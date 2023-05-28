29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs'ta otobüs, metrobüs, vapur, metro ücretsiz mi?
29 Mayıs İstanbul'un Fethi program ve etkinlikler ile kutlanacak. Yurttaşlar "29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs'ta otobüs, metrobüs, vapur, metro ücretsiz mi?" sorusunun cevabını arıyor.
İstanbul'un Fethi yurdun dört bir tarafında çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 29 Mayıs Pazartesi günü fethin 570. yılında toplu taşıma ücretsiz mi sorusu yurttaşlar tarafından araştırılıyor.
29 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünün kutlanacağı 29 Mayıs Pazartesi günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanılacaktır. Buna göre; Metro İstanbul işletmesinde bulunan raylı sistem hatlarında kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları ücretsiz seyahat edebilecektir.
MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümü nedeniyle 29 Mayıs Pazartesi günü Marmaray ve Halkalı- Bahçeşehir trenleri ücretsiz olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama
- RTÜK Başkan Yardımcısı Merve Dizdar'ı hedef aldı
- İşte ilk seçim sonuçları
- Pusulayı düşürdü, oyu belli oldu
- Erdoğan'ın oy kullandığı okulda gerginlik
- Oy kabinine silahla girdi, Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti
- Emine Erdoğan 'kimliksiz' oy kullandı
- Yasaklar sonrası CHP'den ilk açıklama
- Cem Yılmaz'dan 'Merve Dizdar' paylaşımı
- 'Dünyanın en uzun boylu kadını' oyunu evinde kullandı