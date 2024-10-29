29 Ekim MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
MANİSA ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. MANİSA'da 29 Ekim Salı günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte MANİSA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA ilinde 29 Ekim Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-10-29 2024-10-29 10:00:36.73-2024-10-29 16:00:44.677 saatleri arasında Eğnez; Eğnez Köyü İç Yolu, , İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-10-29 2024-10-29 10:00:36.73-2024-10-29 16:00:44.677 saatleri arasında Dereköy; Dereköy Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-10-29 2024-10-29 10:00:39.539-2024-10-29 16:00:49.335 saatleri arasında Kozanlı; İsimsiz22, , ÇAĞLAYAN KONUT KOOP. , İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz23 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-10-29 2024-10-29 10:00:39.539-2024-10-29 16:00:49.335 saatleri arasında Eğnez; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-10-29 2024-10-29 10:00:39.539-2024-10-29 16:00:49.335 saatleri arasında Dereköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-10-29 2024-10-29 10:00:39.539-2024-10-29 16:00:49.335 saatleri arasında Adil; Kısrakdere Mvk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-10-29 2024-10-29 10:00:39.539-2024-10-29 16:00:49.335 saatleri arasında Turgutalp; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
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