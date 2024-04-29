29 Nisan İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 29.04.2024 - 11:23

Güncelleme: 29.04.2024 - 11:23

İZMİR ilinde 29 Nisan Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-29 2024-04-29 09:00:00.625-2024-04-29 17:00:08.804 saatleri arasında Göktepe; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:13.424-2024-04-29 17:00:23.209 saatleri arasında Kır; Değirmendere Ova Küme Evleri, , İsimsiz8, Emiralem Kanal Yolu, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, Emiralem Kanal Yolu Sk., İsimsiz17, İsimsiz27, Şehit Öğretmen Kubilay Caddesi, Karagöl Mevkii, Beyköy Küme Evler , İsimsiz31, İsimsiz145, 2808, topraksu, Arapdere küme evleri sokak, 2802, 2812, Gemibaşı Mevki Sk., Girgin Sk., Ilıcak Pınar Çk., Kahraman Sk., Kömürcü Sk., Kırmahalle Yolu Sk., Manisa Asfaltı Cd., Tepecik Sk., Çakıcı Sk., Şehit Öğretmen Kubilay Cd., kara göl küme evler mevki, beykoy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:13.424-2024-04-29 17:00:23.209 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:13.424-2024-04-29 17:00:23.209 saatleri arasında Alaniçi; , İsimsiz8, Alaniçi Küme Evleri, Alaniçi Küme Evler , 6202. Sk., 6203. Sk., 6204. Sk., 6205. Sk., 6207. Sk., 6208. Sk., 6209. Sk., 6210. Sk., 6212. Sk., 6213. Sk., 6215. Sk., 6216. Sk., 6217. Sk., 6218. Sk., 6219. Sk., 6220. Sk., 6221. Sk., 6222. Sk., 6223. Sk., Alaniçi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:13.424-2024-04-29 17:00:23.209 saatleri arasında Ayvacık; , İsimsiz2, Ayvacık Küme Evleri, İsimsiz14, 6501. Sk., 6502. Sk., 6503. Sk., 6505. Sk., 6506. Sk., 6507. Sk., 6508. Sk., 6509. Sk., 6510. Sk., 6511. Sk., 6512. Sk., 6513. Sk., 6514. Sk., Ayvacık, Manisa Asfaltı Cd., ayvacık küme ever elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:13.424-2024-04-29 17:00:23.209 saatleri arasında Bağcılar; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz15, BAĞCILAR, Bağcılar, Bağcılar Yolu, Manisa Asfaltı Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:13.424-2024-04-29 17:00:23.209 saatleri arasında Çaltı; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz25, çaltı küme evler, İsimsiz30, Çaltı Küme Evler, İsimsiz37, Çaltı Küme Evler, İsimsiz45, İsimsiz46, çaltı küme evler, İsimsiz49, Çaltı Küme Evler, İsimsiz54, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, Çaltı, Çaltı Köyü elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:13.424-2024-04-29 17:00:23.209 saatleri arasında Göktepe; , İsimsiz1, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz35, İsimsiz337, 930. Sk., 930/1. Sk., 935. Sk., 935/1. Sk., 935/2. Sk., 935/3. Sk., 935/4. Sk., 936. Sk., 937, 938. Sk., 939. Sk., 940. Sk., 941. Sk., 942. Sk., 944. Sk., 945. Sk., 946. Sk., 947. Sk., 950. Sk., 951. Sk., 952 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:13.424-2024-04-29 17:00:23.209 saatleri arasında Görece; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:13.424-2024-04-29 17:00:23.209 saatleri arasında Karaorman; İsimsiz71, Karaorman Küme Evler , İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz78, İsimsiz83, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz88, İsimsiz90, Karaorman Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:16.731-2024-04-29 17:00:00.618 saatleri arasında Çaltı; İsimsiz61, İsimsiz30, Çaltı Küme Evler, İsimsiz37, Çaltı Küme Evler, İsimsiz45, İsimsiz46, çaltı küme evler, İsimsiz49, Çaltı Küme Evler, İsimsiz54, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, Çaltı Köyü, Çaltı, çaltı küme evler, İsimsiz25, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:16.731-2024-04-29 17:00:00.618 saatleri arasında Kır; Emiralem Kanal Yolu, İsimsiz8, , beykoy, kara göl küme evler mevki, Şehit Öğretmen Kubilay Cd., Çakıcı Sk., Tepecik Sk., Manisa Asfaltı Cd., Kırmahalle Yolu Sk., Kömürcü Sk., Kahraman Sk., Ilıcak Pınar Çk., Girgin Sk., Gemibaşı Mevki Sk., 2812, 2802, Arapdere küme evleri sokak, topraksu, 2808, İsimsiz145, İsimsiz31, Beyköy Küme Evler , Karagöl Mevkii, Şehit Öğretmen Kubilay Caddesi, İsimsiz27, İsimsiz17, Emiralem Kanal Yolu Sk., İsimsiz13, İsimsiz12, Değirmendere Ova Küme Evleri, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:16.731-2024-04-29 17:00:00.618 saatleri arasında Karaorman; Karaorman Yolu, İsimsiz90, İsimsiz88, İsimsiz87, İsimsiz86, İsimsiz83, İsimsiz78, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, Karaorman Küme Evler , İsimsiz71 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:16.731-2024-04-29 17:00:00.618 saatleri arasında Göktepe; 952, 951. Sk., 950. Sk., 947. Sk., 946. Sk., 945. Sk., 944. Sk., 942. Sk., 941. Sk., 940. Sk., 939. Sk., 938. Sk., 937, 936. Sk., 935/4. Sk., 935/3. Sk., 935/2. Sk., 935/1. Sk., 935. Sk., 930/1. Sk., 930. Sk., İsimsiz337, İsimsiz35, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:16.731-2024-04-29 17:00:00.618 saatleri arasında Bağcılar; Manisa Asfaltı Cd., Bağcılar Yolu, Bağcılar, BAĞCILAR, İsimsiz15, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:16.731-2024-04-29 17:00:00.618 saatleri arasında Ayvacık; ayvacık küme ever, Manisa Asfaltı Cd., Ayvacık, 6514. Sk., 6513. Sk., 6512. Sk., 6511. Sk., 6510. Sk., 6509. Sk., 6508. Sk., 6507. Sk., 6506. Sk., 6505. Sk., 6503. Sk., 6502. Sk., 6501. Sk., İsimsiz14, Ayvacık Küme Evleri, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:16.731-2024-04-29 17:00:00.618 saatleri arasında Alaniçi; Alaniçi, 6223. Sk., 6222. Sk., 6221. Sk., 6220. Sk., 6219. Sk., 6218. Sk., 6217. Sk., 6216. Sk., 6215. Sk., 6213. Sk., 6212. Sk., 6210. Sk., 6209. Sk., 6208. Sk., 6207. Sk., 6205. Sk., 6204. Sk., 6203. Sk., 6202. Sk., Alaniçi Küme Evler , Alaniçi Küme Evleri, İsimsiz8, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:16.731-2024-04-29 17:00:00.618 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:33.037-2024-04-29 17:00:42.721 saatleri arasında Süleymanlı; Süleymanlı Köyü, , İsimsiz2, İsimsiz6, 928/2, 920/3, 920/1, İsimsiz19, İsimsiz1, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz3, ESKİ GÖRECE YOLU, 920/1, 928/1, 920/1, 920. Sk., 921. Sk., 921/2, 922. Sk., 923. Sk., 924. Sk., 925. Sk., 926. Sk., 927. Sk., 928. Sk., 929. Sk., yaylaönü küme evleri, 919/1, yayla önü küme evler, 923 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:33.037-2024-04-29 17:00:42.721 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:33.037-2024-04-29 17:00:42.721 saatleri arasında Bozalan; , İsimsiz1, Bozalan Köy İçi, Bozalan Köyü İç Yolu, Köy İci Yol, Köy İçi Yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:33.037-2024-04-29 17:00:42.721 saatleri arasında Görece; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, HASANLAR SÜLEYMANLI YOLU, İsimsiz7, İsimsiz8, Görece Küme Evleri, Görece, İsimsiz17, 910, 911. Sk., 912. Sk., 913. Sk., 914. Sk., 915. Sk., 916. Sk., 917. Sk., Görece, Görece Köyü elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:33.037-2024-04-29 17:00:42.721 saatleri arasında İğnedere; , İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz6, İğnedere Görece Yolu, 912. Sk., İğnedere, İğnedere Köyü Yolu, iğne dere küme evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:33.037-2024-04-29 17:00:42.721 saatleri arasında Telekler; , İsimsiz8, 6402. Sk., 6404. Sk., 6405. Sk., 6407. Sk., 6408. Sk., 6409. Sk., 6410. Sk., 6411. Sk., 6413. Sk., 6414. Sk., 6416. Sk., 6417. Sk., 6418. Sk., 6421. Sk., Telekler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:33.037-2024-04-29 17:00:42.721 saatleri arasında Turgutlar; , Turgutlar Köyü, Turgutlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:56.201-2024-04-29 17:00:05.874 saatleri arasında Görece; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-29 2024-04-29 09:00:26.267-2024-04-29 15:00:34.826 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:26.267-2024-04-29 15:00:34.826 saatleri arasında Zeytinler; 7610, , KIZILKAYA, 7609, KÖYALTI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:56.5-2024-04-29 15:00:03.747 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:56.5-2024-04-29 15:00:03.747 saatleri arasında Zeytinler; , 7610, 7612, 7613 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-29 2024-04-29 09:00:28.43-2024-04-29 13:00:47.762 saatleri arasında Yukarıkızılca Merkez; , Karabağlar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:28.43-2024-04-29 13:00:47.762 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:28.43-2024-04-29 13:00:47.762 saatleri arasında Aşağıkızılca; , 2000. Sk., 2000/1. Sk., 2001. Sk., 2002. Sk., 2003. Sk., 2004. Sk., 2005. Sk., 2006. Sk., 2006/1. Sk., 2007. Sk., 2008. Sk., 2009. Sk., 2010. Sk., 2011. Sk., 2012. Sk., 2013. Sk., 2014. Sk., 2015. Sk., 2016. Sk., 2017. Sk., 2018. Sk., 2019. Sk., 2020. Sk., 2021. Sk., 2022. Sk., 2023. Sk., 2023/1. Sk., 2024. Sk., 2025. Sk., 2026. Sk., 2027. Sk., 2028. Sk., 2029. Sk., 2030. Sk., 2031. Sk., AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ YOLU, Aşağıkızılca Taştepe, Bahçelievler Küme, Kemalpaşa Yolu, Tepe Evleri, Özen, bahçeli evler kümeevler, 2032, 2033, HAYVANKIRAN KÜMEEVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:28.43-2024-04-29 13:00:47.762 saatleri arasında Bayramlı; TEKÇAM elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:28.43-2024-04-29 13:00:47.762 saatleri arasında Bağyurdu 29 Ekim; , Arıkbaşı, Arıkbaşı Sk., Asansör, Asansör Sk., Atlas, Bahçivan Sk., Cami Kebir Sk., Cumhuriyet Alanı, Durmuşça, Durmuşça Sk., EMİNE HOCA, Halil Furan Çk., Hancı Sami, Hancı Sami Sk., Hanönü, Hulusi Öztansel Cd., Hüseyin Fadul Sk., Hüseyin Özen Sk., Kadıoğlu Sk., Kaymakam Bey, Kaymakam Bey Sk., Kemal Atatürk, Kemal Atatürk Cd., Kirazlık, Koca Ahmetler, Koca Terzi, Koca Terzi Sk., Kurt Ahmet, Lise, M. Ali Sevinç Cd., Manavoğlu, Manavoğlu Sk., Mehmet Bey Sk., Mehmet Tokmak, Namık Kemal Sk., Nebioğlu, Piknik Sk., Sakızlı Hoca Sk., Salim Ağa Sk., Turgutlu, Turgutlu Cd., Uncular Sk., Zafer, Zeytincik, Zeytincik Sk., Çerkez Yusuf Sk., Çevik Sk., Özdirik Sk., Özgün Sk., Şah İsmail Sk., Şehit Er Bekir Varol, YILMAZ ABASIZ, EKMEN, GÖLET, ÇEVİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:28.43-2024-04-29 13:00:47.762 saatleri arasında Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet; , Altınpark, Ardıç, Armutlu Belediye, Armutlu Belediye Cd., Armutlu Okul, Armutlu İzmir, Armutlu İzmir Cd., Aydın, Açelya, Barış, Bağcılar, Bülbül, Deniz, Değirmen, Dokuz Eylül, Egemen, Emek, Emek Cd., Fethi Bey, Ful, Fırtına, Gençlik, Gültekin Göktürk, Hacı Hafız Çıkmazı, Hacı Kadir Çıkmazı, Hakimiyeti Milliye, Hakimiyeti Milliye Sk., Işık, Işın, Kahraman, Kanarya, Karalılar Çıkmaz, Kartal, Kazım Dirik, Koca Cami, Kırlangıç, Lider, Meram, Mescit, Mevlana Celalettin Rumi, Muzaffer, Nehir, Palamut, Park, Pırlanta, Rüzgar, Sakarya, Samanyolu, Sanayi, Sağlık cd, Sedir, Serçe, Sülün, Yakut, Yeni, Yeni Ardıç, Yıldırım Kemal, Yıldırım Kemal Sk., Zümrüt, Çay, Çağlar, Çağıltepe, Çimen, İbrahim Bey, İstiklal, Şahin, Şimşir, ÇAĞILTEPE, ÇAĞILTEPE KÜMEEVLER, HAYVANKIRAN KÜME EVLER, Hayvankıran, KOŞAR, HAYVANKIRAN KÜMEEVLER, hayvankıran kümeevler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:28.43-2024-04-29 13:00:47.762 saatleri arasında Yiğitler; Bağyurdu İzmir, LİMON SK., Yukarı Yiğitler, Yukarı, Yiğitler Yolu Kümeevleri, Yiğitler Yol, Yiğitler Kümeevleri Sk., Saz Yolu, Menengeç Mevkii Yolu, Aşağı Sk., 6001, İsimsiz9, menengeç mevkiiyolu kümeevler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:28.43-2024-04-29 13:00:47.762 saatleri arasında Yenikurudere; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:28.43-2024-04-29 13:00:47.762 saatleri arasında Sinancılar; Turgutlu Cd., Turgutlu, Sinancılar Köyü İç Yolu, SİNANCILAR KÖY YOLU KÜME EVLER, İsimsiz31, SİNANCILAR KÖY YOLU, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:28.43-2024-04-29 13:00:47.762 saatleri arasında Sarılar; SAZ MAHALLE YOLU KÜMEEVLER, Turgutlu Cd., Saz Mah.Yolu, Beyler Yolu Kümeevleri, Beyler Yolu, Beyler Sokak, İsimsiz6, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:28.43-2024-04-29 13:00:47.762 saatleri arasında Ovacık; Çamiçi Yolu Küme Evleri, Çamiçi Yolu, Ovacık Köyü, Ovacık Köy İçi Yolu, Merkez Yolu, Güvendik Yolu, Dedekler Yolu, Damlar Yolu, Cevizdere Yolu, Celiller Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:28.43-2024-04-29 13:00:47.762 saatleri arasında Ören Egemen; , Morsalkım, Papatya, Yiğitler Yolu Kümeevleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:28.43-2024-04-29 13:00:47.762 saatleri arasında Armutlu Hürriyet; , Akasya Sk., Ali Fehmi Cd., Aralık, Armutlu Belediye, Armutlu Okul, Ayna Sk., Bakkal Ali Çk., Bakkal Ali Çıkmazı, Bayramlı Kümeevleri, Başar Sk., Başöğretmen Atatürk, Defne Sk., Demirciler, Demirciler Sk., Dereli Sk., Dokuz Eylül, Dokuz Eylül Sk., Duatepe, Duatepe Sk., Etem Efendi Cd., Eğitim Cd., Faik Bey, Faik Bey Cd., Fener, Fener Sk., Fesleğen Sk., Fulya Sk., General Kazım Karabekir Cd., Görece Cd., Gül Sk., Gültekin Göktürk, Hamam Sk., Hizmet Sk., Kadife Sk., Kaptan, Kartal, Kayın, Kazım Dirik, Kazım Dirik Cd., Kristal, Kristal Sk., Kurtuluş, Kurtuluş Sk., Kırçiçeği, Kısmet Sk., Lale Sk., Manolya Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Selvi Sk., Mercan Sk., Mersin Sk., Misakı Milliye, Misakı Milliye Sk., Mithatpaşa, Mithatpaşa Sk., Mustafa Altınel, Mustafa Altınel Cd., Mustafa Celal Cd., Numune, Numune Sk., Oya Sk., Palmiye Sk., Reyhan Sk., Saat Sk., Sandal, Sandal Sk., Sarmaşık, Sarmaşık Sk., Sarısalkım, Serin Sk., Seyfettin Günak Cd., Söğüt, Taşıt Sk., Tınaztepe, Tınaztepe Sk., Uzay Sk., Uçak Sk., Veli Üzümcü Cd., Yaresli Çk., Yaresli Çıkmazı, Yarış Sk., Yasemin Sk., Yazar, Yazar Sk., Yeni, Yetim Ali Sk., Ziya Gökalp, Ziya Gökalp Sk., İnlik Çarşıklı, İnlik Çarşıklı Küme Evi, İnlik Çarşıklı Kümeevleri, İnönü, İnönü Sk., İpek, Şair Namık Kemal, Şair Namık Kemal Sk., Şehitler Cd., Çamlıca, LADİN, İNLİK ÇARŞIKLI KÜMEEVLER, DEREAĞZI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:28.43-2024-04-29 13:00:47.762 saatleri arasında Bağyurdu Kazımpaşa; , Abdüloğlu, Abdüloğlu Sk., Ali Kurt Sk., Ankaralı, Ankaralı Sk., Avcılar Sk., Bakırlı Sk., Bağyurdu İzmir, Bekçi Sabit Sk., Beşikler Sk., Cumhuriyet Alanı, Dede Güme, Deveci Ömer, Dibektaşı, Dibektaşı Sk., Ebe Emine Özkan, Ebe Emine Özkan Sk., Ebülhüda Sk., Ekşioğlu Sk., Fevzi Çakmak, Fevzi Çakmak Cd., Gürol Sk., Hacı Ethem, Hacı Ethem Sk., Hacı Hasan, Hafız Osman, Hafız Osman Sk., Hürriyet, Karanfil, Kasap Ali, Kasap Ali Sk., Kaymakçı, Kaymakçı Sk., Koca Hüseyin, Kırmızı Sk., Mehmet Cingöz, Nergis Zambağı, Okul Önü, Oyun Alanı, Oyun Alanı Sk., Sadullah Cengiz, Sarıoğlu, Sarıoğlu Sk., Seymen, Seymen Sk., Tamtürk Sk., Tireli, Ulucak, Umut, Yaka Mevki Bent Yolu, Yangözoğlu, Yaprak Sk., Yeşildere, Yozgatlı, Yozgatlı Sk., Çamdibi, Çamdibi Sk., Çolak Ethem Sk., Özmete, İsmail Ulusan, İsmet İnönü, İsmet İnönü Cd., BAĞYURDU İZMİR, KALPAKKAYA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:28.43-2024-04-29 13:00:47.762 saatleri arasında Bağyurdu Kemal Atatürk; , Bayraktar, Bayraktar Sk., Bağyurdu İzmir, Bağyurdu İzmir Cd., Behçet Atay Sk., Bekçi İbrahim Sk., Esen, Esen Sk., Hacıoğlu, Hacıoğlu Sk., Hacıoğlu Sokak, Kadir Usta, Kadir Usta Sk., Kahveci Ali Sk., Mustafa Sungur, Osman Atay Sk., İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:28.43-2024-04-29 13:00:47.762 saatleri arasında Bağyurdu Yeni; , 7000. Sk., 8 Eylül Kurtuluş, Adil Bey, Bahçelievler, Bağyurdu İzmir, Mısırlı, Çavuşoğlu, Ünveren, Şakiroğlu, İsimsiz1, BAĞYURDU İZMİR, 8 EYLÜL KURTULUŞ, Bahçelievler Sk., Bağyurdu Stadı Sk., Belediye, Demirci Mehmet Sk., Değirmencioğlu Sk., Doğan, Emin Erol Cd., Gardelya, Gazeteci Yazar Uğur Mumcu, Hasan Tahsin, Kahyalar, Kara Mehmet, Kestaneli Bağlar Kümeevleri, Kumova, Kumova Sk., Kumru, Meltem, Menderes Cd., Mercanköşk Sk., Mimoza Sk., Mısırlı Sk., Ova, Parsa, Saka, Saka Sk., Saraçoğlu Cd., Saraçoğlu Sk., Selçuk, Tavukçular Sk., Topçu Sk., Vargör, 2. ÇEŞME, Çiçekçi, İsmail Er Cd., Şehit Er Bekir Varol, Şehit Er Talip Yurdakul Sk., Kestaneli Bağlar, 7001 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-29 2024-04-29 09:00:28.43-2024-04-29 13:00:47.762 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-29 2024-04-29 09:00:28.43-2024-04-29 13:00:47.762 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:28.43-2024-04-29 13:00:47.762 saatleri arasında Hisarlık; , OVACIK, İsimsiz3, İsimsiz1, İsimsiz5, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz23, Hisarlık elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-29 2024-04-29 09:00:41.774-2024-04-29 13:00:49.296 saatleri arasında Beşyol; Beşyol Cd., , İsimsiz13, BEŞYOL, Beşyol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:41.774-2024-04-29 13:00:49.296 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-29 2024-04-29 10:00:06.883-2024-04-29 16:00:16.161 saatleri arasında Anadolu; 2427. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 10:00:14.564-2024-04-29 16:00:20.948 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 10:00:14.564-2024-04-29 16:00:20.948 saatleri arasında Anadolu; 2427. Sk., Selimiye Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-29 2024-04-29 10:00:16.424-2024-04-29 18:00:27.075 saatleri arasında Çomaklar; İsimsiz3, İsimsiz2, Çomaklar Köyü İç Yolu, Çomaklar Köyü, Çamlık Yolu, Patıka, Patika, , İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz20, İsimsiz35, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 10:00:16.424-2024-04-29 18:00:27.075 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 10:00:16.424-2024-04-29 18:00:27.075 saatleri arasında Erikli; , İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, TABAKLAR, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz3, İsimsiz14, İsimsiz10, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, Patika, Okul Yolu, Erikli İç Yolu, Erikli Yolu, Erikli Patika Yolu, Erikli Köyü İç Yolu, Erikli Köyü elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 10:00:16.424-2024-04-29 18:00:27.075 saatleri arasında Yeniyurt; İsimsiz7, Yeniyurt Köyü Yolu, Yeniyurt Köyü, Patıka, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 10:00:16.424-2024-04-29 18:00:27.075 saatleri arasında Tabaklar; TABAKLAR, TABAKLAR, İsimsiz14, İsimsiz1, Tabaklar Köyü, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 10:00:16.424-2024-04-29 18:00:27.075 saatleri arasında Beyköy; İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-29 2024-04-29 10:00:34.356-2024-04-29 16:00:41.666 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 10:00:34.356-2024-04-29 16:00:41.666 saatleri arasında Bozköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 10:00:34.356-2024-04-29 16:00:41.666 saatleri arasında Şehitkemal; , İzmir-Aliağa Yolu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-29 2024-04-29 10:00:52.324-2024-04-29 14:00:02.625 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 10:00:52.324-2024-04-29 14:00:02.625 saatleri arasında Alaçatı; 13002. Sk., Kemalpaşa elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-29 2024-04-29 11:00:15.914-2024-04-29 17:00:22.696 saatleri arasında Olgunlar; İsimsiz43, İsimsiz67, Avgan Sk., AVGAN, AVGAN, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 11:00:15.914-2024-04-29 17:00:22.696 saatleri arasında Taşlıyatak; , İsimsiz4, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz161, DEMİRAYAKLAR, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz78, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz80, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz84, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz89, DEMİRAYAKLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 11:00:15.914-2024-04-29 17:00:22.696 saatleri arasında İğdeli; İsimsiz159, İsimsiz127, İsimsiz126, İsimsiz125, İsimsiz124 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 11:00:15.914-2024-04-29 17:00:22.696 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.