29 Kasım 2022 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Kasım hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaştı. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Antalya, Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerine kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu (Ardahan dışında), Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Hatay, Eskişehir, Karaman, Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Antalya, Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
Rüzgarın Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 8°C, 15°C
İSTANBUL 11°C, 16°C
KIRKLARELİ 7°C, 11°C
KOCAELİ 9°C, 15°C
EGE BÖLGESİ
AFYONKARAHİSAR 2°C, 12°C
DENİZLİ 9°C, 16°C
İZMİR 11°C, 17°C
MUĞLA 6°C, 13°C
AKDENİZ BÖLGESİ
ADANA 14°C, 22°C
ANTALYA 14°C, 16°C
HATAY 12°C, 17°C
ISPARTA 5°C, 11°C
İÇ ANADOLU
ANKARA 3°C, 14°C
ESKİŞEHİR 2°C, 10°C
KONYA 3°C, 13°C
SİVAS 2°C, 12°C
BATI KARADENİZ
BOLU 1°C, 11°C
DÜZCE 6°C, 17°C
KASTAMONU -1°C, 13°C
SİNOP 12°C, 16°C
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA 4°C, 15°C
ARTVİN 6°C, 14°C
SAMSUN 9°C, 16°C
TRABZON 10°C, 17°C
DOĞU ANADOLU
ELAZIĞ 4°C, 10°C
ERZURUM -3°C, 8°C
KARS -6°C, 7°C
VAN 0°C, 10°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR 4°C, 13°C
GAZİANTEP 7°C, 13°C
SİİRT 7°C, 16°C
ŞANLIURFA 10°C, 16°C
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