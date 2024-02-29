29 Şubat DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 29.02.2024 - 00:05

Güncelleme: 29.02.2024 - 00:05

DÜZCE ilinde 29 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 29 Şubat Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE mahallelerinde KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 29 Şubat Perşembe 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GIRESUNLULAR, HACI YUSUFLAR, KEPENÇ, N KENDISI, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, OSMANIYE, OSMANİYE, YENI, YENİ, YUKARI mahallelerinde AHMET DEDE TÜRBESİ YOLU, AKASYA, AKASYA SK., AKÇAKOCABEY, AKÇAKOCABEY BLV., AKÇAKOCABEY BULVAR, ARDIÇ SK., ASENA SK., BAHADIR YALÇIN CD., CEVAHİR SK., ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN SK., ÇAVLAN, ÇETİN AYDOĞAN CD., ÇIKMAZ 2, DILEK, DİLEK SK., DOGANCILAR, ERENLER SK., GELINCIK, GELİNCİK SK., GÖKTEPE KÖY YOLU, GÖKTEPE SK., GÖRAL SK., HAYDAR EFENDI, HÜSNÜ GONCA CD., İSTANBUL CD., KAYA, KAYA SK., KEPENÇ, KEPENÇ KÖYÜ YOLU, KESKİN SK., KETMENLI, KETMENLİ CD., KIRAÇ SK., KOKURDAN CD., KORU, KORU SK., MİRAY SK., OKTAY SK., ORTANCA, ÖZGÜR, PINAR SK., RIFAT ILGAZ CD., SANAYİ 6, SANAYİ 6 SK., SANAYİ 8, SANAYİ 8 SK., SEDEF SK., SİTE SK., SOĞUK PINAR CD., ŞEN SK., ÜÇDERE SK., VEYSEL SK., YAY SK., YILDIZ, ZÜMRÜT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 29 Şubat Perşembe 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE mahallelerinde ATIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 29 Şubat Perşembe 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde EMIRLER, EMİRLER CD., İLHAN SK., İSMAİL KAPTAN SK., MEHMET HOCA SK., SUNA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 29 Şubat Perşembe 16:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde AYDOĞAN SK., HALİLOĞLU CD., OSMANİYE CD., SARAY, SARAY SK., TUZCUOĞLU SK., YAVUZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 29 Şubat Perşembe 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, TANTAN KUYU mahallelerinde KURTSUYU MERKEZ KÜME EVLER, TANTAN KUYU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Şubat Perşembe 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANLI, UFUK mahallelerinde 103 SK., 105 SK., 105., 107 SK., 107., 107. SK., 148., ZİRAATCI MEHMET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Şubat Perşembe 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTLAKLAR mahallelerinde OTLAKLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Şubat Perşembe 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH, UFUK mahallelerinde 101 SK., 102 SK., 104., 106 SK., 108 SK., ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Şubat Perşembe 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEDELER, SOĞUKPINAR mahallelerinde 3306. SK., 5290., 5290. SK., 5291. SK., 5294. SK., 5296. SK., 5298. SK., 5299. SK., 5300. SK., 5307. SK., 5319. SK., 5406., MERKEZ SOĞUKPINAR SK., SOĞUKPINAR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Şubat Perşembe 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BATAKLI ÇİFTLİK, N KENDISI mahallelerinde BATAKLI ÇIFTLIK, BATAKLIÇİFTLİK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Şubat Perşembe 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, SARAYYERI mahallelerinde 2820., 2826., 2869. SK., 2870. SK., 2871. SK., 2948., 2948. CD., 2949., 2971., 2971. CD., 2972., 2974. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Şubat Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MUSABABA, N KENDISI mahallelerinde KÖY, MUSABABA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Şubat Perşembe 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANLI, HACIMEHMET, KAHVECI, N KENDISI mahallelerinde KÖY SOKAĞI, 9100., 9130., 9131., 9132., D100 KARAYOLU, DOGANLI, KAHVECI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Şubat Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKUZPINAR, TEKIRPINAR, TEKİRPINAR mahallelerinde 101, 403, DOKUZPINAR1, DUMLUPINAR2, KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU, TEKIRPINAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 29 Şubat Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIYERİ YÖRÜKLER, SAFAK, ŞAFAK mahallelerinde 130 SK., 130., ADAPAZARI BOLU YOLU, DOĞANLI KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZCE ÇEVRE YOLU, KAYNAŞLI GİRİŞİ-K20 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 29 Şubat Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRSAYVAN mahallelerinde ÇAKIRSAYVAN, ÇAKIRSAYVAN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 29 Şubat Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DIP, KULUBEYANI mahallelerinde ANKARA CD., DIP, KULUBEYANI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 29 Şubat Perşembe 11:00-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜLBÜLDERE, KÖYÜN KENDİSİ mahallelerinde BÜLBÜLDERE, DARIYERİMENGENCİK KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 29 Şubat Perşembe 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇALI mahallelerinde BÜLBÜL SK., YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 29 Şubat Perşembe 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 100 mahallelerinde D-100 KARAYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 29 Şubat Perşembe 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, MUSABABA mahallelerinde KÖY SK., MUSABABA KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 29 Şubat Perşembe 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, POYRAZ, SALLAR mahallelerinde 4561., ÇEVRE YOLU, GÜNDOLAMASI KÖYÜ YOLU, MERKEZ MH, SALLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 29 Şubat Perşembe 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEVRIK, ÇEVRİK mahallelerinde 121., 124. SK., 172., ERDOGAN, ERDOĞAN SK., HAFIZ AHMET, HAFIZ AHMET CD., KARANFIL, KARANFİL SK., KONURALP SK., ŞİFA SK., YILDIRIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 29 Şubat Perşembe 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIKADİRLER, KUMPINAR mahallelerinde EREĞLİ CD., YAYAKBAŞI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 29 Şubat Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YEŞİLYAYLA mahallelerinde YESILYAYLA, YEŞİLYAYLA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 29 Şubat Perşembe 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YILDIZTEPE mahallelerinde YILDIZTEPE, YILDIZTEPE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.