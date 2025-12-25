29 küçükbaşın karın boşluğuna gizlenmiş 54,6 kilo metamfetamin ele geçirildi: 2 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis tarafından düzenlenen narkotik operasyonunu sosyal medya hesabından duyurdu.
Buna göre; Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan TIR'ın dorsesinde bulunan küçükbaş hayvanların bazılarının karın kısımlarının yan tarafında dikiş izleri tespit edildi. İncelemeler sonucu 29 küçükbaş hayvanın karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54,6 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
R.M. ve K.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Siirt’te Küçükbaş Hayvanların Karın Boşluklarının İçine Gizlenmiş Halde 54,6 kg Metamfetamin Uyuşturucu Maddesi ele geçirdik❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 25, 2025
Vatandaşlarımın bilmesini isterim ki hangi yöntemi denerlerse denesinler, zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürüyor, sürmeye de devam edecek!… pic.twitter.com/ZHAjqvXqjh