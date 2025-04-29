29 Nisan MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 29.04.2025 - 10:08

Güncelleme: 29.04.2025 - 10:08

MANİSA ilinde 29 Nisan Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-29 2025-04-29 09:00:01.575-2025-04-29 15:00:09.886 saatleri arasında Veziroğlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-29 2025-04-29 09:00:01.575-2025-04-29 15:00:09.886 saatleri arasında Tekeliler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-29 2025-04-29 09:00:01.575-2025-04-29 15:00:09.886 saatleri arasında Selimşahlar; İsimsiz119, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-29 2025-04-29 09:00:01.575-2025-04-29 15:00:09.886 saatleri arasında Çamköy; İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, , İsimsiz15 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-29 2025-04-29 09:00:01.575-2025-04-29 15:00:09.886 saatleri arasında Yeniköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-29 2025-04-29 09:00:41.312-2025-04-29 15:00:49.875 saatleri arasında Yukarıçobanisa; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-29 2025-04-29 09:00:41.312-2025-04-29 15:00:49.875 saatleri arasında Aşağıçobanisa; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-29 2025-04-29 09:00:01.575-2025-04-29 15:00:09.886 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-29 2025-04-29 09:00:01.575-2025-04-29 15:00:09.886 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-29 2025-04-29 11:00:33.412-2025-04-29 16:00:47.865 saatleri arasında Söğütçük; İsimsiz21, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, , Arazi İç Yolu, Söğütçük Köyü Yolu, İsimsiz32, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, Söğütçük Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz36, İsimsiz50, İsimsiz51, köy iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-29 2025-04-29 11:00:33.412-2025-04-29 16:00:47.865 saatleri arasında Akdere; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-29 2025-04-29 15:00:55.696-2025-04-29 16:00:10.417 saatleri arasında Samsacı; İsimsiz25, , Alpaslan Sk., Ant Sk., Anıt Sk, Arı Sl., Aydınlık Sk., Cemalettin Çandarlı, Cemalettin Çandarlı Cd., Cevher Sk., Darkale Sk., Demir Sk., Derin Sk., Devecioğlu Sk., Devran Sk., Dübek Sk., FEVZİ ÇAKMAK, Filiz Sk., Göktaşlı Sk., Karcılar Sk., Kartal Sk., Kelebek Sk., Kurşunlu Sk., Kurşunlu Çıkmazı Sk., Laleli Sk., Meram Sk., Söğütlü Sk., Söğütlü Çeşme Sk., Söüğütlü Çeşme Caddesi, Varlık Sk., Yankılıç Sk., Yıldıray Sk., ZİYA GÖKALP, Ziya Gökalp Cd, Özver Sk, Üstün Sk., İsimsiz15, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz1, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz35, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz22, ÇERKEZ OSMAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-29 2025-04-29 15:00:55.696-2025-04-29 16:00:10.417 saatleri arasında Cuma; Ümit Sk., Üstün Sk., KAYISI, MÜRVER, ÜNSAL, Şahan, İsimsiz6, İsimsiz7, Şahan Sk., İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz14, İsimsiz17, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz38, İsimsiz39, Aydoğanhoşer Sk., Şahan Sk., Ara Sk., Ara Sk, Namık Kemal Cd., , AKPINAR, ALEYNA, ALİ YÖRÜK, ATLI, Aydın Sk., BALCI OĞLU, Benli Sk, BİLGE, Bülbül Sk., Cami Sk., CEMALETTİN CANDARLI, Cemalettin Çandarlı Cd., CENGİZ, CEZAEVİ, DAR, Dilek Sk., FEVZİ ÇAKMAK, Gazhane Sk., Göktaşlı Sk., Hal Sk., Hamam Sk., Hatipoğlu Sk., Haznedar Çk., Işıklar Sk., KALENDER, KANARYA, Karcılar Sk., KAYALIK, KAZIM KARABEKİR, Kurşunlu Sk., MEHTAP, Mordoğan Sk., Müge Sk., Ozan Sk., Sebzeciler Sk., Sergen Sk., SUFİ, Tepe Sk., TURNA, Yassı Tepe Sk., Yemişciler Sk., Yeni Cami Sk., YILDIRIM BEYAZIT, Ziya Gökalp, ZİYA GÖKALP, Ziya Gökalp Cd, Özen Sk., Özge Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-29 2025-04-29 15:00:55.696-2025-04-29 16:00:10.417 saatleri arasında Karamanlı; Cemalettin Çandarlı, fulya, Şehit Haluk İnay Cd., İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-29 2025-04-29 15:00:55.696-2025-04-29 16:00:10.417 saatleri arasında Kurtuluş; , BASIN, Bülent Ecevit Parkı İçi , FEVZİ ÇAKMAK, Gençlik Sk., KAZIM KARABEKİR, MEVSİM, Selvili Sk., Tahsin Baykal Sk., Yeşil Tuna Sk., YILDIRIM BEYAZIT, İnkılap Sk., İSTİKLAL, Şehitekmel Özpolat Sk., İsimsiz28 elektrik kesintisi yaşanacaktır.