29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs'ta otobüs, metrobüs, vapur, metro ücretsiz mi?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 23:11

Güncelleme: 28.05.2023 - 23:11

İstanbul'un Fethi yurdun dört bir tarafında çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 29 Mayıs Pazartesi günü fethin 570. yılında toplu taşıma ücretsiz mi sorusu yurttaşlar tarafından araştırılıyor.

29 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünün kutlanacağı 29 Mayıs Pazartesi günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanılacaktır. Buna göre; Metro İstanbul işletmesinde bulunan raylı sistem hatlarında kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları ücretsiz seyahat edebilecektir.

MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümü nedeniyle 29 Mayıs Pazartesi günü Marmaray ve Halkalı- Bahçeşehir trenleri ücretsiz olacak.