29 Ekim KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 29.10.2024 - 09:59

Güncelleme: 29.10.2024 - 09:59

KOCAELİ ilinde 29 Ekim Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 29 Ekim Salı 10:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT mahallelerinde AKÇA SK., INKILAP, İNKILAP CD., TANIK SK., TEMEL, TEMEL SK., ÜNLÜ, ÜNLÜ SK., YUSUF BAĞLARI, YUSUF BAĞLARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 29 Ekim Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAYRİYE mahallelerinde HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 29 Ekim Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAYRIYE mahallelerinde HAYRIYE, HAYRIYE MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAPINAR, KAYACIK, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, TEPEKÖY, ULASLI YALI mahallelerinde 101., 101. CD., 104. CD., 1046., 109. CD., 1135. SK., 1136. SK., 1137. SK., 1138., 1148. SK., 202 CD., 202. CD., 2808., 2818., 2825., 2832., 3089, AKIN, AMIRAL, AMİRAL, CEVHER SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇİFTLİK CD., DOGA KENT MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, HAFIZ İSMAİL CD., I.BAYRAKTAR, İZZET AÇIKBAŞ SK., KADER, KARAPINAR, KIBLEPINAR, KOCAÇINAR SK., NAİL AYDIN SK., NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SUNNI BABA, SUNNİ BABA, TEKKE BABA, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, TOPRAK SK, YASEMİN SK., YUKARI MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAPINAR, KAYACIK, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SULUDERE, TEPEKÖY, ULAŞLI YALI mahallelerinde 105. CD., 1056. SK., 1134., 1146. SK., 1149. SK., 202. CD, 2105. SK., 2875., AGAH EFENDİ SK., AMİRAL CD, ANAFARTALAR, ATLAS, BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CENNET, CENNET SK., CEVHER, ÇAYIR MEVKİİ, ÇIFTLIK, GÜDELER, HALIL HODZIÇ, İ.BAYRAKTAR CD., KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KOCAGÖL SK., NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN, ORMAN SK., PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, SARIKUM CD., SELVI, SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SUNNU BABA MEVKII, TEPE MEVKII, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇKARDESLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 29 Ekim Salı 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 29 Ekim Salı 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, AKPINAR, EREĞLİ, KARAPINAR, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFİYE, SULUDERE, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde ÇATALÇESME, ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKII, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER SK., KARADENİZ SK., KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SARAYBOSNA, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNİ BABA SK, SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE MEVKİİ, YUKARI MEVKII, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GONCA, SULTANİYE mahallelerinde ERYİĞİTLER MEVKİİ KÜME EVLER, YAYLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, NUSRETIYE, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZİRAN CD., ADACIK SK., AHENK SK., AKKAYA, ALTILAR SK., ALTINKALEM SK., ANITLAR SK., ARKA SK., ASIL, ASIL SK., ATAN, ATAN SK., ATIF ERÇIKAN CD., ATLAS SK., BAHÇE SK., BAHÇELİK SK., BAKIR SK., BALLI SK., BASRA SK., BESTEKAR SK., BÖĞÜRTLEN SK., CESUR SK., DERNEK, DERNEK SK., DİLBER SK., DOGUKAN, DOGUS, DOĞUŞ CD., EBEGÜMECİ SK., ELMALI SK., ERCİYES SK., FLORYA SK., GAZI M. KEMAL ATATÜRK, GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GELİŞİM SK., GEVREK SK., GÜLTEKİN SK., GÜMÜŞ SK., GÜNEBAKAN SK., GÜNEY SK., GÜNEYSU, GÜNEYSU SK., GÜNGÖREN SK., HAKİKAT SK., HAS SK., HATIRA SK., HAZİNE SK., KAFDAĞI SK., KAMU CD., KARLI SK., KERVANSARAY CD., KIRMIZI GONCA SK., KISIKLI SK., KOOPERATIF, KOOPERATİF CD., KUYUCAK SK., LEVENT SK., MASHAR SK., MORMENEKŞE SK., NEVRUZ SK., ORKİDE SK., ÖZGÜ SK., ROKA, SARMAŞIKLI SK., SEFERAĞA SK., SELALE, SEMT, SEMT SK., SIRAT SK., SIRINAGA, SİCİM SK., SOYCAN SK., SÜSEN SK., ŞEBBOY SK., UFUK SK., ULUDAĞ SK., YEŞİLALAN SK., YEŞİLTEPE SİTESİ YOLU SK, YEŞİLVADİ SK., ZEGAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SIRINSULHIYE, SUADIYE, SUADİYE mahallelerinde 1.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., 9.İSİMSİZ SK., ABBAS, ABBAS SK., ADALAR SK., AHATLI SK., AKÇASU SK., AKVİLLA KONUTLARI SİTE YOLU SK, ALAYLI SK., ALIOGULLARI, ALİOĞULLARI SK., ARAPOĞLU SK., ARSLAN, ARSLAN CD., ARTEZYEN SK., ARTVIN, ARTVİN SK., ATILAY SK., AYDINTEPE, BAHÇELİEVLER SK., BALABAN BAYRAK SK., BALABAN CUMHURİYET, BALABAN CUMHURİYET CD., BALCILAR SK., BELLİSAN SK., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., CEVIZLIK, CEVIZLIK EVLERI, CEVIZLIK., CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SİTE YOLU SK, CEVİZLİK EVLERİ SK., CEVİZLİK SK., CEVİZLİK. SK., ÇAKIROĞLU SK., ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇANAKÇI SUYU SK., ÇAYKARA SK., DEGIRMENKAPI, DEĞİRMENKAPI CD., DEMİRCİLER SK., DERELİ SK., DIZDAROGLU, DİZDAROĞLU, DİZDAROĞLU CD., DİZGE SK., DOĞANER SK., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTIN KERIMOGLU, DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., DURSUN, DURSUN SK., ELÇİ SK., ERDOĞAN SK., ERTUG, ERTUĞ SK., FAHRİ SK., FERHAT AĞA SK., FILIZLER, FİLİZLER SK, GEDE SK., GÜLBAHÇE, GÜLBAHÇE CD., GÜLLİCE SK., GÜLYALI SK., GÜMÜSÇÜ, GÜMÜŞÇÜ, GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HANYERI, HANYERİ SK., HARMANLIK SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, HİZMET SK, HOCALAR SK., İFTİHAR SK, İMAMOĞLU SK., İPEKYOLU CD., İPEKYOLU EVLERİ SİTE YOLU SK, KABAKOZ SK., KADER SK, KADIMEZARI, KADIMEZARI CD., KADIR ASLAN, KADİR ASLAN SK, KANAAT SK., KARADERE, KARADERE CD., KARAKADILAR CD., KARALI SK., KARPUZLUK SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., KELESLI, KELEŞLİ SK., KESTANELIK, KESTANELİK SK., KIVANÇ ÇIKMAZI, KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KIVRAK SK., KİRAZLIK EVLERİ SİTE YOLU SK, KORUCU SK., KOZLU SK., KUPLAY SK., MEKTEPLİ SK., MEMISLER, MEMİŞLER SK., MESRUTIYET, MESUDIYE, MESUDIYE CD., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., MEŞRUTİYET SK., MEYVELIK, MOLLAGARIP, MOLLAGARİP SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., NUSRETİYE İZMİT CD., OKÇAPINAR, OKÇAPINAR SK., ORTAKLAR SK., ÖMERLİ SK., ÖNCÜ SK., ÖZKANLI SK., ÖZKOÇ SK., ÖZMEN, ÖZMEN SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., PERVANE SK., RAUF EFENDİ SK., SEHIT ISHAK ÖZTÜRK, SERT SK., SEVIL, SEVİL, SEVİL SK, SEVİL SK., SIRINTEPE, SIRINYOL, SUADİYE BAĞDAT CD., SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK, SUBAŞILAR SK., ŞAHİNTEPE SK., ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞEHİT YILMAZ DEDEOĞLU SK., ŞİRİNTEPE SK., ŞİRİNYOL SK., TALIP, TALİP SK., TAŞLI TARLA SK., TEPELI, TEPELİ SK, TEPELİ SK., TOPKAPI, TOPKAPI CD., TUROĞLU SK, UZAK SK., VAROL, VAROL SK., YAKIN SK., YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK., YILMAZLAR SK., YUSUF DEDE SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTANIYE mahallelerinde ASAGA MEVKII, ERYIGITLER MEVKII, HANLAR MEVKII, HANLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, NUSRETIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZIRAN, AKAĞAÇ SK., AKARLAR SK., AKBABA SK., ALA SK., ASIR SK., AŞİNA SK., AYAZMA SK., AYBASTI SK., BADEMCI, BADEMCİ SK., BAHÇELER SK., BARUT SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BERGAMA SK., BERRAK SK., BESTEKAR, ÇAKIL SK., DAĞHAN SK., DEMET SK., DEMİRLİ SK., DERBENT FATİH CD., DOĞUKAN CD., DOST SK., FISTIK SK., FUNDALIK SK., GELISIM, GÖKGÖZ SK., GÜLSÜN SK., HAKIKAT, HEYBE SK., HUŞ SK., ILGAZ SK., ILICA SK., ILKE, İLKE SK., İNCİR. SK., KAMU, KARAKAVAK SK., KARASU SK., KARDEŞLER SK., KIRGIZLAR SK., MAZİ SK., MELEK SUYU CD., MİROĞLU CD., MİSLER SK., MORGÜL SK., MORMENEKSE, MUAZZAM SK., MUHTEŞEM SK., NEŞE SK., ÖZER SK., ROKA SK., SAHINTEPE, SARI SK., SEDEFLİ SK., SERIN, SERİN SK., SÖĞÜTLÜ SK., ŞANLI SK., ŞİFA SK., ŞİMŞİR SK., ŞİRİNAĞA CD., TAFLAN SK., TUĞBA SK., UMUTLU SK., YAPRAK SK, ZİŞAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, PAZARÇAYIRI, SERİNLİK, SULTANIYE, SULTANİYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde ARSLANBEY KARTEPE CD., AŞAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, HAN SIRTI YOLU SK, KARAOLUK MEVKII, KARAPINAR MEVKII, KARTEPE, KESTANEDÜZÜ MEVKII, KESTANEDÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KILISE MEVKII, KİLİSE MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKOVA YOLU CD, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANIYE MERKEZ MEVKII, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TABAY, TELESİYEJ YOLU SK, ÜST MEVKII, ÜST MEVKİİ KÜME EVLER, YAYGINCA MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 29 Ekim Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde BAHARDALI, BAHARDALI SK., BALDIRAN, ÇULHA CD., KAVAK SK., MADIMAK SK., MILLI EGEMENLIK, MİLLİ EGEMENLİK CD., ŞİMŞEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 29 Ekim Salı 09:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY mahallelerinde SALIM DERVISOGLU, SALİM DERVİŞOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 29 Ekim Salı 13:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde BORA, HAMAMLI SK., İZMİT.. CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 29 Ekim Salı 13:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde ALİM, ALİM SK., BAŞAKÇI, BAŞAKÇI SK., ÇEVİK, ERASLAN, SOĞUKPINAR SK., SÜLEYMANİYE CD., TABİAT, TABİAT SK., USLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde ATALAR SK., BİHTER SK., BUCAKLI SK., DUT SK., ELMALIK, ELMALIK SK., GÖZPINAR SK., KOVAN SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF, MEHMET AKİF CD., SERAP SK., TARAKLI SK., YURDUM, YURDUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIYALEPASA, PİYALEPAŞA, SEHITLER, ŞEHİTLER mahallelerinde 180. SK., 181. SK., 182., 186. SK., 379. SK., 380. SK., 381. SK., 382. SK., 383. SK., 397. SK., 399. SK., 400. SK., 401. SK., 420. SK., 421. SK., 423. SK., 437., 437. SK., 438., 438. SK., 439. SK., 441. SK., 443. SK., 444. SK., 465. SK., 466. SK., 609. SK., 613. SK., BARBAROS HAYRETTIN, BARBAROS HAYRETTİN CD., KARADENIZ, KARADENİZ CD., KOCATEPE, MALAZGİRT CD., SÜLEYMAN ATES, SÜLEYMAN ATEŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHITLER, ŞEHİTLER mahallelerinde 172. SK., 178., 178. SK., 179., 179. SK., 378. SK., 384. SK., 482., KOCATEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHITLER, ŞEHİTLER mahallelerinde 371. SK., 376. SK., 377. SK., 384., 385. SK., 386. SK., 387., 387. SK., 388. SK., 390. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHITLER, ŞEHİTLER, YENI, YENİ mahallelerinde 1 MART CD., 309. SK., 321. SK., 363. SK., 368. SK., 369., 369. SK., 372. SK., 373. SK., 374. SK., 375. SK., 389. SK., 390. SK., 392. SK., 393. SK., 394. SK., 395., 395. SK., 396. SK., 481., 482. SK., 483. SK., 487. SK., 488. SK., LOZAN, LOZAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, ŞEHİTLER, YENI, YENİ mahallelerinde 293. SK., 301. SK., 351. SK., 352. SK., 354. SK., 355. SK., 357., 357. SK., 359. SK., 362. SK., 364. SK., 365. SK., 366. SK., 367. SK., 70. SK., ATATÜRK, ATATÜRK BULVAR, MARMARA CD., SEHITLER, ŞEHİTLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHITLER, ŞEHİTLER mahallelerinde 170. SK., 170-A SK., 171. SK., 358., 370. SK., GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ mahallelerinde 4335. SK., 4336., 4336. SK., 4361. SK., 4362. SK., 4383. SK., 4384. SK., 4385. SK., 4388. SK., 4389. SK., 4395. SK., 4400., 4400. SK., 4402. SK., 4433., 4433. SK., BASOGLU, BAŞOĞLU CD., HAMIDIYE, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, LEVENT, LEVENT CD., ÖZDEMIRLER, ÖZDEMİRLER CD., PARK CD., ZAFER, ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 29 Ekim Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NÜZHETIYE, NÜZHETİYE mahallelerinde NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 29 Ekim Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZAĞAÇ, SARAYLI mahallelerinde SARAYLI MERKEZ MEVKII, SARAYLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SIVRITEPE, SİVRİ TEPE YOLU SK, SİVRİTEPE CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BAHAR, BAHAR SK., BARAJ SK., BIBEROGLU, CENGİZ SK., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY ASAGI MEVKII, ESELER, ESELER CD., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, KIŞ, MEZARLIK SK, MİRA, MÜCAHİT SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SUATLAR SK., YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKII KÜME EVLER, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BALÖREN SK, BARAJ, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., CAMİ SK., DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FATİH SK., HACI MAHMUT SK., HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYA SK., KAYACIK, KAYACIK SK., KOCAMAN SK., MENEKŞE SK., PAPATYA SK., PORTAKALLAR SK., SOFUOGLU MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YILDIZLAR, ZEYNEP, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET mahallelerinde 5101. SK., 5105., 5105. SK., 5111. SK., 5115. SK., 5117. SK., 5121. SK., 5122., 5122. SK., 5123. SK., 5125. SK., 5126. SK., 5127. SK., 5128. SK., 5129., 5129. SK., 5130. SK., 5131., 5133. SK., 5134. SK., 5135. SK., 5136. SK., 5138., 5138. SK., 5140. SK., 5142., 5142. SK., 5146., 5146. SK., İBRAHİM KARAKURT CD., MENDERES CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 29 Ekim Salı 01:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANTEPE, YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde ARKAN SK., AŞİKAR SK., BAKI, GEZİCİ SK., KUMLU SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., NEZİH SK., SONER SK., ŞEHİT ENDER GÜVEN SK., TAVŞANTEPE CD., TURAN GÜNES, TURAN GÜNEŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDURAK, AYDINLIK, BABAKÖY, ÇALKÖY, DOGANCILI, DOĞANCILI, KIZILCAPINAR, ORHAN mahallelerinde 23 NİSAN CD., ABDULLAH KÖSEOĞLU CD., AÇELYA SK., AĞVA İSTANBUL CD., AHMET DOĞRU CD., AKASYA, AKASYA CD., ALAY CD., ARA SK., ARALIK, ARALIK SK., AŞIK VEYSEL CD., AYDIN SK., BAHÇIVAN SK., BATTAL GAZİ SK., BELDE SK., BONCUK SK., BÜLBÜL SK., CEVİZ SK., ÇALCA SK., ÇİÇEK SK., DEFNE SK., DOGANCILI MERKEZ MEVKII, DOĞANCILI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DUMLUPINAR SK., ERENLER SK., FATİH CD., FENER CD., FERAH SK., FIRIN SK., FİKİR SK., GAZİLER CD., GÖKNAR SK., GÜLAY SK., GÜVENLER CD., GÜZELTEPE, GÜZELTEPE CD., HANIMELİ SK., HİDAYET SK., HUNLAR CD., IHLAMUR SK., İNCE SK., İNÖNÜ CD., KADI DEĞİRMENİ SK., KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KARABIYIKLAR MEVKII, KARABIYIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAVAKDIBI, KAVAKDİBİ CD., KAYMAK SK., KISA SK., KIZILCAPINAR KÖYÜ YOLU SK, KIZILCAPINAR MERKEZ MEVKII, KIZILCAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KOZA SK., KOZALAK SK., KUZEY SK., KÜLTÜR, KÜLTÜR CD., LALE SK., MEDRESE SK., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MENEKSE, MERCAN SK., MERTCAN SK., MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL CD., NAİL EYİDOĞAN SK., NERGİS SK., NİHAT ERİM CD., OKUL, OKUL SK., ORTA SK., ORTANCA SK., OSMAN GAZI SK., OSMAN GAZİ SK., OZAN SK., PALMİYE SK., SADE SK., SANAT SK., SANTRAL SK., SARISU, SARISU CD., SARISU MEVKII, SARISU MEVKİİ KÜME EVLER, SEZENLER, SEZENLER CD., SINIR SK., SUCU SK., ŞEFİK CAMİ SK., ŞEHİT MEHMET UZCAN SK., TABAKHANE, TABAKHANE CD., UZUN AHMET, UZUN AHMET CD., ÜST SK., YAVUZ SELİM SK., YENİ CAMİ SK., YENİ KUYULAR CD., YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTYERI, KURTYERİ mahallelerinde BERK SK., DENİZ SK., ECEM SK., EMIRCAN, EMİRCAN SK., EZGİ SK., GAFFAR OKKAN CD., HACI SÜKRÜ, HACI ŞÜKRÜ CD., HOCAOĞLU SK., KIR SK., KUMCAGIZ, KUMCAĞIZ CD., KURTYERI KIR, ÖNDER SK., ÖNER SK., ŞENOL SK., YAĞIZ SK., YELKENCİOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, ÇALYER, DELIVELI, DELİVELİ, KARADIVAN, KARADİVAN, NASUHLAR, SEREFSUNGUR, ŞEREFSUNGUR, ÜGÜMCE, ÜĞÜMCE mahallelerinde AĞVA-ŞİLE YOLU CD, AYDINLIK MEVKII, AYDINLIK MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BESTILLER MEVKII KÜME EVLER, BESTİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, BUDALA MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKII, ÇALYER HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DELIVELI MERKEZ MEVKII, DELIVELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DELİVELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DERELI MEVKII, DÖLEKLER MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRLER MEVKII, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GÖGÜSLER MEVKII, GÖGÜŞLER MEVKİİ KÜME EVLER, KANLAR MEVKII, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARACALAR MEVKII, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEMERLER MEVKII, KEMERLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIZAK CD., KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NASUHLAR MERKEZ MEVKII, NASUHLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASLAKLAR MEVKII, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELI MEVKII, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER, YENI VADI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 29 Ekim Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI mahallelerinde HASANAGA MEVKII, HASANAĞA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 29 Ekim Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEYMEN, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde ANAYURT SK., AYBATIMI, AYBATIMI SK., BAKİ SK., BASAK, BASARI, BAŞAK SK., BAŞARI SK., BEDIA, CANLAR, ÇAMLIBEL SK., ENES, KUTAY, SARP, SARP SK., YALDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde ALİ NAİLİ MORAN SK., ALİ RIZA EFENDİ SK., BAĞDATLI CD., CAHİT KAYRA SK., ÇAKABEY SK., ÇANAKKALE SK., HARUN ÇETİNTEMEL SK., KAMURAN ERBUĞA SK., KARDESLER, KUVAYİ MİLLİYE SK., NURİ MADAZLI SK., SAHABETTIN HATIPOGLU, SELİMAĞA SK., SERIF ÇANGA, ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., ŞERİF ÇANGA CD., YAKUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI mahallelerinde 29 EKİM SK., 9 EYLÜL SK., ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., DEDEOGLU, DEDEOĞLU SK., EGEMEN SK., HAYRI KULUMBUR, HAYRİ KULUMBUR CD., KANYON SK., MEHMET YÜKSEL CD., NAZIM HIKMET, NECATİ ÖKSE CD., OZANLAR SK., RAŞİT BEY SK., ÜNÜSAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 29 Ekim Salı 08:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 117/1., 117/1. SK., 121/2., 121/2. SK., 121/3. SK., 121/4. SK., 121/5., 121/6., 121/7., 121/8., 121/8. SK., 123/1., 123/1. SK., 123/2., 123/2. SK., 412., 414., 414. SK., 414/1., 414/1. SK., 414/2. SK., 415/1. SK., 415/3., 415/3. SK., 416/2. SK., 419. SK., 422/1. SK., 422/3. SK., 422/5., 422/5. SK., 448. SK., 458., 458. SK., 497. SK., 497/1. SK., 498., 498. SK., 499., 499. SK., 561., 58., 58. SK., 58/1., 58/1. SK., 58/2., 58/2. SK., 58/3. SK., 59., 59. SK., 60. SK., 60/2. SK., 60/3. SK., 60/4. SK., 60/5. SK., 62/1. SK., 62/2. SK., 64., 64. SK., 64/1., 64/1. SK., 65. SK., 66. SK., 66/1., 66/1. SK., 67., 67. SK., 67/1. SK., 67/2., 67/2. SK., 67/4., 67/4. SK., 68., 68. SK., 68/2. SK., 68/3. SK., 68/4., 68/4. SK., 69., 69. SK., 83., 83. SK., 83/1., 83/1. SK., 83/2., 83/2. SK., 83/3., 83/3. SK., 83/4., 83/5., 83/5. SK., 85., 85. SK., 86., 87. SK., 88., 89., 89. SK., 91., 91. SK., 93., 94. SK., 97., 97. SK., 98. SK., 99. SK., 99/1., 99/1. SK., RAGIP DEMİRKOL BULVAR, VEYSEL KARANİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 29 Ekim Salı 08:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 207., 207. SK., 208. SK., 210., 210. SK., 250/3., 306. SK., ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD., MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKİF ERSOY CD., RAHMI DIBEK, UĞUR MUMCU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 29 Ekim Salı 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 201/1. SK., 202. SK., 202/1. SK., 202/2., 202/2. SK., 202/3., 202/3. SK., 202/6. SK., 203., 203. SK., 203/2. SK., 204/1. SK., 204/2. SK., 204/3. SK., 205., 205. SK., 205/1., 205/1. SK., 205/2. SK., 212. SK., ISTIKLAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZPINAR, KİRAZPINAR mahallelerinde 2708. SK., 2775. SK., 2776. SK., 2779., 2779. SK., 2780., 2780. SK., 2780/1., 2780/1. SK., 2780/2. SK., 2780/3. SK., 2781. SK., 2782. SK., 2782/1. SK., 2783. SK., 2784. SK., 2784/1. SK., 2784/2. SK., 2784/3. SK., 2784/4. SK., 2785. SK., 2786. SK., IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, KİRAZPINAR EVLERİ 5819 ADA KÜME EVLER, SEHIT ALI GAFFAR OKKAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 29 Ekim Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZILER, GAZİLER mahallelerinde 1754. SK., 1764. SK., 1765., 1765. SK., 1766., 1766. SK., 1766/1., 1766/1. SK., 1766/2. SK., SEHIT FAHRI KIR, ŞEHİT FAHRİ KIR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇESME, ARAPÇEŞME, GÜZELLER mahallelerinde 1001., 1001. SK., 1001/1. SK., 1001/2. SK., 1002. SK., 1003. SK., 1004. SK., 1005. SK., 1006. SK., 1007. SK., 1008. SK., 1009., 1009. SK., 1010., 1010. SK., 1011., 1011. SK., 1013. SK., 1013/1. SK., 1013/2. SK., 1013/3., 1013/3. SK., 1013/4. SK., 1013/6. SK., 1014. SK., 1014/1., 1014/1. SK., 1014/10. SK., 1014/2. SK., 1014/4., 1014/5. SK., 1014/6. SK., 1014/7., 1014/7. SK., 1014/9., 1014/9. SK., 1015., 1015. SK., 1015/1. SK., 1016. SK., 1016/1. SK., 1016/4., 1016/4. SK., 1017., 1017. SK., 1018. SK., 1018/1. SK., 1019. SK., 1019/3., 1019/4. SK., 1020. SK., 1020/1. SK., 1020/2., 1020/2. SK., 1021., 1021. SK., 1021/1. SK., 1021/2. SK., 1022., 1022. SK., 1022/1. SK., 1022/2. SK., 1022/3., 1022/3. SK., 1022/4. SK., 1023., 1023. SK., 1023/1., 1023/1. SK., 1024., 1024. SK., 1025. SK., 1025/1. SK., 1025/2. SK., 1026., 1026. SK., 1027. SK., 1028., 1028. SK., 1029., 1029. SK., 1030. SK., 1031., 1031. SK., 1032. SK., 1033. SK., 1033/1. SK., 1034. SK., 1035. SK., 1036., 1036. SK., 1037., 1037. SK., 1038/2. SK., 1039. SK., 1040. SK., 1041., 1041. SK., 1042., 1042. SK., 1044. SK., 1044/1. SK., 1044/2., 1044/2. SK., 1044/3., 1044/3. SK., 1044/4. SK., 1045. SK., 1046. SK., 1046/1., 1046/1. SK., 1046/2. SK., 1047. SK., 1047/1. SK., 1048. SK., 1049. SK., 1050. SK., 1050/1. SK., 1051. SK., 1051/1., 1051/1. SK., 1051/2. SK., 1052. SK., 1052/2. SK., 1052/3. SK., 1055. SK., 1058. SK., 1059. SK., 1060. SK., 1061. SK., 1061/2. SK., 1062., 1062. SK., 1069. SK., 1080., 1098. SK., 1966. SK., 914/1., 917. SK., 920., 920. SK., 920/1. SK., 921. SK., 922., 922. SK., 925. SK., 926., 926. SK., 926/1., 926/1. SK., 927. SK., 927/1. SK., 927/2. SK., 927/3. SK., 929. SK., 930., 930. SK., 931. SK., 932. SK., 939., 939. SK., 939/1. SK., 939/2. SK., 939/3., 939/3. SK., 942. SK., 944. SK., 944/1. SK., 945. SK., 946. SK., 946/1. SK., 947. SK., 948. SK., 949. SK., 949/1. SK., 950. SK., 951., 951. SK., 952., 952. SK., 953. SK., 955. SK, 956., 956. SK., 956/1. SK., 957. SK., 957/1. SK., 958. SK., 959. SK., 960. SK., 961. SK., BAHAR CD., CEMAL GÜRSEL CD., EYÜP SULTAN CD., GENÇLIK, GENÇLİK CD., İBRAHİM AĞA CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAVAK, MEVLANA CD., NAMIK KEMAL, NAMIK KEMAL CD., ŞEHİT MEVLÜT DURU CD., ŞEHİT MÜLAZIM KARATAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 29 Ekim Salı 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇEŞME, SULTAN ORHAN mahallelerinde 1052/1. SK., 1053. SK., 1111/1., 1111/1. SK., 1117., 1117. SK., 1117/1. SK., 1117/2. SK., 1118. SK., 1118/1. SK., 1119., 1119. SK., 1120., 1120. SK., 1120/1. SK., 1121., 1121. SK., 1123. SK., 1124. SK., 1124/1., 1124/1. SK., 1125. SK., 1126. SK., 1127., 1127. SK., 1128., 1128. SK., 1129., 1129. SK., 1130., 1130. SK., 1130/2. SK., 1130/3., 1130/3. SK., 1130/4., 1130/4. SK., 1131., 1131. SK., 1131/1., 1131/1. SK., 1132. SK., 1133. SK., 1134. SK., 1135/1. SK., 1136., 1137/1. SK., 1137/2. SK., 1138. SK., 1139. SK., 1140., 1140. SK., 1141., 1141. SK., 1142., 1142. SK., 1142/1. SK., 1142/2. SK., 1143. SK., 1144., 1144. SK., 1145., 1145. SK., 1147. SK., 1147/1. SK., 1147/2. SK., 1167/2., DOKTOR İLHAMİ KARAGÖZ CD., ESKI BAGDAT, ESKİ BAĞDAT CD., HÜKÜMET CD., KAVAK CD., KISLA, KIŞLA CD., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MUSTAFAPAŞA mahallelerinde 745. SK., 745/1. SK., 745/2. SK., 768. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZLI, DENİZLİ, YAGCILAR mahallelerinde 3401., 3402, 4701. SK, GÜL SK., KARANFİL SK., ONUR SK., SARI ÇEŞME SK., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 29 Ekim Salı 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA mahallelerinde 734. SK., 734/1. SK., 734/2. SK., 735., 735. SK., 736. SK., 737. SK., 737/1., 737/1. SK., 738. SK., 738/1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 29 Ekim Salı 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZLI, DENİZLİ mahallelerinde 3418., ATATÜRK CD., GAZI MUSTAFA KEMAL, SÜMBÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRRIPASA, SIRRIPAŞA mahallelerinde DENIZCILER CD., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., İSTİKLAL CD., KUŞAKKAYA SK., TÜNEL SK., YALÇINKAYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇENEDAG, ÇENEDAĞ, SIRRIPASA mahallelerinde ÇEŞME SK., DENİZCİLER CD., ENGIN, ENGİN CD., HAFIZ HASAN YILMAZ CD., SEHIT NEDIM KÜÇÜK, ŞEHİT NEDİM KÜÇÜK SK., TALGIR SK., YÜKSEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAĞLARBAŞI, CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde AKARCA SK., AKTAÇ SK., ALİBABA SK., ASLI, ASLI SK., ATILLA, BARTU SK., BAYDUR, BAYDUR SK., BENGÜ, BENGÜ SK., BERFU SK., BİLAL SK., BİLEN SK., BİNNAZ SK., BİRSEN SK., BOSTANCI, BUDAK, BUDAK SK., BUĞRA SK., CENGİZ ÖZDEMİR SK., CEZMİ SK., DORUK, DORUK SK., ELİF SK., ERGÜL, FIKRI, FILINGIR, FİLİNGİR SK., GÖKÇE SK., GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÖKTÜRK SK., GÜRBÜZ, KAPLAN, KARAASLAN, KARAASLAN CD., KARANİ SK., KAYRA SK., KEMER, KESKİN SK., KIVANÇ SK., KOÇ, KOÇ SK., KOÇYİĞİT SK., KUDRETLI, KUDRETLİ SK., MEMNUN SK., MESUT SK., MUAMMER AKSOY CD., MUHLISE, NARİN SK., NECLA SK., NEZAKET, NEZAKET SK., NIMET, NIZAMI, NİDA SK., NİMET SK., NİYAZ SK., NİZAMİ SK., NUR SK., NURCAN, NURCAN SK., NUROL, ONAY SK., ORÇUN, ORÇUN SK., ÖZBEK SK., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., PERTEV SK., SAYGÜL SK., SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ, SERPİL SK., SEZER SK., SEZGI, SEZGİ SK., ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ, ŞEHİT SAMİ İLHAN SK., ŞELALE SK., ŞENNUR SK., TUZLA CD., TÜRK, TÜRK SK., UFAK, YALIN SK., YANIK SK., YAZICI, YAZICI SK., YEDIVEREN, YEDİVEREN SK., YELKENKAYA CD., YEMİŞALAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ mahallelerinde ALI ARICAN, ALİ ARICAN CD., CAMI, CAMI KARSISI, CAMİ KARŞISI SK., GÜVENLI, GÜVENLİ SK., KAPLAN CD., TUZLA, YAĞHANECİLER SK., YENİDOĞAN SK, YENİLİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 29 Ekim Salı 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ mahallelerinde AYBERK SK., EGE SK., ELIF, GÜLNAZ SK., GÜRBÜZ SK., MİSAFİR SK., MUHLİSE SK., SAKARYA CD., ZÜLBİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 29 Ekim Salı 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ mahallelerinde AZİM SK., MUALLIM, MUALLİM SK., NAZAR, NERMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.