Bütün demokrasi güçlerine tüm avukatlara sesleniyoruz. Korkmayın. Mücadele edin. Çünkü biz haklıyız” diye konuştu.