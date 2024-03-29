29 Mart DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
DÜZCE ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. DÜZCE'da 29 Mart Cuma günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar SEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte DÜZCE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
DÜZCE ilinde 29 Mart Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
AKÇAKOCA ilçesinde 29 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde ANIT, ANIT SK., BEYZA SK., HÜSNÜ GONCA, HÜSNÜ GONCA CD., KERVAN 2, KERVAN 2 SK., KERVAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
MERKEZ ilçesinde 29 Mart Cuma 16:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI mahallelerinde 5705., 5844. SK., 5846., 5846. SK., 5850. SK., 5858., 5858. SK., 5859. SK., 5864., 5864. CD., 5879. SK., 5880. SK., 5916., 5926., 5950., DARICI SK., GAZHANE, GAZHANE CD., MİMAR SİNAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
MERKEZ ilçesinde 29 Mart Cuma 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRPEŞLER, SANCAKLAR mahallelerinde 1552. SK., 2426., ÇİLİNGİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
MERKEZ ilçesinde 29 Mart Cuma 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRPEŞLER, SANCAKLAR mahallelerinde 1483. SK., 1544. SK., 1547., 1547. SK., 1549. SK., 2528. SK., ESKİ AKÇAKOCA CD., KUYUMCU, KUYUMCU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
YIĞILCA ilçesinde 29 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, AŞAĞI, YUKARI mahallelerinde ASAGI, HACILAR KÖYÜ İÇ YOLU, HACILAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
CUMAYERİ ilçesinde 29 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KORAZOĞLU mahallelerinde DOKUZDEĞİRMEN KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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