29 Şubat İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 29.02.2024 - 00:05

Güncelleme: 29.02.2024 - 00:05

İZMİR ilinde 29 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-29 2024-02-29 09:00:05.007-2024-02-29 15:00:15.593 saatleri arasında Rafet Paşa; 5381. Sk., 5378. Sk., 5379. Sk., 5380. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 09:00:05.007-2024-02-29 15:00:15.593 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 09:00:49.114-2024-02-29 10:00:10.634 saatleri arasında Mevlana; 1729/1. Sk., 1744/1. Sk., 1701/7. Sk., 1702. Sk., 1750. Sk., 1722. Sk., 1728. Sk., 1729/3. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 09:00:49.114-2024-02-29 10:00:10.634 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-29 2024-02-29 09:00:09.011-2024-02-29 13:00:21.327 saatleri arasında Vatan; 9109. Sk., 9144. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 09:00:09.011-2024-02-29 13:00:21.327 saatleri arasında Arap Hasan; 228. Sk., 259. Sk., , 260. Sk., Gazeteci Hasan Tahsin Cd., Şehit Ceysu Ceylan elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 09:00:09.011-2024-02-29 13:00:21.327 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 09:00:09.011-2024-02-29 13:00:21.327 saatleri arasında Basın Sitesi; Şehit Ceysu Ceylan elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 11:00:26.363-2024-02-29 12:00:33.724 saatleri arasında Uzundere; 3962. Sk., , 3962/1. Sk., 3962/11. Sk., 3962/2. Sk., 3962/21. Sk., 3962/22. Sk., 3962/3. Sk., 3962/4. Sk., 3962/6. Sk., 3962/7. Sk., 3962/9. Sk., Eski İzmir Cd., 3962/14 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 11:00:26.363-2024-02-29 12:00:33.724 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-29 2024-02-29 09:00:12.947-2024-02-29 15:00:21.113 saatleri arasında Kazımpaşa; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 09:00:32.675-2024-02-29 15:00:43.029 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 09:00:32.675-2024-02-29 15:00:43.029 saatleri arasında Kazımpaşa; İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz29, 1212. Sk., 1212/1. Sk., Mercan Sk., Orman Yolu Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 09:00:32.675-2024-02-29 15:00:43.029 saatleri arasında Ulus; , İsimsiz25 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 09:00:59.76-2024-02-29 15:00:44.331 saatleri arasında Kazımpaşa; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-29 2024-02-29 09:00:18.594-2024-02-29 17:00:28.379 saatleri arasında Ovacık; İsimsiz166, , İsimsiz174 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 09:00:18.594-2024-02-29 17:00:28.379 saatleri arasında Çiftlik; 145. Sk., 146. Sk., 147. Sk., 148. Sk., 149. Sk., 15. Sk., 150. Sk., 16. Sk., 17. Sk., 18. Sk., 19/1 Sk., 19. Sk., 2. Sk., 20. Sk., 22. Sk., 22/1. Sk., 24. Sk., 29. Sk., 3. Sk., 30. Sk., 31 Sk. Sk., 33. Sk., 34. Sk., 35. Sk., 36. Sk., 37. Sk., 38. Sk., 39. Sk., 4. Sk., 41. Sk., 42. Sk., 43. Sk., 44. Sk., 45. Sk., 46. Sk., 47. Sk., 49. Sk., 5. Sk., 50. Sk., 51. Sk., 52. Sk., 53. Sk., 55. Sk., 56. Sk., 59. Sk., 6. Sk., 61. Sk., 62. Sk., 63. Sk., 64. Sk., 65. Sk., 66. Sk., 67. Sk., 68. Sk., 69. Sk., 7. Sk., 70. Sk., 71. Sk., 72. Sk., 74. Sk., 75. Sk., 75/1. Sk., 79. Sk., 79/1. Sk., 8. Sk., 80. Sk., 83. Sk., 84. Sk., 85. Sk., 86. Sk., 88. Sk., 9. Sk., 90. Sk., 91. Sk., 94. Sk., 94/1. Sk., 98. Sk., 99. Sk., Dag, Karanfil, , 93, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, 76. Sk., 76 sk, 76, 43. Sk., İsimsiz18, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, 135/1 sk, 136/1, İsimsiz34, 87, 95, 76/1, 10. Sk., 103. Sk., 104. Sk., 105. Sk., 106. Sk., 107. Sk., 108. Sk., 109. Sk., 11. Sk., 1107. Sk., 111. Sk., 1112/2, 112. Sk., 113. Sk., 114. Sk., 1143. Sk., 1144. Sk., 116. Sk., 117. Sk., 118. Sk., 12. Sk., 120. Sk., 121. Sk., 122. Sk., 123. Sk., 124. Sk., 126. Sk., 127. Sk., 128. Sk., 129. Sk., 131. Sk., 132. Sk., 133. Sk., 134. Sk., 135. Sk., 136. Sk., 137. Sk., 138. Sk., 139. Sk., 14. Sk., 140. Sk., 141. Sk., 142. Sk., 143. Sk., 144. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 09:00:18.594-2024-02-29 17:00:28.379 saatleri arasında İsmet İnönü; 2032, 2056. Sk., 2122. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 09:00:18.594-2024-02-29 17:00:28.379 saatleri arasında Musalla; , İsimsiz250, İsimsiz251, 1114/2, 1005. Sk., 1013. Sk., 1014. Sk., 1015. Sk., 1016. Sk., 1018. Sk., 1020. Sk., 1021. Sk., 1024. Sk., 1025. Sk., 1026. Sk., 1027. Sk., 1029. Sk., 1030. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., 1036. Sk., 1041. Sk., 1042. Sk., 1043. Sk., 1043/1. Sk., 1045. Sk., 1046. Sk., 1047. Sk., 1059. Sk., 1107. Sk., 1108. Sk., 1111. Sk., 1112. Sk., 1114. Sk., 1114/1. Sk., 1115. Sk., 1115/1. Sk., 1117. Sk., 1118. Sk., 1121. Sk., 1122. Sk., 1124. Sk., 1125. Sk., 1126. Sk., 1127. Sk., 1128. Sk., 1129. Sk., 1130. Sk., 1131 Sk., 1132. Sk., 1133. Sk., 1134. Sk., 1135. Sk., 1136. Sk., 1137. Sk., 1138. Sk., 1141. Sk., 2032 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 09:00:18.594-2024-02-29 17:00:28.379 saatleri arasında Şehit Mehmet; , İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz21, İsimsiz37, İsimsiz42, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz201, İsimsiz48, İsimsiz66, 332, 333. Sk., 334. Sk., Pamukova, Pırlanta Yakası Sitesi, Sera Kent Sitesi, Tatil Sitesi, Tire Altın Evler A Blok, Tire Altın Evler B Blok, Tire Altınevler C Blok, Yeni Doğakent Sitesi, Öz Pırlanta Sitesi(A Blok), Öz Pırlanta Sitesi(B Blok), İz. Serakent Kooperatifi, 330, 331, 335 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 09:00:18.594-2024-02-29 17:00:28.379 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 09:00:18.594-2024-02-29 17:00:28.379 saatleri arasında Altınkum; , İsimsiz94, İsimsiz120, İsimsiz128, İsimsiz136, İsimsiz139, İsimsiz142, İsimsiz21, İsimsiz150, İsimsiz154, İsimsiz155, İsimsiz160, İsimsiz168, İsimsiz171, İsimsiz173, İsimsiz195, İsimsiz196, Yeni Doğakent Sitesi, 200. Sk., 201. Sk., 202. Sk., 204. Sk., 208. Sk., 211. Sk., 212. Sk., 213. Sk., 43. Sk., Akay Sitesi, Beş Evler Sitesi, Bizbize Sitesi, Site İci Yol, İc Yol, İmbat 88 Konut Sitesi, 136/1, 215 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:24.932-2024-02-29 12:00:31.395 saatleri arasında Boyalık; 3203. Sk., 3213. Sk., 3209. Sk., 3208. Sk., 3207. Sk., 3202. Sk., 3200. Sk., 3199. Sk., 3187. Sk., İsimsiz11, , 3424. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:24.932-2024-02-29 12:00:31.395 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 14:00:19.15-2024-02-29 17:00:26.435 saatleri arasında Altınyunus; , 3215. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 14:00:19.15-2024-02-29 17:00:26.435 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 14:00:23.133-2024-02-29 17:00:17.598 saatleri arasında Ovacık; Çağdaşkent Sitesi, Özberil Sitesi, Özpamir Sitesi, BALLIBAĞ MEVKİİ, Kabaçelik Mevkii, Market Bostancı Sitesi, Cumhurıyet Sıtesı, İsimsiz212, İsimsiz211, İsimsiz208, İsimsiz155, 7400 Sk., İsimsiz138, İsimsiz136, İsimsiz134, İsimsiz132, İsimsiz80, İsimsiz128, İsimsiz127, İsimsiz121, İsimsiz120, İsimsiz119, İsimsiz117, İsimsiz112, İsimsiz111, 7400. Sk., İsimsiz105, KIZKAPANI, İsimsiz66, İsimsiz88, İsimsiz34, İsimsiz60, İsimsiz29, İsimsiz28, Kızkapan, İsimsiz23, sağlıkçılar sitesi yolu, 7400, , Mavi Çeşme Yapı Kooperatifi, Ovacık Sağlık Sitesi, Ovakent, Pembe Evler Sitesi, Sertur Sitesi, Sağlıkçılar Sitesi, Sutur Sitesi, Yuvamkentsitesi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 14:00:23.133-2024-02-29 17:00:17.598 saatleri arasında Musalla; Soğanlık Küme Evleri, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz68, İsimsiz61, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz45, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz36, Kızkapan, İsimsiz16, 7172 sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 14:00:23.133-2024-02-29 17:00:17.598 saatleri arasında Çakabey; 2010/1. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 14:00:23.133-2024-02-29 17:00:17.598 saatleri arasında Alaçatı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 14:00:23.133-2024-02-29 17:00:17.598 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 15:00:40.377-2024-02-29 17:00:45.346 saatleri arasında Musalla; İsimsiz3, , KİLLİK DAĞI, yol, çatal azmak mevkii, İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz26, Kızkapan, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz38, İsimsiz47, İsimsiz50, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz73, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz97, İsimsiz124, İsimsiz153, İsimsiz155, İsimsiz161, İsimsiz184, İsimsiz185, İsimsiz186, İsimsiz188, İsimsiz189, 1408, İsimsiz191, İsimsiz193, İsimsiz201, İsimsiz203, İsimsiz243, İsimsiz253, İsimsiz255, İsimsiz256, İsimsiz263, İsimsiz280, İsimsiz281, İsimsiz284, İsimsiz4, İsimsiz285, İsimsiz286, İsimsiz287, İsimsiz290, İsimsiz293, İsimsiz294, İsimsiz295, İsimsiz296, İsimsiz298, İsimsiz299, İsimsiz300, 1400 Sk. , 1025. Sk., 1027. Sk., 1028. Sk., 1029. Sk., 1030. Sk., 1032. Sk., 1034. Sk., 1036. Sk., 1037. Sk., 1038. Sk., 1039. Sk., 1040. Sk., 1065. Sk., 1066. Sk., 1070. Sk., 1074. Sk., 1075. Sk., 1076. Sk., 1077. Sk., 1078. Sk., 1079. Sk., 1080. Sk., 1081. Sk., 1082. Sk., 1083. Sk., 1084. Sk., 1085. Sk., 1086. Sk., 1087. Sk., 1089. Sk., 1090. Sk., 1091. Sk., 1092. Sk., 1093. Sk., 1094. Sk., 1095. Sk., 1097. Sk., 1099. Sk., 1106. Sk., 1106/1. Sk., 1107. Sk., 1146. Sk., İzmir-Çeşme Otoyolu, KUŞ YERİ, sunset yolu, çatalazmak, Kilise Mevkii Küme Evler, İKİ ÇEŞMELİK, Killik dağı mevkii elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 15:00:40.377-2024-02-29 17:00:45.346 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 15:00:40.377-2024-02-29 17:00:45.346 saatleri arasında Altınkum; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 15:00:40.377-2024-02-29 17:00:45.346 saatleri arasında Çakabey; , İsimsiz7, İsimsiz14, 7201 SK., Manastır Küme Evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 15:00:40.377-2024-02-29 17:00:45.346 saatleri arasında Ovacık; , ovacık yolu, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz13, İsimsiz14, 7172 sk., Kızkapan, İsimsiz19, İsimsiz72, İsimsiz303, İsimsiz305, İsimsiz195, 7152. Sk., 7175. Sk., Manastır Küme Evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-29 2024-02-29 09:00:18.594-2024-02-29 17:00:28.379 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 09:00:49.114-2024-02-29 10:00:10.634 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:00-2024-02-29 16:00:24.581 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:10.967-2024-02-29 16:00:20.141 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:57.118-2024-02-29 14:00:08.615 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 11:30:15.652-2024-02-29 17:30:31.544 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-29 2024-02-29 09:00:22.042-2024-02-29 15:00:30.963 saatleri arasında Gülbahçe; 12066. Sk., 12066/2, 12114. Sk., 12115. Sk., 12044, Yeni Karaburun Yolu, Gül Bahçe Cd., 12116, 12050. Sk., 12048, 12043. Sk., İsimsiz44, 12066/1. Sk., 12053. Sk., 12046. Sk., 12047, İsimsiz65, 12048/1, Site İç Yolu, 12042. Sk., 12006/2. Sk., 12006/1. Sk., İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz46, 12053/1, , 12006, 12051. Sk., 12052. Sk., 12064. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 09:00:22.042-2024-02-29 15:00:30.963 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-29 2024-02-29 10:00:00-2024-02-29 16:00:24.581 saatleri arasında Kozağaç; 248/1. Sk., 249. Sk., 273. Sk., 273/1. Sk., 273/2. Sk., 274. Sk., 275. Sk., 276. Sk., 240/5. Sk., 240/1. Sk., 240. Sk., 222/4. Sk., 222/3. Sk., 220/6. Sk., 220/5. Sk., 220/4. Sk., 220/3. Sk., 220/2. Sk., 220. Sk., 217/3. Sk., 217/2. Sk., , 277. Sk., 277/2. Sk., 282. Sk., 282/1. Sk., Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:00-2024-02-29 16:00:24.581 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-29 2024-02-29 10:00:00-2024-02-29 16:00:11.578 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:00-2024-02-29 16:00:11.578 saatleri arasında Balaban; Balaban Köyü, Balaban Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:00-2024-02-29 16:00:11.578 saatleri arasında Öksüzler; İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:00-2024-02-29 16:00:11.578 saatleri arasında Avunduk; , İsimsiz1, Avunduk Köyü İç Yolu, Avunduk Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:00-2024-02-29 16:00:11.578 saatleri arasında Maruflar; , Maruflar, Maruflar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:49.095-2024-02-29 16:00:03.397 saatleri arasında İsmailli Hacılar; Hacılar Köyü İç Yolu, , İsimsiz8, İsimsiz1, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:49.095-2024-02-29 16:00:03.397 saatleri arasında İsmailli; İsimsiz41, Bayramcılar Yolu, Yuntdağ Yolu, İsmailli, İsmailli Köyü İç Yolu, ismailli köyü iç yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:49.095-2024-02-29 16:00:03.397 saatleri arasında Kocahaliller; , İsimsiz1, İsimsiz2, Kocahaliller Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:49.095-2024-02-29 16:00:03.397 saatleri arasında Kocaköy; Kocaköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:49.095-2024-02-29 16:00:03.397 saatleri arasında Öksüzler; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, Öksüzler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:49.095-2024-02-29 16:00:03.397 saatleri arasında Rahmanlar; , Rahmanlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:49.095-2024-02-29 16:00:03.397 saatleri arasında Seklik; , İsimsiz2, Seklik Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:49.095-2024-02-29 16:00:03.397 saatleri arasında Tavukçukuru; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz12, Tavukçukuru Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:49.095-2024-02-29 16:00:03.397 saatleri arasında Koyuneli; İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz27, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz53, İsimsiz8, KOYUNELİ, Koyuneli Köyü İç Yolu, Yuntdağ Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:49.095-2024-02-29 16:00:03.397 saatleri arasında Atçılar; Atçılar Köyü İç Yolu, , İsimsiz37, Atçılar Köyü elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:49.095-2024-02-29 16:00:03.397 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:49.095-2024-02-29 16:00:03.397 saatleri arasında Balaban; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:49.095-2024-02-29 16:00:03.397 saatleri arasında Bayramcılar; , İsimsiz2, Bayramcılar, Bayramcılar Köyü İç Yolu, Bayramcılar Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:49.095-2024-02-29 16:00:03.397 saatleri arasında Bekirler; , İsimsiz1, Bekirler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 11:30:15.652-2024-02-29 17:30:31.544 saatleri arasında İnkılap; 1. Alan Sk., 2. Eşref Çk., 2. Sk., Balıkçı Çk., Harputlu Cd., Harputlu Çk., Körpe Çk., Mecit Çk., Metanet Cd., Muslu Çk., Su Yolu Çk., Şeref Çeşme Sk., İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 11:30:15.652-2024-02-29 17:30:31.544 saatleri arasında Turabey; , İsimsiz3, İsimsiz4, 1. Göçmen Sk., 2. Göçmen Sk., Şeref Çeşme Sk., Tecettüt Çk., Müderris Cevdet Sk., Metanet Cd., Kırlı Çk., Göçmen Sk., Emir Sultan Sk., Azim Sk., PETEK, 2. Üçkemer Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 11:30:15.652-2024-02-29 17:30:31.544 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMIŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-29 2024-02-29 10:00:07.292-2024-02-29 16:00:14.057 saatleri arasında Üçkonak; İsimsiz27, Üçkonak Köyü İç Yolu, üçkonak küme evleri, zeytinucu küme evler, baklalık, İsimsiz55, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, üçkonak mah zeytinucu küme evler, İsimsiz36, ZEYTİNUCU KÜME EVLER, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz26, İsimsiz16, İsimsiz7, İsimsiz5, zeytinucu, ÜÇKONAK, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:07.292-2024-02-29 16:00:14.057 saatleri arasında Gerçekli; topçukuyu küme evleri, gerçekli yolıu, İsimsiz117, ÇÖREKBABA, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:07.292-2024-02-29 16:00:14.057 saatleri arasında Kutlubeyler; Kutlubeyler Köyü İç Yolu, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz10, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:07.292-2024-02-29 16:00:14.057 saatleri arasında Cevizalan; Cevizalanı Köyü İç Yolu, İsimsiz8, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz5, İsimsiz32, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz29, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:07.292-2024-02-29 16:00:14.057 saatleri arasında Bucak; Bucak Köyü İç Yolu, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz2, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, BUCAK MAH KARAYİĞT KÜME EVLER, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz1, BUCAK, karayiğit, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:07.292-2024-02-29 16:00:14.057 saatleri arasında Birgi; İRİMAĞZII, İRİMAĞZI KÜME EVLER, İsimsiz112, kuduzkırı mevkii, BİRGİ İRİMAĞZI KÜME EVLER, ÇÖREKBABA, İsimsiz44, İsimsiz23, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, TAŞPAZAR, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-29 2024-02-29 10:00:07.292-2024-02-29 16:00:14.057 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-29 2024-02-29 10:00:10.967-2024-02-29 16:00:20.141 saatleri arasında Yamanlar; 7307. Sk., 7306. Sk., 7304. Sk., 7303/5. Sk., 7301. Sk., 7302. Sk., 7302/2. Sk., 7303. Sk., 7303/1. Sk., 7303/2. Sk., , 7305, 7303/3. Sk., 7303/4. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, Kubilay Cd., Barış, 7344. Sk., 7325. Sk., 7324/1. Sk., 7324. Sk., 7323. Sk., 7320. Sk., 7319. Sk., 7318. Sk., 7317. Sk., 7316. Sk., 7315/1. Sk., 7315. Sk., 7314. Sk., 7313. Sk., 7312. Sk., 7311. Sk., 7310. Sk., 7309. Sk., 7308/1. Sk., 7308. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:10.967-2024-02-29 16:00:20.141 saatleri arasında Emek; 7264. Sk., 7259. Sk., Barış, Barış Cd., 7266. Sk., 7267. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:10.967-2024-02-29 16:00:20.141 saatleri arasında Soğukkuyu; , İsimsiz18, 7274. Sk., 7275. Sk., 7276. Sk., 7277. Sk., 7278. Sk., 7279. Sk., 7280. Sk., Akın Kıvanç Sk., Barış Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:10.967-2024-02-29 16:00:20.141 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-29 2024-02-29 10:00:10.967-2024-02-29 16:00:20.141 saatleri arasında İmbatlı; 1847 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TIRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-29 2024-02-29 10:00:57.118-2024-02-29 14:00:08.615 saatleri arasında Yeni; , İsimsiz17, Çit Pazarı Sk., İsimsiz16, İsimsiz19, Atatürk Cd., Enstitü Cd., Lütfü Paşa Cd., Sakarya Cd., Soğan Pazar Sk., Yeni Han Geçidi Sk., Çatal Pazar Sk., İsimsiz14, Akyol Cd., Fevzi Paşa Cd., Merve Çarşı Sk., Paşa Cami Geçidi Sk., İsmail Taşlı , Ketenköprü Sk., Kendir Pazar Sk., Cumhuriyet Cd., Belediye Hanı Cd., AYDINOĞLU, İsimsiz13, İsimsiz3, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:57.118-2024-02-29 14:00:08.615 saatleri arasında Kurtuluş; Hakimiyet Cd., Adnan Menderes Blv., Güvercin Sk., Yeni Park Sk., İsimsiz11, İsimsiz13, Fidan Sk., Mis Sk., Nergiz Sk., Stad Cd., Yenipark Sk., , 23 Nisan Cd., Celal Bayar Blv., Gül Sk., Mehmet Akif Cd., Site Cd., İsmail Taşlı , İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:57.118-2024-02-29 14:00:08.615 saatleri arasında 4 Eylül; Oruç Reis Cd., Doğan Cd., FATİH, Yunus Emre Cd., Şehit Yzb. Gültekin Başergen Cd., , Hasan Polatkan Cd., Fatin Rüştü Zorlu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:57.118-2024-02-29 14:00:08.615 saatleri arasında Cumhuriyet; İSTASYON, İsimsiz3, ORTAOKUL, İsimsiz4, Şehit Yzb. Gültekin Başergen Cd., Namık Kemal Cd., AYDINOĞLU, İsimsiz15, Cumhuriyet Cd., Enstitü Cd., FATİH, Lise Cd., Mithat Paşa Cd., Nişancı Paşa Cd., Ziya Gökalp Cd., Namazgah Cd., Ali Okan Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:57.118-2024-02-29 14:00:08.615 saatleri arasında İpekçiler; Celal Bayar Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-29 2024-02-29 10:00:57.118-2024-02-29 14:00:08.615 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.