29 Şubat KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 29.02.2024 - 00:05

Güncelleme: 29.02.2024 - 00:05

KOCAELİ ilinde 29 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 29 Şubat Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTYERİ mahallelerinde GİZEM SK., KANALBOYU SK., KUMCAĞIZ CD., ORHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 29 Şubat Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMKONAK mahallelerinde KARATAŞ SK., Uavtede Yok sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 29 Şubat Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIRCELER, PİRCELER, TERZILER, TERZİLER mahallelerinde IGCILER MEVKII, İĞCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, PIRCELER BÖCEKLER MEVKII, PIRCELER MERKEZ MEVKII, PİRCELER BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 29 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIGAZI, SARIGAZİ mahallelerinde SARIGAZI DURAKLI MEVKII, SARIGAZİ DURAKLI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 29 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, KÖSEKÖY, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde AKDEMIR, AKDEMİR SK., AKİF SK., AKSEMSEDDIN, ALADAĞ SK., ALİM SK., ARPAÇAY SK., AŞIK SK., ATALAR SK., AYDINLI SK., BAGDAT, BAĞDAT CD., BALLICA, BALLICA SK., BASAKÇI, BAŞAKÇI SK., BESIK, BEŞİK SK., BEYAZ GÜL SK., BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., BİHTER SK., BİRLİK SK., BORA, BUCAKLI SK., BURÇ, BURÇ SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., CEREN SK., CEVİZ SK., ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇAMLI, ÇAMLI SK., ÇELTİKDÜZÜ SK., ÇIRACI SK., ÇUHANE. CD., DEMİRCİ SK., DEREBEY SK., DİBEKTAŞI SK., DURU SK., DUT SK., DÜZLER, DÜZLER SK., ELDIVAN, ELDİVAN SK., ELMALIK SK., EMRAH, EMRAH SK., ENERJİ SK., ENGINAR, ENGİNAR SK., ERASLAN SK., EREN, FETIH, FETİH SK., GAZİ CD., GENÇLİK SK., GÖKSU SK., GÖRKEM SK., GÖZDE SK., GÖZPINAR SK., GURBET SK., GÜLDESTE SK., GÜLLÜ SK., GÜLPINAR SK., GÜLVEREN SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN SK., GÜRBÜZ SK., GÜRCAN SK., GÜVENER SK., GÜVERCİN SK., HAMAMLI, HAMAMLI SK., HANIMAĞA CD., HAREM SK., HARMAN SK., HAVAİ SK., HEYBELİ SK., HIPODRUM, HİPODROM CD., HÜNER SK., ISTIKBAL SK., IZMIT., İDEAL SK., İLKBAHAR SK., İNKILAP SK., İSKENDER SK., İSTİKBAL SK., İZMİT CD., İZMİT.. CD., KAHRAMANLAR CD., KAMAN SK., KANARYA, KANARYA SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARATAY SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KARTEPE KENT SK, KAVAKLI SK., KESER CD., KETEN, KETEN SK., KILAVUZ SK., KIRLANGIÇ, KIRLANGIÇ SK., KORAY, KORAY SK., KORLU SK., KOVAN, KULELI, KULELİ SK., KUMLUCA SK., KURTBEY, KURTBEY SK., LAÇİN SK., LEYLEK, LEYLEK SK., MARTI SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD., MELEK, MELEK SK., MELİHA, MELTEM SK., MEVSİM SK., MINE, MİNE SK., MUALLİM SK., MUHABBET SK., MÜDERRİS SK., NAME SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ CD., NAZIM DEMİRCİ. CD., NESİL SK., NEŞELİK SK., NIDA, OYA SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖZBILEN, ÖZBILEN SK., ÖZBİLEN SK., ÖZVEREN SK., PİYADE SK., PLATIN, PLATİN SK., PUMA SK., RAHMİ SK., SAKIN, SAKİN SK., SAMANYOLU SK., SAMATYA, SAMATYA SK., SARAYBAHÇE, SARAYBAHÇE SK., SEHERYELI, SEHERYELİ SK., SERAP SK., SIMGE, SIMGE SK., SİMGE SK., SOGUKPINAR, SOĞUKPINAR SK., SOLMAZ SK., SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE CD., SÜMBÜLE, TABİAT SK., TAÇ SK., TARAKLI SK., TAŞ SK., TOPBAS SK., TOPBAŞ SK., TUNALI SK., TURNA, TURNA SK., UYGAR, ÜNİVERSİTE YOLU SK., VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD., YAGCILAR, YAĞCILAR SK., YAKACIK SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAZGAN SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK., YEŞİLYURT SK., YURDUM, ZERDA SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 29 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNİ, MASUKIYE, MAŞUKİYE, YANIK mahallelerinde BALABAN BERRAK SİTESİ YOLU SK, BAMBU SK., BESEVLER, BEŞEVLER, BEŞEVLER CD., BÖRÜLCE SK., ÇEPNİ CD., EĞRELTİ SK., FERİK SK., HOSNUT, HOŞNUT SK., KAVAK SK., KAVLANLIK, KAVLANLIK SK., KAVLANLIK/2, MEŞELİK, SAPANCA YOLU, SAPANCA YOLU CD., VAKIF, VAKIF SK., YANIK ORTA/1, YUKARI 1, ZENCEFIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 29 Şubat Perşembe 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT mahallelerinde AKBABA SK., ALTINKALEM, ALTINKALEM SK., AYAZMA SK., BALLI SK., GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., HAKİKAT SK., KAMELYA SK., KARLI SK., KUYUCAK, KUYUCAK SK., NEVRUZ SK., ÖZER SK., SOYCAN SK., ZİŞAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 29 Şubat Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAEVLER, FATIH, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde ABDÜLHAMİT SK., AKARSU SK., AKKUYU SK., ALEMDAG, ALTUNHISAR, ALTUNHİSAR CD., ATACAN SK., AYVA SK., BALKAN, BATU, BURGAZ SK., CANCAN, CANCAN SK., CEBECİ SK., CEBESOY SK., ÇAMLICA SK., DANIS, DANIŞ SK., DEDE KORKUT, DEDE KORKUT CD., DELİORMAN SK., DEMIRCAN, DEMİRCAN SK., DIKMEN, DİKMEN SK., DİNAMİK SK., EDALI SK., EFEDAĞ SK., EMİRGAN SK., ENES, ENES SK., ERENÖZ SK., ESRA SK., ESREF BITLIS, EŞREF BİTLİS SK., FARABI, FARABİ SK., GAZI, GÜLSUYU SK., GÜZELBAĞ SK., HASRET SK., HESAPÇILAR SK., KEVSER, LATIFE, LATİFE SK., Meryem, MİNELİ SK., MİRAÇ SK., NİZAM-I CEDİT CD., ORHUN SK., SADE SK., SAPMAZ, SAPMAZ SK., SEKBANLI SK., SENLIK, SERDİVAN SK., SEVİNÇLİ SK., SEZENLER, SEZENLER CD., SÜMBÜLE SK., ŞENLİK SK., TOK SK., ÜNLÜ SK., VARAN SK., YADİGAR SK., YAKAMOZ SK., ZARİF SK., ZUHAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 29 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, PASADAG, PAŞADAĞ mahallelerinde 1. SK., 12. SK., 13. SK., 16., 16. SK., 17. SK., 2. SK., 20. SK., 23., 23. SK., 25. SK., 29 EKİM CD., 4. SK., 6. SK., 8. SK., ACUN SK., ÇANAKÇI SK., DEVRAN SK., DOGANTEPE CUMHURIYET, DOGANTEPE CUMHURIYET CD., DOGANTEPE HÜRRIYET, DOGANTEPE ISTIKLAL, DOGANTEPE IZMIT, DOGANTEPE VATAN, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE HÜRRİYET CD., DOĞANTEPE İSTİKLAL CD., DOĞANTEPE İZMİT CD., DOĞANTEPE VATAN CD., ELIT, ELİT SK., KANYON SK., KUZU, KUZU SK., NESE, NEŞE SK., NURİ PAŞA CD., ONUR SK., TOROS SK., ÜSTÜN SK., YABANGÜLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 29 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUVACIK YAKACIK mahallelerinde BAYRAK, HAMZADAG, HAMZADAG SK., HAMZADAĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 29 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, DÖNGEL, YESILYURT, YEŞİLKENT, YEŞİLYURT mahallelerinde ADİL SEKMEN SK., ASALET SK., ATATÜRK, BAKIŞ SK., BURSA CD., ÇALIK, ÇALIK SK., ÇINARLI SK., EBE GÜMECİ SK., EBUBEKİR CD., EDANUR, ELMA ÇİÇEĞİ SK., EVIM, EVİM SK., EYLEM SK., FAZIL, FAZIL SK., GAZI OSMAN PASA, GAZİ OSMAN PAŞA CD., GÜNEŞLİ SK., GÜRKAN SK., GÜZELTEPE, GÜZELTEPE SK., HAKİMİYET SK., HAREMTEPE SK., HAYRETTİN KAPTAN SK., HIZIR SK., HİKMET SK., HOCA AHMET YESEVİ CD., HOS, HOŞ SK., HOYLAN SK., İKİZDERE SK., İMAR SK., İYİDERE SK., KAÇMAZ SK., KADİR AĞA SK., KAKTÜS SK., KIRAZ ÇIÇEGI, KİRAZ ÇİÇEĞİ SK., KÖSEM, KÖŞEM SK., KURULTAY SK., KÜME SK., MADEN SK., MEHTER SK., MEYDAN SK., MILLET, MILLI HAKIMIYET, MILLI HAKIMIYET CD., MİLLET CD., MİLLİ HAKİMİYET CD., MUHTAR CAFER, MUHTAR CAFER SK., NECİP FAZIL CD., NİDA SK., OSMANİYE SK., SAĞLIK YOLU SK., SASTIM, SIPAHI, SİPAHİ SK., SÖĞÜT SK., ŞAŞTIM SK., TANTAOĞLU CD., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD., ÜMİT SK., YOLDAS SK., YOLDAŞ SK., YUNUS EMRE CD., YURDUM SK., YÜRÜYÜŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 29 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAĞLICA, DÜGMECILER, DÜĞMECİLER mahallelerinde DÜGMECILER, DÜĞMECİLER CD., EKİN SK., EROL, EROL SK., IHLAMUR, IHLAMUR SK., KUYU, KUYU SK., ORTAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TEZCAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 29 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEDİT, ÇUKURBAG, ÇUKURBAĞ, HACIHIZIR, KARABAŞ, SANAYİ, TEPECİK, TERZIBAYIRI, TERZİBAYIRI, TOPÇULAR, VELİAHMET mahallelerinde ADİL ÇELİK SK., AKİF DÜZEN SK., ARZU SK., ASMA SK., ATILGAN SK., AYŞE ÖZDEMİR SK., AYTAÇ SK., BAGLAR YOLU, BAĞLAR YOLU SK., BODUR SK., CAYMAZ SK., CUMHURİYET CD., DERELİ SK., DİLEĞİM SK., DORUK SK., DURAN SK., ESKİ HASTANE SK., ESKİ TAŞOCAĞI SK., FAHRİ SK., FİKRET SK., FİLİZ SK., FULYA SK., GEBEŞOĞLU SK., HACI ALİ SK., HACI HIZIR SK., HAFIZ RÜŞTÜ SK., HASAN ÇELİK SK., HATIRA SK., IBRAHIM TASÖREN, İBRAHİM TAŞÖREN SK., İNCİR SK., İSKEÇE SK., İSMAİL HAKKI SOYER SK., KABARAN ÇEŞME SK., KADİFE SK., KALYON SK., KANDİL SK., KARAKAŞ SK., KAYABAŞI SK, KAYABAŞI SK., KAYMAZ, KAYMAZ SK., KAYNARCA SK., KERİM SK., KIRDAR SK., KORNIS, KORNİŞ CD., KÖPRÜ SK., MEHMET BODUR SK., MERDİVENLER SK., MERSİN SK., MEZARLIK SK., MUSA KAZIM CD., NURTEN SK., OKÇU SK., OSMAN YILMAZ ÇIKMAZI SK., ÖZ KURTULUŞ SK., ÖZKAHRAMAN SK., ÖZKANLI SK., ÖZSU SK., POLAT SK., POLATKAN, POLATKAN SK., SALIH ARGUN, SALİH ARGUN SK, SALİH ARGUN SK., SEHER SK., SÜLEYMAN TANER SK., TEVFIK FIKRET, TEVFİK FİKRET CD., TÜFEKÇİ BAYIRI SK., USTA SK., UZUNER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 29 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETÇI, SEPETÇİ, TEPEKÖY mahallelerinde BARAJ MEVKII, BARAJ MEVKİİ, BARAJ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇILER YOLU, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİLER YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 29 Şubat Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALİKAHYA ATATÜRK, ALİKAHYA FATİH, ARPALIKİHSANİYE, BALÖREN, ÇUBUKLUBALA, ÇUBUKLUOSMANIYE, ÇUBUKLUOSMANİYE, GÖKÇEÖREN, GÜLBAHÇE KADRİYE, KOZLUCA, MECIDIYE, MECİDİYE, ORHANIYE, ORHANİYE, SARICAALİ, SULTANIYE, SULTANİYE, TOPÇULAR, YASSIBAG, YASSIBAĞ mahallelerinde ARPALIKIHSANIYE MERKEZ MEVKII, ARPALIKİHSANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AYAN, AYAN SK., BALÖREN AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALÖREN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAYHAN SK., CÖMERT SK., ÇAMLICA KÖYÜ GÖLÖZÜ MAH, ÇERIBASILAR MEVKII, ÇERİBAŞILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERİBAŞILAR YOLU SK, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, GÜL SK., GÜNEYSU CD., HACI İSHAK SK., HASIR SK., HAYRETTIN UZUN, HAYRETTİN UZUN CD., HAYRI BULUT, HAYRİ BULUT SK., ISTIKLAL., IZMIT KANDIRA YOLU, İSHAK GÜRKAN SK., İZMİT KANDIRA YOLU SK, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KADRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KAZIM GÜNEŞ SK., KISLA MEVKII, KIŞLA MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAKAVAK MEVKİİ KÜME EVLER, KOZLUCA MERKEZ MEVKII, KOZLUCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KOZLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KULOGLU MEVKII, KULOGLU MEVKII KÜME EVLER, KULOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET UZUN CD., MUSTAFA ORHAN, MUSTAFA ORHAN SK., MUSTAFA ZENGIN, MUSTAFA ZENGİN SK., MUZAFFER GÜRKAN CD., ORHANIYE, ORHANIYE MERKEZ MEVKII, ORHANİYE CD., ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ, ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖZGÜN VADİ MEVKİİ KÜME EVLER, SULTAN MURAT CD., SULTANBABA CD., SULTANIYE MERKEZ MEVKII, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE MEVKII, TEKKE MEVKII KÜME EVLER, TEKKE MEVKİİ, TEKKE MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEBAŞI SK, TOPALLAR MEVKII, TOPALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TOPALLAR YOLU SK, TOYGAROGLU MEVKII, TOYGAROĞLU MEVKİİ, TOYGAROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, YAKUP AÇMALAR MEVKII, YAKUP AÇMALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 29 Şubat Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMA, ÇIRAKLI, HIMMETLI, HİMMETLİ, KARAYAKUPLU, SIPAHILER, SİPAHİLER mahallelerinde AKÇALAR MEVKII, AKÇALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ASLANLI MEVKII, ASLANLI MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DELIMAHMUTLAR MEVKII, DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRSALLI MEVKII, EMIRSALLI MEVKII KÜME EVLER, EMİRŞALLI MEVKİİ KÜME EVLER, HIMMETLI MERKEZ MEVKII, HİMMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KADIKÖYÜ MEVKII, KADIKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELER MEVKII, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, MARTILAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKII, NALBANTLAR MEVKII KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKİİ, NALBANTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKII, ORUÇHOCALAR MEVKII KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 29 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRRIPAŞA mahallelerinde ABDİOĞLU SK., AKKUŞ SK., BAHTİYAR SK., ÇİLE SK., DEĞİRMENCİLER SK., DILAVER DENIZ, HAKANBEY SK., İSFENDİYAR SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., ÖGRETMENLER, ÖĞRETMENLER CD., SEFER SK., SIRMALI SK., UYGAR SK., UZUNOGLU, UZUNOĞLU SK., YEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 29 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRRIPAŞA, YENİKENT mahallelerinde ÇENEDERE CD., DOĞANCILAR BAYIR MAH, EMEK SK., FLORYA SK., GÜRPINAR SK., GÜVENLI, PİRİREİS CD., SELÇUK SK., TEMİZEL SK., UNCU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 29 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRRIPAŞA mahallelerinde AYHAN SK., ÇOBAN SK., DERYA SK., HACI KEMAL SK., MUHTES SK., SEMİZ SK., ZAFER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 29 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BULDUK, TAHTALI mahallelerinde A.SOFULAR MEVKII, A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKII, HOCAKÖY MEVKII, HOCAKÖY MEVKİİ, HOCAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLIK MEVKII, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, OMURLAR MEVKII, OMURLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN ÜSTÜ MEVKII, ORMAN ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, TURGUTLU MEVKII, TURGUTLU MEVKİİ KÜME EVLER, Y.SOFULAR MEVKII, Y.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 29 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRRIPAŞA mahallelerinde DİLAVER DENİZ SK., GÖKDUMAN SK., KAPLAN SK., MAMAT, MAMAT SK., OLGUN SK., REİS SK., TEMEL SK., VATAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 29 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRRIPAŞA mahallelerinde GÖKDUMAN, GÜVENLİ SK., NATO CD., SERDAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 29 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KARAGÖLLÜ, TAHTALI mahallelerinde ALACALAR MEVKII, ALACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKII, ÇAL MEVKII KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇANCILAR MEVKII, ÇANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU YAGCILAR MEVKII, ÇAVUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞLU YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATİBLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, ISHAKÇILAR MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKADILAR MEVKII, KARAKADILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KUSLU MEVKII, KUŞLU MEVKİİ, KUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, SUCALAR MEVKII, SUCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 29 Şubat Perşembe 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 17 AĞUSTOS, AGAH ATES, AGAH ATEŞ, HACI AKIF, HACI AKİF, KIŞLADÜZÜ, ŞİRİNYALI mahallelerinde BAĞDATLI CD., BAĞLAR İÇİ CD., BENT SK., BİNBİR ÇİÇEK SK., D-100 KARAYOLU CD., DAR SK., DERELER, DERELER SK., DİKÇE SK., GÜLÜZAR SK., GÜNDÜZ CD., HEREKE ATATÜRK CD., HEREKE CUMHURİYET CD., İDRİS ÇINAR SK., İKİZ SK., İPEKYOLU SK., KALE SK., KAMIŞLI SK., KANDAK SK., KEMHANE CD., KILIÇASLAN SK., KINAY, KINAY CD., KÖY YOLU, KÖY YOLU CD., LALEZAR SK., MEHMET BIROL, MEHMET BİROL CD., MEHTAPLI, MEHTAPLI SK., MİTHAT ERSOY CD., MUHSİN ALATAŞ CD., ORAL PEKTAS, ORAL PEKTAŞ CD., ÖZBEK SK., REŞAT BEY SK., SAHİL YOLU CD., SERPİL GÜL SK., SON BUSE, SON BUSE SK., SÜMER, SÜSLÜ SK., ŞEHRİ SK., TAHİR CD., TAYYAR YILDIRIM, TAYYAR YILDIRIM CD., UFUK ÇIKMAZ SK., ULUPINAR SK., VEİS AĞA CD., VİLAYET SK., YAMANLAR SK., YEŞİLPINAR CD., YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 29 Şubat Perşembe 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 3712. sok, AÇANGÜL SK., ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ANSA SK., BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BÜLBÜL, D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., DOST, DOST SK., EBRU SK., EGEMEN, EGEMEN CD., ESTERGON CD., GÖKTAŞ SK., GÖZDEM, GÖZDEM SK., GÜMÜŞOVA SK., GÜRGEN SK., HANIMELİ SK., KARAKALDIRIM CD., KENT, KENT SK., LOZAN CD., MASAL SK., MELEK OTU SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MURGUL SK., NECATİ CUMALI CD., NUSRET, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELİ CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖRNEKEVLER CD., ÖZGÜLLER SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK, PETEK SK., PINAR CD., SANAYİ CD., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SİMLİ SK., SUR SK., SÜLÜN SK., ŞİMŞİRLİ SK., TAS SK., TATAR SK., TOPRAK SK., ÜÇEVLER CD., YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YENİKÖY CD., ZAFER, ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.