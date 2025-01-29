29 Ocak İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 29.01.2025 - 09:49

Güncelleme: 29.01.2025 - 09:49

İZMİR ilinde 29 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-29 2025-01-29 09:00:00.076-2025-01-29 15:00:00.837 saatleri arasında Şirinkent; 4253, MUAMMER AKSOY, 4266. Sk., 4256. Sk., 4249, İsimsiz7, , 4234. Sk., 4232/1. Sk., 4232. Sk., 4228/1. Sk., 4228, 4306. Sk., 4301. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 09:00:00.076-2025-01-29 15:00:00.837 saatleri arasında Zeytinalanı; 4138. Sk., 4249, 4251. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 09:00:00.076-2025-01-29 15:00:00.837 saatleri arasında M. Fevzi Çakmak; MUAMMER AKSOY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 09:00:00.144-2025-01-29 15:00:00.336 saatleri arasında Şirinkent; 4265. Sk., 4257, 4246. Sk., 4252, 4261, 4263, İsimsiz6, 4232/1, 4250, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 09:00:00.509-2025-01-29 15:00:00.064 saatleri arasında Zeytinalanı; 4138 Sk., 4179 Sk., İsimsiz4, 4177, 4175. Sk., 4173. Sk., 4134, 4169. Sk., 4154. Sk., 4152. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 09:00:00.509-2025-01-29 15:00:00.064 saatleri arasında Çamlıçay; İsmet İnönü Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 09:00:00.604-2025-01-29 15:00:00.582 saatleri arasında Şirinkent; 4259. Sk., 4244. Sk., 4242. Sk., 4234. Sk., 4232. Sk., , 4240. Sk., 4238. Sk., 4236. Sk., 4246. Sk., 4255. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 09:00:00.604-2025-01-29 15:00:00.582 saatleri arasında Zeytinalanı; 4249 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-29 2025-01-29 09:00:00.213-2025-01-29 17:00:00.107 saatleri arasında Çapak; 2505. Sk., 2507. Sk., 2508. Sk., 2509. Sk., 2510. Sk., 2511. Sk., 2512. Sk., 2513. Sk., 2514. Sk., 2515. Sk., 2516. Sk., 2526. Sk., 2538. Sk., 2540. Sk., 2548. sokak, 2552. Sk., 2503 sok, 2517, 2502, 2504. Sk., 2503. Sk., 2501. Sk., 2510/1, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz46, , İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-29 2025-01-29 09:00:00.327-2025-01-29 12:00:00.762 saatleri arasında Gümüşpala; ATATÜRK, 7039. Sk., 7038. Sk., 7037. Sk., 7036/1. Sk., 7036. Sk., 7035. Sk., 7034. Sk., 7030. Sk., 7028. Sk., 7019. Sk., 7017. Sk., 7015. Sk., 7014. Sk., 7013. Sk., , 7049/1, 7072. Sk., 7071. Sk., 7070. Sk., 7069. Sk., 7068. Sk., 7049. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-29 2025-01-29 09:00:00.393-2025-01-29 17:00:00.636 saatleri arasında Yamandere; İsimsiz2, , Yamandere Yolu, Yamandere Köyü İç Yolu, NİYAZİ BOZKURT, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz1, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 09:00:00.393-2025-01-29 17:00:00.636 saatleri arasında Büyükkemerdere; İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz22, , İsimsiz5, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz12, buyukkemerdere, büyükkemerdere ara yol, Büyükkemerdere Yolu, Büyükkemerdere Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 09:00:00.393-2025-01-29 17:00:00.636 saatleri arasında Boynuyoğun; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 09:00:00.393-2025-01-29 17:00:00.636 saatleri arasında Küçükkemerdere; KÜÇÜKKEMERDERE DERE, küçükkemerdere atatürk, Küçükkemerdere Köyü İç Yolu, Küçükkemerdere Köyü, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 09:00:00.393-2025-01-29 17:00:00.636 saatleri arasında Dibekçi; yamandere dıbekcı yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 09:00:00.393-2025-01-29 17:00:00.636 saatleri arasında Dallık; sogulcaksu kume evleri, Dallık Yolu, Dallık Köyü İç Yolu, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz24, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 09:00:00.393-2025-01-29 17:00:00.636 saatleri arasında Çeriközü; İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 09:00:00.474-2025-01-29 15:00:00.317 saatleri arasında Hisarlık; HİSARLIK YUVALI YOLU, Hisarlık Köyü, Hasançavuşlar Köyü İç Yolu, İsimsiz6, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 09:00:00.474-2025-01-29 15:00:00.317 saatleri arasında Çukurköy; çukurköy yolu dağ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 09:00:00.474-2025-01-29 15:00:00.317 saatleri arasında Kaplan; KAPLAN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-29 2025-01-29 09:00:00.933-2025-01-29 17:00:00.257 saatleri arasında Yeniköy; 7951 sokak, İsimsiz15, İsimsiz16, 7963, İsimsiz22, İsimsiz25, 7956, 7956, 7954, 7980/2, 7957 sokak, İsimsiz76, İsimsiz78, 7951, İsimsiz239, 7961 sokak, 7961 sokak, 7958, 7953, 7957, menderes orhanlı yolu sokak ılave, 7980, 7982, 7976 Sk., 7976. Sk., 7980 Sk., 7982/1. Sk., Yeniköy Köprüsü, 7976 sokak, Menderes-Orhanlı Sokak, 7963, 7967/1, 7964, 7961, 7963 sok, 7958 sokak, 7980 sokak, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 09:00:00.933-2025-01-29 17:00:00.257 saatleri arasında Kuyucak; Menderes-Orhanlı Sokak, 7753, 7751. Sk., 7750 sokak, MENDERES-ORHANLI YOLU, İsimsiz68, İsimsiz67, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-29 2025-01-29 09:00:31.283-2025-01-29 13:00:37.865 saatleri arasında Atilla; 466. Sk., 479. Sk., 480. Sk., 485. Sk., 489. Sk., , 471. Sk., 495. Sk., 498. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-29 2025-01-29 09:00:55.809-2025-01-29 13:00:05.718 saatleri arasında Ilıca; 5077. Sk., 5078. Sk., 5151. Sk., 5091. Sk., 5089. Sk., 5086, 5085, 5083. Sk., 5082. Sk., 5081. Sk., 5000, 5058. Sk., 5070. Sk., 5071. Sk., 5072. Sk., 5074. Sk., 5075. Sk., 5076/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.