29 Mart 2023 imsak saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakti ne zaman? Tüm illerin sahur saatleri

Oruç tutan yurttaşlar orucun yedinci gününde sahurun saat kaçta olduğunu merak ediyor. 29 Mart 2023 imsak saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakti ne zaman? Tüm illerin sahur saatleri...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 18:44
29 Mart 2023 imsak saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakti ne zaman? Tüm illerin sahur saatleri
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Ramazan ayı başladı. Ramazan'ın ilk orucu 29 Mart 2023'te tutulmaya başlandı. Peki, 29 Mart sahur saatleri kaç? "Adana", "Adıyaman", "Afyonkarahisar", "Ağrı", "Aksaray", "Amasya", "Ankara", "Antalya", "Ardahan", "Artvin", "Aydın", "Balıkesir", "Bartın", "Batman", "Bayburt", "Bilecik", "Bingöl", "Bitlis", "Bolu", "Burdur", "Bursa", "Çanakkale", "Çankırı", "Çorum", "Denizli", "Diyarbakır", "Düzce", "Edirne", "Elazığ", "Erzincan", "Erzurum", "Eskişehir", "Gaziantep", "Giresun", "Gümüşhane", "Hakkâri", "Hatay", "Iğdır", "Isparta", "İstanbul", "İzmir", "Kahramanmaraş", "Karabük", "Karaman", "Kars", "Kastamonu", "Kayseri", "Kilis", "Kırıkkale", "Kırklareli", "Kırşehir", "Kocaeli", "Konya", "Kütahya", "Malatya", "Manisa", "Mardin", "Mersin", "Muğla", "Muş", "Nevşehir", "Niğde", "Ordu", "Osmaniye", "Rize", "Sakarya", "Samsun", "Şanlıurfa", "Siirt", "Sinop", "Sivas", "Şırnak", "Tekirdağ", "Tokat", "Trabzon", "Tunceli", "Uşak", "Van", "Yalova", "Yozgat", "Zonguldak" sahur vakitleri.

 

İSTANBUL  ------  29 Mart 2023   ------  05:20

 

ANKARA   ------  29 Mart 2023   ------  05:05

 

İZMİR   ------  29 Mart 2023   ------  05:32

 

ADANA  ------  29 Mart 2023   ------  05:02

 

ADIYAMAN   ------  29 Mart 2023   ------  04:49

 

A.KARAHİSAR  ------  29 Mart 2023   ------  05:18

 

AĞRI   ------  29 Mart 2023   ------  04:26

 

AKSARAY  ------  29 Mart 2023  ------   05:04

 

AMASYA  ------  29 Mart 2023   ------  04:53

 

ANTALYA  ------   29 Mart 2023   ------  05:16

 

ARDAHAN  ------  29 Mart 2023  ------   04:25

 

ARTVİN  ------  29 Mart 2023  ------   04:27

 

AYDIN   ------  29 Mart 2023  ------   05:30

 

BALIKESİR  ------   29 Mart 2023  ------   05:32

 

BARTIN  ------  29 Mart 2023  ------   05:05

 

BATMAN  ------  29 Mart 2023   ------  04:37

 

BAYBURT  ------  29 Mart 2023  ------   04:36

 

BİLECİK  ------  29 Mart 2023   ------  05:18

 

BİNGÖL  ------  29 Mart 2023  ------   04:37

 

BİTLİS  ------   29 Mart 2023   ------  04:29

 

BOLU  ------  29 Mart 2023   ------  05:10

 

BURDUR  ------  29 Mart 2023  ------   05:20

 

BURSA  ------  29 Mart 2023   ------  05:21

 

ÇANAKKALE  ------  29 Mart 2023  ------  05:33

 

ÇANKIRI   ------  29 Mart 2023   ------  05:04

 

ÇORUM   ------  29 Mart 2023   ------  04:58

 

DENİZLİ   ------  29 Mart 2023   ------  05:25

 

DİYARBAKIR  ------  29 Mart 2023  ------   04:39

 

DÜZCE  ------  29 Mart 2023   ------  05:11

 

EDİRNE   ------  29 Mart 2023   ------  05:28

 

ELAZIĞ  ------  29 Mart 2023  ------   04:45

 

ERZİNCAN  ------   29 Mart 2023  ------   04:38

 

ERZURUM  ------  29 Mart 2023  ------   04:35

 

ESKİŞEHİR  ------  29 Mart 2023  ------   05:14

 

GAZİANTEP  ------  29 Mart 2023  ------   04:52

 

GİRESUN  ------   29 Mart 2023  ------   04:42

 

GÜMÜŞHANE   ------  29 Mart 2023   ------  04:39

 

HAKKARİ  ------  29 Mart 2023   ------  04:28

 

HATAY  ------  29 Mart 2023   ------  05:00

 

IĞDIR  ------  29 Mart 2023   ------  04:20

 

ISPARTA  ------  29 Mart 2023   ------  05:18

 

K.MANMARAŞ  ------  29 Mart 2023   ------  04:53

 

KARABÜK  ------  29 Mart 2023   ------  05:03

 

KARAMAN  ------  29 Mart 2023  ------   05:08

 

KARS  ------  29 Mart 2023   ------  04:22

 

KASTAMONU  ------  29 Mart 2023  ------   04:58

 

KAYSERİ  ------  29 Mart 2023  ------   04:55

 

KİLİS  ------  29 Mart 2023   ------  04:54

 

KIRIKKALE  ------  29 Mart 2023  ------   05:03

 

KIRKLARELİ  ------  29 Mart 2023  ------   05:27

 

KIRŞEHİR  ------  29 Mart 2023  ------  05:02

 

KOCAELİ  ------  29 Mart 2023   ------  05:19

 

KONYA  ------  29 Mart 2023   ------  05:14

 

KÜTAHYA  ------  29 Mart 2023  ------   05:19

 

MALATYA  ------  29 Mart 2023   ------  04:49

 

MANİSA   ------  29 Mart 2023  ------   05:29

 

MARDİN  ------  29 Mart 2023  ------   04:35

 

MERSİN  ------  29 Mart 2023  ------   05:13

 

MUĞLA  ------   29 Mart 2023  ------   05:33

 

MUŞ  ------  29 Mart 2023  ------   04:30

 

NEVŞEHİR  ------  29 Mart 2023   ------  05:03

 

NİĞDE   ------  29 Mart 2023  ------   05:04

 

ORDU  ------  29 Mart 2023  ------   04:48

 

OSMANİYE  ------  29 Mart 2023  ------   04:57

 

RİZE  ------  29 Mart 2023   ------  04:32

 

SAKARYA  ------  29 Mart 2023  ------   05:14

 

SAMSUN  ------  29 Mart 2023   ------  04:51

 

ŞANLIURFA  ------  29 Mart 2023  ------   04:47

 

SİİRT  ------  29 Mart 2023   ------  04:34

 

SİNOP  ------  29 Mart 2023   ------  04:56

 

ŞIRNAK  ------  29 Mart 2023   ------  04:30

 

SİVAS  ------  29 Mart 2023   ------  04:44

 

TEKİRDAĞ  ------  29 Mart 2023  ------   05:23

 

TOKAT  ------  29 Mart 2023  ------   04:49

 

TRABZON  ------  29 Mart 2023  ------   04:38

 

TUNCELİ  ------   29 Mart 2023   ------  04:44

 

UŞAK  ------  29 Mart 2023   ------  05:21

 

VAN   ------  29 Mart 2023   ------  04:30

 

YALOVA  ------  29 Mart 2023  ------   05:18

 

YOZGAT  ------  29 Mart 2023  ------   04:55

 

ZONGULDAK  ------  29 Mart 2023   ------  05:10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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