29 Nisan İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 29.04.2024 - 11:23

Güncelleme: 29.04.2024 - 11:23

İstanbul ilinde 29 Nisan Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah K. BAĞLAR MEVKİİ sk / OSMANİYE mah SUGÖZÜ, ŞENGÜL sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 29/04/2024 09:00:00 - 29/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah G/2., HAKŞİNAZ, YENİ KARAKOL, YEŞİLYOL, YEŞİLYOL D, YEŞİLYOL E sk / ÇIRPICI mah 306., MODABAĞ A, YENİ KARAKOL, YEŞİLYOL, YEŞİLYOL F sk bölgelerinde 29/04/2024 09:00:00 - 29/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BİTİŞİK BAĞLAR ORTA sk / ŞENLİKKÖY mah KIR, KIRSERDAR, MAHİRLER, OTLUKBELİ, SAÇI sk bölgelerinde 29/04/2024 09:00:00 - 29/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ALPULLU, KIBRIS, YEŞİL ADALI, ÜLKÜ, İHSAN KALMAZ, İNCİRLİ sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / ZUHURATBABA mah AKINCILAR, BAKIR, VANKULU, ZÜMRÜT EVLER, İNCİRLİ sk bölgelerinde 29/04/2024 09:00:00 - 29/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MURADİYE mah DERYADİL, GÖKNAR, HÜSREV GEREDE, KALIPÇI, MURADİYE BAYIRI, ÖMER RÜŞTÜ PAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ATİYE, HÜSREV GEREDE sk / TEŞVİKİYE mah AHMET FETGERİ, AV. SÜREYYA AĞAOĞLU, DERYADİL, HOSTES RONA ALTINAY, HÜSREV GEREDE, MURADİYE BAYIRI, OSMAN F. SEDEN, TEŞVİKİYE FIRIN, ÖMER RÜŞTÜ PAŞA, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 29/04/2024 09:00:00 - 29/04/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BÜYÜKDERE, LEVENT sk bölgelerinde 29/04/2024 09:00:00 - 29/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİRİPAŞA mah AYAZMA, AYAZMA ALTI, AYAZMA ÜSTÜ, ORKİDE, YASEMİN, YILDIRIM sk bölgelerinde 29/04/2024 10:00:00 - 29/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ- ÇAKIL mah BERHUDAR, BERİL, DİNÇER, DİYAR, EGENUR, EKBER, EKER, EKREM ÇIKMAZI, ELA, ELMAS, ELÇİ, ERSİN ÇIKMAZI, GÜLİSTAN, ÇAKIL YOLU, ÖZGÜ sk / İHSANİYE mah SAĞLIK OCAĞI sk bölgelerinde 29/04/2024 09:00:00 - 29/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah BEYLERBEYİ sk bölgelerinde 29/04/2024 09:00:00 - 29/04/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk / IŞIKLAR mah ADATEPE , BAHARİYE, CENAP , EGE , HAZAR , IŞIKLAR İSTANBUL , KASİDE , KUZEY , YEŞİL VADİ, ZEYTİNDALI sk / İHSANİYE mah DERBENT , DEREBOYU , GÖKKUŞAĞI, KADIRGA , KIRÇİÇEK, MERMER , İHSANİYE İSTANBUL sk bölgelerinde 29/04/2024 11:00:00 - 29/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -IŞIKLAR mah sk bölgelerinde 29/04/2024 11:00:00 - 29/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-YEDİKULE mah KÜRKÇÜBAŞI ÇIKMAZI, YEDİKULE sk bölgelerinde 29/04/2024 09:00:00 - 29/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SEYYİD ÖMER mah CEVDETPAŞA, KÖPRÜLÜZADE, ONDALIKÇI, SEYYİD ÖMER CAMİİ ARALIĞI, SIRRIPAŞA, TÜRKÇÜ, ZİYA GÖKALP, ÖMER SEYFETTİN sk / İSKENDERPAŞA mah AİLE sk / ŞEHREMİNİ mah BESTEKÂR RAHMİBEY, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 29/04/2024 09:00:00 - 29/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MESİHPAŞA mah ŞAİR HAŞMET sk / MİMAR KEMALETTİN mah ŞAİR FİTNAT, ŞAİR HAŞMET sk bölgelerinde 29/04/2024 10:00:00 - 29/04/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah ABDİ İPEKÇİ sk bölgelerinde 29/04/2024 00:05:00 - 29/04/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah 1. BAYIR, ARALIK, AÇIKEL, CAMİ, DAMLA, DEREBOYU, DEREYOLU, DEREİÇİ, DÜZ, GAZİ, GÜRBÜZ, HAMAM, KANARYA, MARMARA, MELEK, MELEK HATUN, ORDU, PTT ARKASI, SAKARYA, SEKBAN, SEVEN, YAKAMOZ, YEŞİLAY, ÇİMENTEPE, ÇİÇEKLİTEPE, ŞİRİN sk / YENİDOĞAN mah ALT, CAMİ, DİRSEK, KUYU, ORDU, SİNEMA, SİNEMA ARKASI, YEŞİLAY, ÇİĞDEM, ŞİRİN sk bölgelerinde 29/04/2024 10:30:00 - 29/04/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİ mah AZİZ EFENDİ, BALA HATUN OKULU, BAŞKENT ÇIKMAZI, DALGIÇLAR, ERLER ÇIKMAZI, HAVANTEPE , KUZEY, MARTI, REİS, TELLİ, ZÜMRÜT, ÖZLEM sk bölgelerinde 29/04/2024 09:00:00 - 29/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 215. sk bölgelerinde 29/04/2024 10:00:00 - 29/04/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 215. sk bölgelerinde 29/04/2024 10:00:00 - 29/04/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah BAHAR, ERDEMLİ, KAZIM KARABEKİR PAŞA CAMİ, KİRAZLI ÇIKMAZI, SEDATKENT, ÇALI ÇIKMAZI, ÇOTANAK sk / ÇAYIRBAŞI mah SEDATKENT sk bölgelerinde 29/04/2024 10:00:00 - 29/04/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah CANDAN, DELTA, ELVAN, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU sk bölgelerinde 29/04/2024 09:00:00 - 29/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -SELİMPAŞA mah sk bölgelerinde 29/04/2024 09:00:00 - 29/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah AKINCI, AKİF ÇEŞME, ASİ ÇIKMAZI, ATAK ÇIKMAZI, AVCI, BAŞAR ÇIKMAZI, BURUP ÇIKMAZI, BİLGİLİ ÇIKMAZI, BİÇER ÇIKMAZI, DARGIN, DİRİK ÇIKMAZI, ERKAN, ESEN ÇIKMAZI, GAZİ YİĞİT, GEZER ÇIKMAZI, GÖKKUBBE, KURBAN ÇIKMAZI, MEHDİ, MERAM, MONDROS, MÜDERRİS ÇIKMAZI, NARİN ÇIKMAZI, NAİM, NEVRA ÇIKMAZI, OKUR, SANDIK ÇIKMAZI, SEMA, SOSYAL, TEZEL, TOPRAKLI, YALGIN, ÖZKURT, ÖZSU ÇIKMAZI sk bölgelerinde 29/04/2024 09:00:00 - 29/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah BEYZA ÇIKMAZI, MÜMİN ÇENGEL, ŞAİR BAKİ sk bölgelerinde 29/04/2024 09:00:00 - 29/04/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah AKINCI, AKÇORA, AKİF ÇEŞME, ASİ ÇIKMAZI, ATAK ÇIKMAZI, AVCI, BAŞAR ÇIKMAZI, BOSNA, BURUP ÇIKMAZI, BİLGİLİ ÇIKMAZI, BİÇER ÇIKMAZI, DARGIN, DİRİK ÇIKMAZI, ERKAN, ESEN ÇIKMAZI, GAZİ YİĞİT, GEZER ÇIKMAZI, GÖKKUBBE, KURBAN ÇIKMAZI, MEHDİ, MERAM, MONDROS, MÜDERRİS ÇIKMAZI, NARİN ÇIKMAZI, NAİM, NEVRA ÇIKMAZI, OKUR, REŞAT, SANDIK ÇIKMAZI, SEMA, SOSYAL, TEZEL, TOPRAKLI, YALGIN, YURDUM, ÖZER ÇIKMAZI, ÖZKURT, ÖZSU ÇIKMAZI sk / YOLÇATI mah HUDUBOYU, MONDROS sk bölgelerinde 29/04/2024 09:00:00 - 29/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, GÜLHATMİ, KARBEYAZ, KIRSAL, SAZLI, SOĞANLI, YOL, ÇULLUK, İSMET İNÖNÜ sk / MİMAR SİNAN mah SARDUNYA sk / SANCAKTEPE mah ABDULLAH AKBULUT, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, BÜYÜKKARALAR, DERGAH, ETİ, GÜNEYSU, HÜSEYİN GÜVENİR, HÜSNÜ ALBAYRAK, KALAMIŞ, KALYON, KIBRIS, KUŞKONMAZ, MEVLANA CELALEDDİN RUMİ, MİLLET, PANAYIR, YABANGÜLÜ, ÜÇÜNCÜ sk bölgelerinde 29/04/2024 11:00:00 - 29/04/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HALİM ULUŞAHİN, KANARYA, KOLEJ sk / FATİH mah BILDIRCIN, ESENTEPE, HALİM ULUŞAHİN, KEKLİK, LEYLEK, OK, PINARBAŞI, ÜVEYİK, ŞERAFETTİN ARDA sk bölgelerinde 29/04/2024 13:00:00 - 29/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 85/15., PAPATYA, TOMURCUK sk bölgelerinde 29/04/2024 09:00:00 - 29/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SİNANOBA mah BEKTAŞ ÇIKMAZI, BİLLUR, ERTEKİN, MUSTAFA KEMAL, ÇARMIKLI sk bölgelerinde 29/04/2024 09:00:00 - 29/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah GÖKBULAK, GÜLDEFNE, TEPECİK, YEŞİLLİK, ÖZGÜRLÜK sk bölgelerinde 29/04/2024 09:00:00 - 29/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ABANT, ALEYNA, ASLIHAN, CEM, FİLİKA, OĞUZBEY, SAKIZAĞACI, SAZAK, TERASEVLER, TERASEVLER2, YAŞAYANLAR, YOLÜSTÜ, YÜKSELİŞ, ZİYARET, ÇELEBİ sk bölgelerinde 29/04/2024 10:00:00 - 29/04/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, AKMAR, GÜLYAYLA, KAYA ARA, KAZANCI, SELVİ, ÇAYELİ, İHLAS, ŞEHNAZ sk bölgelerinde 29/04/2024 15:30:00 - 29/04/2024 18:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 27/04/2024 00:00:00 - 27/04/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 231. sk bölgelerinde 27/04/2024 00:00:00 - 27/04/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 231. sk bölgelerinde 27/04/2024 00:00:00 - 27/04/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah İSTOÇ 3. sk / MAHMUTBEY mah 2401., 2402., 2403., 2404., 2405., 2406., 2407., 2408., 2409., 2410., 2411., 2412., 2413., 2414., 2415., 2416., 2417., 2418., 2419., 2420., 2421., 2422., 2423., 2424., 2425., 2426., 2427., 2428., 2429., 2430., 2431., 2432., 2433., 2434., 2435., 2436., 2437., 2438., 2439., 2440., 2441., 2442., 2443., 2444., 2445., 2446., 2447., 2448., 2449., 2450., 2451., 2452., 2453., 2454., 2455., 2456., 2457., 2459., ŞEHİT MAHMUT sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah ABDÜLHAMİTHAN, AKSOY, ALİ SOYLU, ASUDE, DÜŞLER, DİLRUBA, ENSAR, ERTUĞRUL GAZİ, FESLEĞEN, FLAMİNGO, GENÇLER, HÜDAVENDİGAR, IHLAMUR, KANAAT ÇIKMAZI, KANARYA, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, KATİP, KAVAK, KAYIN, KONAK ÇIKMAZI, KUMRU, KÖKNAR ÇIKMAZI, KÖŞK, KİTABE, LADİN, MAKBER, MEKTEP, MELODİ, MENEKŞE, MERKEZ ÇIKMAZI, MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ, MEŞE, MUALLİM, MİMAR SİNAN, MİRAÇ, NASİHAT, NERGİS, ORKİDE, PALMİYE, PELİKAN, REVAN, REYHAN ÇIKMAZI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SAHABE, SAHRA, SARAY, SARISALKIM, SEDİR, SEMAZEN, SUSAM ÇIKMAZI, TURNA, UYSAL, YEŞİL VADİ, YEŞİLOVA, YILDIRIM BEYAZIT, YUNUS EMRE, ZAKKUM, ZENCEFİL, ZEYTİN ÇIKMAZI, ÇEŞMİNAZ, İBN-İ SİNA, İHLAS, İMSAK, ŞAİR ZİHNİ, ŞEYH ŞAMİL sk / ZİYA GÖKALP mah 2725., 2726., 2727., 2735., 2738., 2739., 2746., ABDULLAH PAŞA, AKKIZ, AKSER, AKYOL, AKÇA, AVCI, AZİM, BAĞLAR, BAŞKENT, BAŞKOMUTAN, BONCUK, BUHARA, BİLGİÇ, BİRİKİM, CEYHAN, CİVELEK, DAĞARCIK, DEREBOYU, DERELİ, DEVA, DOSTLAR, DİLEK, EGEMEN, ELVAN, FASIL, GEZGİN, GÖKÇE, G bölgelerinde 29/04/2024 02:00:00 - 29/04/2024 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 2.YAVUZ SELİM, ALPARSLAN, YAHYA KEMAL BEYATLI, ZAFER, ZİYA GÖKALP sk / YEŞİLOVA mah 1.KÜÇÜK ÇIKMAZI, 5.KANARYA, 5.ÇİMEN, 6.KARANFİL, KAHRAMANLAR, KORUCU, SAYILI, TANSEL sk bölgelerinde 29/04/2024 09:00:00 - 29/04/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 2.UĞUR, ULUS sk bölgelerinde 29/04/2024 09:00:00 - 29/04/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 2.YAVUZ SELİM, 603., 604., 605., BEYAZIT sk bölgelerinde 29/04/2024 09:00:00 - 29/04/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah GECE SEFASI, KAZIM KARABEKİR, KULE sk bölgelerinde 29/04/2024 09:00:00 - 29/04/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah BAŞARAN, DEMİRKAPI, GELİNCİK, LALE, MENEKŞE, NENE HATUN, ÖZEN, ÜÇER ÇIKMAZI sk / YENİDOĞAN mah ATİLAY, DAĞ ÇIKMAZI, DEMİRKAPI, DERE ÇIKMAZI, HÜRRİYET, HİLAL, KAHRAMAN, KAYALIK ÇIKMAZI, MEHTERAN ÇIKMAZI, METİN ÇIKMAZI, MİNE, NEHİR ÇIKMAZI, ÇAKMAK sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah TOPÇUBAŞI ESATAĞA sk bölgelerinde 29/04/2024 00:00:00 - 29/04/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ADALET, ASMA, BAL, BAĞCILAR ÇIKMAZI, BAĞLAR, DEMİRKAPI, GELİNCİK, GÖKSU, KALE, KAVAK, KIPÇAK, KUŞ ÇIKMAZI, KÜÇÜK ÇINAR, LALE, MENEKŞE, TAFLAN, TÜL, YASEMİN, ÇIĞ, İNKILAP, ŞEN sk / VATAN mah BAĞLAR, BEGONYA, BÜLBÜLÜM ÇIKMAZI, DOLUNAY ÇIKMAZI, EMEK, ENGİN, ESENLER, GÜNDOĞAN, KANAAT, KÜÇÜK MİLLET, KÜÇÜK ÇİĞDEM, MİLLİYET, NARLI ÇIKMAZI, TEL, ÇETİNEL, İNANÇ, ŞAHİN, ŞEBNEM, ŞEHİT SELAHATTİN sk bölgelerinde 29/04/2024 00:00:00 - 29/04/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah MEŞRUTİYET, SEMAH sk bölgelerinde 29/04/2024 09:00:00 - 29/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1917., 1965., 1966., 1969., 1970., 1971., 1972., 1973., 1974., 1975., 1976., 1977., 1978., 1979., 1980., 1981., 1982., 1983., 1984., YANYOL sk bölgelerinde 29/04/2024 00:00:00 - 29/04/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1792., 1793., 1794., 1795., 1796., 1797., 1798., 1799., 1800., 1801., 1803., 1805., 1807., 1823., MEHMET AKİF sk / KEMALPAŞA mah 1901., 1903., 1904., 1905., 1907., 1908., 1909., 1910., 1966., 1968., NAMIK KEMAL, YANYOL sk bölgelerinde 29/04/2024 00:00:00 - 29/04/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1895., 1896., 1897., 1898., 1899., 1900., 1901., 1910., 1911., 1912., 1913., 1914., 1915., 1916., 1968., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 29/04/2024 00:00:00 - 29/04/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 969., 970., 971., 972., 975., 977., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 29/04/2024 09:00:00 - 29/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1921., 1966., 1967. sk bölgelerinde 29/04/2024 09:00:00 - 29/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1597., 1598., 1599., 1600., 1604., 1606., 1607., 1608., 1609., 1610., 1611., 1614., 1615., HALİDE EDİP ADIVAR sk bölgelerinde 29/04/2024 09:00:00 - 29/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 969., 970., 971., 972., 975., 977., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 29/04/2024 09:00:00 - 29/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1777. sk / KEMALPAŞA mah 1921. sk bölgelerinde 29/04/2024 09:00:00 - 29/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2368., 2370., BOSNA sk bölgelerinde 29/04/2024 09:00:00 - 29/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1961. sk bölgelerinde 29/04/2024 09:00:00 - 29/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 588., 596., 597., 601. sk bölgelerinde 29/04/2024 11:00:00 - 29/04/2024 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 598., 614. sk bölgelerinde 29/04/2024 13:30:00 - 29/04/2024 15:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 29/04/2024 09:00:00 - 29/04/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALİ REŞAT PAŞA, HAREKET ORDUSU, İSTANBUL ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 29/04/2024 10:00:00 - 29/04/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DAMLA, DEMİRAY, DERYA, DOĞANAY, DOĞANBEY, DOĞANCILAR, DUMLUPINAR, DÜLGER, DİKMEN, DİLBER, DİLEK, DİLŞAH, EMİNE PARS, GENÇ OSMAN, HUN, MEKTEP, MUSTAFA YAŞAR, ÖZGECAN, ÜÇ ÇEŞMELER, ŞEHİT POLİS SUAT HAYRİ DAL sk / MERKEZ mah DANIŞMAN, DOĞANBEY, FEVZİ ÇAKMAK, GENÇ OSMAN, MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 29/04/2024 09:00:00 - 29/04/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah 29 EKİM, AKAĞAÇ, ARDIÇ, BAĞIMSIZLIK, CAMİ, CEVİZ, DEFNE, EMİRHAN, HARMANLIK, HÜRRİYET, IHLAMUR, KARAÇAM, KULELİ, KİRAZLIK, MEŞELER, OĞUZHAN, PELİNSU, POYRAZLI, SEKOYA, UZUNDERE, VATAN, YAKUP, YAPI, YEŞİLBAYIR, İNDERE MEVKİİ, İSLAMBOL sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, CANSEVER, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, HARMANDERE, KAHRAMAN, MARAŞ, MATARACI, MÜHENDİS, SADAKAT, SELVA, SEMİH, SEZGİN, SIRTKÖY, TÜRKER, ULUŞAR, ÖZLEYİŞ, ÖĞÜTLÜ, İĞDELİ sk bölgelerinde 29/04/2024 00:00:00 - 29/04/2024 02:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 29/04/2024 09:00:00 - 29/04/2024 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 29/04/2024 11:30:00 - 29/04/2024 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AYBORA, BARAJ, EGEMEN, GÜLSÜM, GÜRKAN, HALİT, HASAN TAHSİN, HIZIR, KARACAOĞLAN, KORUKENT, MERAL, MIZRAK, MUHSİN, NENE HATUN, ONAY, ROTA, SADIK, İNANÇ, İREM sk bölgelerinde 29/04/2024 09:00:00 - 29/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AHLAT, İNÖNÜ sk bölgelerinde 29/04/2024 09:00:00 - 29/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah SAMSUN sk bölgelerinde 29/04/2024 09:00:00 - 29/04/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 344., 374., 375., 376., 380. sk / İNÖNÜ mah 374. sk bölgelerinde 29/04/2024 09:00:00 - 29/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 2112., 2114., 2116., 2122., 2124., 2126., 2147., ERTUĞRUL GAZİ, MİMAR SİNAN, ORHANGAZİ, YILDIRIM BEYAZIT sk / MEHMET AKİF ERSOY mah 1918., 1919., 1920., 1921., 1922., 1923., 1924., 2070., 2120., 2135., UFUK sk / MEHTERÇEŞME mah 1818. sk / MEVLANA mah FATİH, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 29/04/2024 13:00:00 - 29/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 1., 2., 2/1., 3., 4., 5., 6., 7., 8, ORDU sk bölgelerinde 29/04/2024 00:05:00 - 29/04/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1272/1., 1272/2., 1279/1., 1430/1., KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 29/04/2024 09:00:00 - 29/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 551. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2195. sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2317., 2319., 2320., 2321., 2322., 2336., 2337., 2343., 2345., HOCA AHMET YESEVİ, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 29/04/2024 10:00:00 - 29/04/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce -YAYLA mah sk bölgelerinde 29/04/2024 10:00:00 - 29/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.