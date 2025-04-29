29 Nisan BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 29.04.2025 - 10:08

Güncelleme: 29.04.2025 - 10:08

BOLU ilinde 29 Nisan Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 29 Nisan Salı 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: VAKIFGEÇİTVEREN, YENIAKÇAKAVAK MERKEZ, YENİAKÇAKAVAK mahallelerinde ORGANİZE SANAYİ SİTESİ B KAPIS, VAKIFGEÇİTVEREN, YENİAKÇAKAVAK, YENİAKÇAKAVAK KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Nisan Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANCI, KARAKÖY, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ mahallelerinde AVDAN KÖYÜ YOLU, AVDAN YOLU, DOĞANCI-3., EMIROGLU, GÖLKÖY, GÖLKÖY MESİRE ALANI, KARAKÖY-2 CD., MUDURNU YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Nisan Salı 13:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANDALLAR, SEYIT, SEYİT, SÜMER, TEPECIK, TEPECİK mahallelerinde 2604, 2723, 2762. SK., 2765, 2773, 2773. SK., 2777. SK., 2796, 2797, 2797 S.K, 2884. SK., 2885, 2888, AFŞAR SK., AHMET BAYSAL, AHU, AHU SK., AKÇAY SK., ALACA SK., ALIÇ, ANA SK., ARAS, ARAS SK., ARDA, ARDA SK., AYDINLIK SK., AYHAN SK., BADEM, BADEM SK., BESEVLER, BEŞEVLER SK., BILGIN, BİLGİN SK., CUMHURIYET, CUMHURİYET CD., ÇAYIR KÖYÜ YOLU SK., DERE-1. SK., DİCLE SK., EFE SK., EMRAH SK., ERDEM SK., ERGÜN, ERGÜN SK., ESENLİK SK., FERAH-1., FERAH-1. SK., FERHAT SK., GIRNE, GİRNE SK., GÜCÜK DERE SK., GÜCÜKDERE SK., GÜLPINAR SK., GÜNDÜZ, GÜRPINAR, GÜRPINAR SK., GÜZELBAHÇE, GÜZELBAHÇE SK., HASAN TAHSIN, HASAN TAHSİN CD., HILAL-1., HİLAL-1. SK., HURMA SK., HUZUR-1., İLİM SK., KARADENIZ, KARADENİZ, KARADENİZ SK., KARDELEN SK., KESTANE, KESTANE SK., KIZILCIK SK., KOÇAK, KOÇAK SK., KÖKNAR SK., KUMRU SK., KÜBRA SK., LATİF SK., LEFKOSA, LEFKOŞA SK., LİMON SK., MAVİLİ SK., MEHTAP SK., MERCAN, MERCAN SK., MERIÇ, MORMENEKŞE SK., MUDURNU CD., MÜFTÜLÜK, MÜFTÜLÜK SK., NECIP FAZIL KISAKÜREK, NECİP FAZIL KISA KÜREK BULVAR, NESEM, NEŞEM SK., OKUL-2., OLGUN SK., ÖZÇELİK SK., ÖZER SK., SAHRA SK., SAKA, SAKA SK., SALİH SK., SAROZ, SEDİR SK., SEHIT AYDIN ÇETIN, SEHIT DURSUN DEGIRMENCIOGLU, SEHIT HÜSEYIN KARAKAYA, SEHIT KADIR MEMIS, SELEN, SELEN SK., SELVI, SERHAT SK., SEYİT KÖYÜ YOLU SK., SEYİTAVŞAR SOK, SOLMAZ SK., SONGÜLLER SK., ŞEHİT DURSUN DEĞİRMENCİOĞLU SK., ŞEHİT HÜSEYİN KARAKAYA SK., ŞEHİT KEMAL ÇITAK SK., ŞEHİT METİN UYANIK SK., ŞEHİT MURAT MENTEŞ SK., ŞEHİT MUSTAFA DEĞERCAN, ŞEHİT MUSTAFA DEĞERCAN SK., ŞEHİT ŞENOL GÜL SK., ŞEHİTBARBAROS YALÇIN SK., ŞEREFLİ SK., TOMURCUK SK., ULVI, ULVİ, ULVİ SK., YASA SK., YEŞİL ÇİMEN SK., YÜCEL SK., YÜKSEL CEYLAN, YÜKSEL CEYLAN BULVARI SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Nisan Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAGÖZLER, ASAGI, AŞAĞI, BAYRAMLAR, CAMILIBÖLÜK, CAMİLİBÖLÜK, ESELER, GEDİKLER, GÖL, GÖVEM, KARAMANYAKA, KÖSELER, MERKEZ, MUSTAFA, PİROĞLU, SOFTALAR, TATARLAR, TEKELER, YUKARI mahallelerinde ALAGÖZLER MAHALLE YOLU, AVDAN KÖY YOLU, BAYRAMLAR MAHALLE YOLU, BOLU BILECIK YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, CAMILIBÖLÜK MAHALLE YOLU, CAMİLİBÖLÜK, ÇEPNI ASAGI MAHALLE YOLU, ÇEPNİ KÖYÜ, ÇEPNİ KÖYÜ AŞAĞI MAH, ÇEPNİ KÖYÜ GÖL MAH, ÇEPNİ KÖYÜ YOLU, ESELER MAHALLE YOLU, GÖL MAHALLE YOLU, GÖVEM KÖY YOLU, GÖVEM KÖYÜ YOLU, GÖVEM KÖYÜ_HANYERİ, KÖSELER MAHALLE YOLU, MUSTAFA VEHBI KOÇ MAHALLE YOLU, PELİTÇİK, PELİTÖZÜ KÖYÜ GEDİKLER MAH, PIROGLU KÖY YOLU, PİOĞLU SOFTALAR, PİROĞLU KÖYÜ TEKELER MAH, PİROĞLU KÖYÜ YOLU, PİROĞLUKÖYÜ SOFTALAR MAH, SOFTALAR MAHALLE YOLU, TATARLAR MAHALLE YOLU, TEKELER MAHALLE YOLU, YENISEFA ASAGI MAHALLE YOLU, YENISEFA KÖY YOLU, YENISEFA YUKARI MAHALLE YOLU, YENİ SEFA YUKARI MAH, YENİSEFA ESELER MEVKİ, YENİSEFA KÖYÜ, YENİSEFA KÖYÜ YEŞİLÇATI SİTESİ, YENİSEFA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Nisan Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMYAYLA, DEĞİRMENÖZÜ, DEMİRCİLER, MERKEZ mahallelerinde ÇAMYAYLA, ÇAMYAYLA KÖY YOLU, ÇAMYAYLA KÖYÜ DEĞİRMENÖZÜ MAH, DEĞİRMENÖZÜ, DEMİRCİLER YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Nisan Salı 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI mahallelerinde BÜYÜKBERK YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Nisan Salı 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI, KARACASU FATIH mahallelerinde ALADAĞ KARACASU YAYLASI, ILICAKINIK KÖYÜ YAYLASI, KARACASU YUKARI YAYLASI, MESCİLER EMEN YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Nisan Salı 12:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACAAGAÇ, KARACAAĞAÇ, YENİAKÇAKAVAK mahallelerinde 3632 SoK., AKGÜL, AKGÜL SK., AVŞARLAR SK., BIROL ÇAVUSOGLU, BİROL ÇAVUŞOĞLU SK., BOYACILAR-1., BOYACILAR-1. SK., CESUR-1., CESUR-1. SK., D-100 KARAYOLU_6, DOMİNO TEKSTİL, HACILAR SK., KARALAR SK., KONAK 1 SOK., KONAK-1 SK., PINAR-1. SK., ULUYOL SK., YENİAKÇAKAVAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 29 Nisan Salı 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGIKINIK MERKEZ(ÇATACIK), AŞAĞIKINIK, ELMACILAR, HALLAR, HIMMETOGLU MERKEZ, HİMMETOĞLU MERKEZ, KÖROGLU, PELİTCİK, YUKARIKINIK, YUKARIKINIK MERKEZ mahallelerinde ASAGIKINIK KÖY YOLU, AŞAĞI KINIK YOLU, AŞAĞIKINIK KÖYÜ YOLU, HALLAR MAHALLESI YOLU, HİMMETOĞLU KÖYÜ YENİ YERLEŞİM, KARISIKLAR MAHALLE YOLU, KÖROGLU MAHALLESI YOLU, PELİTÇİK KÖYÜ, YUKARIKINIK ELMACILAR YOLU, YUKARIKINIK KÖY YOLU, YUKARIKINIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 29 Nisan Salı 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI, BÖLÜCEKOVA, BÖLÜCEKOVA MERKEZ, HEBILLER, HEBİLLER, HIMMETOGLU MERKEZ, HİMMETOĞLU, KARAARDIÇ, KARAARDIÇ MERKEZ, YESILOVA MAHALLESI mahallelerinde BİLECİK SAKARYA NALLIHAN YOLU, BÖLÜCEKOVA KÖY YOLU, BÖLÜCEKOVA KÖYÜ YOLU, HABILLER MAHALLE YOLU, HIMMETOGLU KÖY YOLU, HİMMETOĞLU KÖYÜ KÖMÜR OCAĞI ME, HİMMETOĞLU KÖYÜ YOLU, HİMMETOĞLU MERKEZ MAH, KARAARDIÇ KÖYÜ HEBİLLER MAH, KARAARDIÇ KÖYÜ YOLU, KARAARDIÇ MERKEZ KÖY YOLU, YESILOVA MAHALLESI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 29 Nisan Salı 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRAHİMÖZÜ, MERKEZ mahallelerinde IBRAHIMÖZÜ MERKEZ KÖY YOLU, İBRAHİMÖZÜ KÖYÜ, iBRAHİMÖZÜ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 29 Nisan Salı 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MANTARLAR, YAHYALAR mahallelerinde KARAALİLER KÖYÜ MANTARLAR MAH, YAHYALAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 29 Nisan Salı 16:45-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARICALAR mahallelerinde SARICALAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 29 Nisan Salı 10:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde ARIZLAR KÖY YOLU, ARIZLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 29 Nisan Salı 09:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYINDIR MERKEZ, GÖBELLER, ILICA, KIZILKUYU, KÖSTEKLER, KÖYBAŞI, N KENDISI, NARZANLAR, SARICALAR, TURGUTLAR mahallelerinde BAYINDIR KÖY YOLU, BAYINDIR KÖYÜ ILICA MAH, BOYACILAR KÖY YOLU, GÖBELLER MAHALLESI YOLU, KAYALIDERE TURGUTLAR MAH, KILCILER KÖY YOLU, KIZILKUYU KÖYÜ, KIZILKUYU KÖYÜ YOLU, KİLÇİLER KÖYÜ YOLU, KÖYBASI KÖY YOLU, KÖYBAŞI KÖYÜ YOLU, NARZANLAR KÖY YOLU, NARZANLAR KÖYÜ YOLU, SARICALAR KÖY YOLU, SARICALAR KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ Y, TURGUTLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 29 Nisan Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde GERİŞLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 29 Nisan Salı 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYINDIR MERKEZ, BOYACILAR, GÖBELLER, HİLALLER, ILICA, KARAFAKILAR, KAYALIDERE MERKEZ, KÖSTEKLER, N KENDISI, NİĞİT mahallelerinde BAYINDIR KÖYÜ YOLU, BOYACILAR KÖYÜ YOLU, HILALLER KÖY YOLU, HİLALLER KÖYÜ YOLU, ILICA, ILICA MAHALLE YOLU, KARAFAKILAR MAHALLE YOLU, KAYALIDERE KÖYÜ YOLU, KIZILKUYU KÖYÜ GÖBELLERMAH, KÖSTEKLER MAHALLESI YOLU, NİYİT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 29 Nisan Salı 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYGANA mahallelerinde BAHÇELIEVLER, ÇELEBİLER ÇİFTLİĞİ, ÇELEBİLER ÇİFTLİĞİ SK., ÇİFTLİK 2. SK., ÇİFTLİK 3. SK., TABAKLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 29 Nisan Salı 10:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKYOKUŞ, KÖSELER, MERKEZ mahallelerinde AKYOKUS KÖY YOLU, AKYOKUŞ KÖYÜ YOLU, SÜLÜKLÜ GÖL YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 29 Nisan Salı 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYGANA, MUSALLA mahallelerinde ÇİFTLİK 1. SK., KABACADİBİ KÜME EVLER, MUDUNU 3.NOLU TOKİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 29 Nisan Salı 10:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKDEMİRLER, MERKEZ mahallelerinde BEKDEMIRLER KÖY YOLU, BEKDEMİRLER KÖYÜ İÇ YOLU, BEKDEMİRLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU YENİÇAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YENİÇAĞA ilçesinde 29 Nisan Salı 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY, KARŞI, MERKEZ mahallelerinde DEREKÖY KÖYÜ KARŞI MAH, DEREKÖY KÖYÜ YOLU, DEREKÖY MERKEZ MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YENİÇAĞA ilçesinde 29 Nisan Salı 14:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMANLAR mahallelerinde DEREKÖY KAHRAMANLAR MAH, KARAMANLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YENİÇAĞA ilçesinde 29 Nisan Salı 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADAKÖY, AKINCILAR, MERKEZ, N KENDISI mahallelerinde ADAKÖY KÖYÜ MERKEZ, ADAKÖY KÖYÜ YOLU, ADAKÖY MERKEZ MAHALLE YOLU, AKINCILAR KÖY YOLU, AKINCILAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.