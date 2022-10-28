29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? Hangi şehirlerde toplu taşıma ücretsiz olacak?

28 Ekim 2022 Cuma, 12:31

Türkiye, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Resmi tatiller arasında yer alan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda plan yapan yurttaşlar toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.

29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul

İBB’nin sorumluluğundaki tüm toplu ulaşım araçları ile İstanbulkart’a entegre olan deniz motorlarında da ulaşım 24 saat boyunca ücretsiz olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayram’ı itibariyle özel günlerde sunulan ücretsiz geçiş hakkından kişiselleştirilmiş kart sahipleri faydalanabilecek.

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu ulaşım tarifesini 1 kuruş olarak belirledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümünde, 29 Ekim Cumartesi günü yapılacak kutlamalara İzmirlilerin katılımı kolaylaştırmak için toplu ulaşım tarifesini 1 kuruş yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, metro, tramvay ve İZDENİZ, İZULAŞ ve İZTAŞIT araçları, 29 Ekim 2022 Cumartesi günü boyunca sembolik ücretle hizmet verecek. Uygulama, havalimanı, baykuş, bilet 35, kontörlü ulaşım kartları ile oto tahsis ve bağlı kalma tarifesi dışında kalan tüm seferlerde geçerli olacak.



Ankara

Ankara'da EGO, Metro ve ANKARAY, Teleferik seferleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz olacak.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz olacak.

Yurttaşlar, Cumhuriyet Bayramı'nda; Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz olarak faydalanacak.





28 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

28 Ekim cuma günü toplu taşıma ücretsiz olmayacak. 28 Ekim'de toplu taşımalrda normal tarife uygulanmaya devam edecek.



