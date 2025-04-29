29 Nisan KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 29.04.2025 - 10:08

Güncelleme: 29.04.2025 - 10:08

KOCAELİ ilinde 29 Nisan Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 29 Nisan Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOCAKAYMAS, PİRCELER mahallelerinde İZMİT KANDIRA YOLU SK., PİRCELER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 29 Nisan Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, ÇAMKONAK mahallelerinde KADI KONAGI, KADI KONAGI SK., KADI KONAĞI SK., KEFKEN, KEFKEN CD., POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TASLIAÇMA MEVKII, TAŞLIAÇMA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 29 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU, ÇALKÖY, ORHAN mahallelerinde 6026, AÇIKGÖZ, AÇIKGÖZ SK., AHMET ALI, AHMET ALİ CD., ALİM SK., ALKAN SK., ATEŞ SK., AZRA SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI ORUÇ, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAGIRGANLI YENI, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BALIKÇI SK., BAYIR SK., BAYLAN SK., BAYRAK, BERİL SK., BESTE SK., BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOSTAN SK., CEYLAN SK., ÇALKÖY AYHAN, ÇALKÖY AZRA, ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., ÇALKÖY BERIL, ÇALKÖY ÇIFTLIK, ÇALKÖY DOGA, ÇALKÖY GÖKÇE, ÇALKÖY KANARYA, ÇALKÖY ORMAN, ÇALKÖY SEKER, ÇALKÖY SENOL, ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇAM SK., ÇESME, ÇEŞME SK., ÇINAR SK., ÇİLEK SK., DAMLA SK., DAR SK., DINÇ, DİNÇ SK., DOĞA SK., DOĞAN SK., DURAN, DURAN SK., ELZEM, ELZEM CD., EREN SK., ERIM, ERİM SK., ERSOY, ERSOY SK., ESKİ ÇEŞME, FERMAN, FERMAN SK., GALINCAK SAHILI MEVKII, GALINCAK SAHİLİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÖKÇE SK., GÜNDÜZ SK., GÜR SK., GÜRGEN SK., GÜZ, GÜZ SK., HAKIM, HAKİM SK., HASRET, HASRET SK., HUDUT SK., HÜNER SK., IREM, İREM SK., KADIRGA, KADIRGA SK., KANBEL SK., KANDIRA CD., KANTUR TATİL SİTESİ YOLU SK, KARTAL SK., KAYALI SK., KERVAN SK., KETEN, KINA, KINA SK., KIR SK., KORKMAZ SK., KUM SK., KUŞÇULAR MAH, KUŞTEPE SK., LIMAN, LİMAN BAĞLANTI YOLU SK, LİMAN CD., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MELTEM SK., MERT SK., MEŞE SK., MEŞELİK SK., NAZ, NAZ SK., NAZLI, NAZLI SK., NILÜFER, NİLÜFER SK., ORKİDE SK., ORMAN. SK., ÖZOGLU, ÖZOGLU SK., ÖZOĞLU SK., PAPATYA SK., PINAR SK., SAHIL, SAHİL CD., SAZLIK, SAZLIK SK., SEYREK, SEYREK CD., SİTE SK., SUDE SK., SÜLÜN, ŞEKER SK., ŞENOL SK., TAFLAN, TAFLAN SK., TAŞOCAĞI CD., TEKE, TEKE SK., TUNÇ SK., TURNA SK., VATAN SK., YENI BAHAR, YENİ BAHAR SK., YEŞİL SK., YUKARI MAHALLE, ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 29 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DALCA mahallelerinde DALCA MERKEZ MEVKII, DALCA MERKEZ MEVKİİ, DALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 29 Nisan Salı 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, KARATEPE mahallelerinde BARBAROS CD., ÇUHADAR, ÇUHADAR CD., ÖZBAY SK., PINARLAR SK., TÖKELI IMRE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 29 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNTARLA mahallelerinde 203. SK., 302., 306. SK., 307. SK., 311. SK., 314. SK., 318. SK., 321., 321. SK., 322. SK., 324. SK., 325., 326. SK., 327. SK., 329. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 29 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY mahallelerinde AKTAŞ SK., BAKIRLIK CD., BELEDİYE CD., BENTALTI, ÇAVUŞ SK., DİCLE CD., ENVER PASA, ENVER PASA CD., ENVER PAŞA CD., İNCİ TANESİ SK., KIŞLA CD., KÖPRÜLÜ SK., KUMLU, KUMLU SK., RUŞEN SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 29 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY mahallelerinde EMİRGAZİ CD., GÖKKUŞAĞI CD., INCI TANESI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 29 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, ÇEPNİ, SUADIYE, SUADİYE mahallelerinde 10.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., 3.İSİMSİZ SK., 4.İSİMSİZ SK., 9.İSİMSİZ SK., ATILAY, ATILAY SK., BAHÇELİEVLER SK., DOGAL SK., ERDOĞAN SK., ERENLER, EROĞLU SK., GALYANÇLAR SK., GÜNEYBAĞ SK., HAFIZ YUSUF SK., İRFAN, KORCAN, MÜEZZİN MEHMET SK., OKÇAPINAR, OKÇAPINAR SK., SALMAN SK., SALMANKURT ÇIKMAZI SK., SÖGÜTLÜK, TOPÇULAR SK., YUDUM, YUDUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 29 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNTARLA mahallelerinde 301. SK., 303. SK., 306., 310. SK., 312. SK., 319., 319. SK., SULTAN BEYAZIT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 29 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARKÖY mahallelerinde 2709. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 29 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTLIK, ÇİFTLİK mahallelerinde 4068 SK., 4109. SK., 4121. SK., 4135. SK., ALİ UÇAR CD., EVREN CD., FİDANLIK CD., GÜN SAZAK CD., NENE HATUN CD., SITELER, SİTELER CD., TURAN GÜNES, TURAN GÜNEŞ CD., ZOBUOĞULLARI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 29 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN mahallelerinde ALİ AĞA SK., ESERTEPE, ESERTEPE SK., HASAN AĞA SK., SEHIT ILYAS AKMAN, ŞEHİT İLYAS AKMAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 29 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde ALİ NAİLİ MORAN SK., ALİ RIZA EFENDİ SK., BAĞDATLI CD., CAHİT KAYRA SK., ÇAKABEY SK., HALİDE EDİP ADIVAR CD., HARUN ÇETİNTEMEL SK., KAMURAN ERBUĞA SK., KARDESLER, KARDEŞLER SK., KUVAYİ MİLLİYE SK., SAHABETTIN HATIPOGLU, SELİMAĞA SK., SERIF ÇANGA, ŞARK SK., ŞERİF ÇANGA CD., YAKUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 29 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNEBEYLİ, KAZANDERE, SERVETİYE CAMİ mahallelerinde ASAGI ALARTI MEVKII, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER, AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII KÜME EVLER, DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ESKIYAYLA TEKNEPINAR, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KATAHPA MEVKII, KATAHPA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZPINAR MEVKII, KIRAZPINAR MEVKII KÜME EVLER, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETIYE CAMI DERE MEVKII, SERVETIYE CAMI MERKEZ MEVKII, SERVETİYE CAMİ DERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI ALARTI MEVKII, YUKARI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 29 Nisan Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde ADAK SK., AKIT, AKİT SK., ASIROGLU, ASMA SK., AŞIROĞLU CD., BAKIRCI, BAKIRCI SK., BAKİ SK., BALLI BABA, BALLI BABA SK., BATTALGAZİ CD., BAYBORA SK., BERAT SK., BİNDALLI SK., BUKET, BUKET SK., CANBEY SK., CENGIZHAN, CENGİZHAN SK., CÜRETKAR, ÇALIŞKAN SK., ÇELIK, DADALOĞLU SK., DAL SK., DAVET SK., DEDE KORKUT, DEDE KORKUT SK., DEMET, DERİN SK., DILBER, DİLAN SK., DİLBER SK., DUMANLI, DUYGU, DUYGU SK., EDA SK., ERBAB, ERDINÇ, ERDİNÇ SK., ERENGÜL SK., ERKUL SK., ESMA SK., ESNAF SK., EVREN, EVREN SK., FARABİ SK., FATIH, FATİH CD., FERAH SK., FERDA SK., FIKRET, GAMZE SK., GIPTA SK., GÜLBAHAR SK., GÜLDEN SK., GÜLÜM, GÜLÜM SK., GÜZERGAH, GÜZERGAH SK., HACI ARİF BEY SK., HALI SAHA, HALI SAHA SK., HALİM SK., HALİS SK., HAMİT KAPLAN SK., HASAT SK., HAVADİS SK., HAYDAR ZAFER, HAYDAR ZAFER SK., HAZAR, HAZAR SK., HIDAYET, HIZIR SK., HİDAYET SK., HOCA AHMET YASEVI, HOCA AHMET YASEVİ CD., HÜRMÜZ, HÜRMÜZ SK., IBNI SINA, ILICA SK., ILKADIM, IRAZ KADIN, IRAZ KADIN SK., İLKADIM SK., İNAN SK., İNCESU SK., İTİBAR SK., İYİNİYET SK., KARA AHMET SK., KARACAOĞLAN SK., KAVAKLI SK., KESMETAŞ SK., KOZAN, KUTLU SK., LIMON, LOKMAN HEKIM, LOKMAN HEKİM CD., LÜTUF, LÜTUF SK., MAKUL SK., MAVI SK., MAVİ SK., MEHTER, MEHTER SK., MERTCAN SK., METEHAN, METEHAN SK., MISVAK, MIZRAK SK., MİSVAK SK., MORAL SK., MUHABBET, MUHABBET SK., MUMCULAR SK., MUTLU SK., NASUH AKAR, NASUH AKAR SK., NECMİ SK., NEDİME SK., NEFIZ, NEFİZ SK., NÜKHET, NÜKHET SK., OĞUZHAN SK., OKUR, OKUR SK., OKUTAN SK., OZAN SK., ÖKSÜZ SK., ÖNCÜ SK., ÖZHAN SK., RECEP YAZICIOGLU, RECEP YAZICIOĞLU CD., RESAT, RÜŞTÜ SK., RÜŞTÜYE SK., SEDEF SK., SERVET, SERVET SK., SEVCAN, SEVCAN SK., SEYHAN SK., ŞAHADET SK., TEFSİR SK., TERMAL SK., TIRYAKI SK., TİRYAKİ SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., TUZLA, TUZLA CD., TÜR SK., TÜRKMEN, UFUK SK., ULUBATLI HASAN SK., UYGAR, UYGAR SK., ÜNVER SK., VAKİT SK., YASAR DOGU, YAŞAR DOĞU SK., YEMIS SK., YEMİŞ SK., YÜKSEK SK., ZEKİ SK., ZEYTIN DALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.