29. İzmir Avrupa Caz Festivali başladı

04 Mart 2022 Cuma, 12:28

29. İzmir Avrupa Caz Festivali açılış konseriyle başladı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki (AASSM) konserde genç neslin parlak müzisyenlerinden Eylül Ergül ve caz dünyasının büyük ustası Önder Focan Group, “Nat King Cole Project” ile sahne aldı ve dünya caz müziğinin efsanesi Nat King Cole’nin unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

İKSEV tarafından, İzmir’in İtalya Konsolosluğu, İsviçre’nin İzmir Fahri Konsolosluğu, Slovakya Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Goethe Enstitüsü İzmir ve Institut François Türkiye-İzmir işbirliğiyle ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen festival 2 Nisan’a kadar devam edecek.

Festival kapsamında 7 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de AASSM’de yapılacak “Italian Metamorphosis” konseri, flügelhorn (kornet) ve piyano birlikteliğini sergileyecek. 8 Mart Salı günü saat 18.00’de İKSEV’de Ümit Tunçağ’ın “Caz’ı Nasıl Dinlerim?” konulu söyleşisi var. 10 Mart 2022 Perşembe günü AASSM’de festival izleyicileri İsviçreli piyanist, besteci Marc Perrenoud’u triosuyla dinleme fırsatı bulacak. Şair, küratör, gezgin, hikaye anlatıcısı ve @ayzeradant galeri sanat yönetmeni Nihat Özdal, 11 Mart Cuma günü 18.30’da İKSEV’de “Edebiyatın Cazı, Cazın Edebiyatı” konulu bir atölye düzenleyecek.

19 Mart Cumartesi günü ise AASSM’de Slovakya’nın dünya caz sahnelerinde isim sahibi olmuş davulcusu Martin Valihora ve grubunun konseri var. Cazın önemli isimlerinden Olivia Trummer da 23 Mart Çarşamba günü saat 11.00’de İKSEV’de genç müzisyenlerle bir atölye yapacak. 24 Mart Perşembe günü saat 20.00’de basta Rosario Bonaccorso ve davulda Nicola Angelucci “For You” adlı çalışmalarını seslendirecek. Festival, sıra dışı çalışmalarıyla tanınan Marc Buronfosse ve grubunun peş peşe vereceği iki konserle sona erecek. Grup 1 Nisan Cuma günü Institut Français İzmir’de ve 2 Nisan Cumartesi günü de AASSM’de sahne alacak.