29 Ekim'de trafiğe kapalı olan yollar hangileri? Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kapanan ve alternatif yollar
29 Ekim Salı günü İstanbul'da ve Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 101. Yıl Dönümü Kutlama Etkinlikleri kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu. Peki, 29 Ekim'de trafiğe kapalı olan yollar hangileri? Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kapanan ve alternatif yollar...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama sonrasında 29 Ekim'de trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar paylaşıldı. Peki, 29 Ekim'de trafiğe kapalı olan yollar hangileri? Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kapanan ve alternatif yollar...
VALİLİK AÇIKLADI
İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl Dönümü Kutlama Etkinlikleri kapsamında yarın Fatih'teki Vatan Caddesi'nde "Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi" programı düzenlenecek.
HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?
Program dolayısıyla yarın saat 06.00'dan program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile bulvara çıkan tüm yollar uygun noktalardan trafiğe kapatılacak.
ALTERNATİF YOLLAR
- Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi)
- Fevzipaşa Caddesi
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