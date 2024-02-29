29 Şubat MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 29.02.2024 - 00:05

Güncelleme: 29.02.2024 - 00:05

MANİSA ilinde 29 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-29 2024-02-29 09:00:21.514-2024-02-29 12:00:37.525 saatleri arasında Turgut Özal; 38, , , 38 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 09:00:21.514-2024-02-29 12:00:37.525 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 09:00:47.471-2024-02-29 15:00:57.128 saatleri arasında Çamköy; İsimsiz6, , İsimsiz4, İsimsiz8, İsimsiz13 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 09:00:47.471-2024-02-29 15:00:57.128 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-29 2024-02-29 09:00:47.471-2024-02-29 15:00:57.128 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 09:00:47.471-2024-02-29 15:00:57.128 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:30.758-2024-02-29 16:00:52.089 saatleri arasında Büyüksümbüller; büyüksümbüller, BÜYÜKSÜMBÜLLER, , İsimsiz2, İsimsiz3, büyüksümbüller, BÜYÜKSÜMBÜLLER, Büyüksümbüller, Büyüksümbüller elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:30.758-2024-02-29 16:00:52.089 saatleri arasında Küçüksümbüller; , KÜÇÜKSÜMBÜLLER, İsimsiz1, küçük sümbüller elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:30.758-2024-02-29 16:00:52.089 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-29 2024-02-29 10:00:30.758-2024-02-29 16:00:52.089 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-29 2024-02-29 10:00:53.254-2024-02-29 16:00:01.107 saatleri arasında Çamlıca; İsimsiz11, İsimsiz5, İsimsiz2, İsimsiz1, Çamlıca Köyü İç Yolu, Çamlıca Köyü İç Yol, Çamlıca Köyü Yolu, , çamlıca sokak, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz12, İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:53.254-2024-02-29 16:00:01.107 saatleri arasında Çalıklı; İsimsiz32, İsimsiz16, İsimsiz31, İsimsiz29, İsimsiz42, İsimsiz27, İsimsiz22, İsimsiz19, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, Çalıklı Köyü İç Yolu, Çalıklı Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:53.254-2024-02-29 16:00:01.107 saatleri arasında Avlaşa; İsimsiz31, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz25, İsimsiz2, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz1, İsimsiz6, Avlaşa köyü iç yolu, Avlaşa Köyü İç Yolu, Avlaşa Köyü İç Yoku, Avlaşa Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:53.254-2024-02-29 16:00:01.107 saatleri arasında Aşağı Tefen; dolaydamları, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz61, İsimsiz35, , Aşağıgüllüce Köyü Yolu, Patika, Aşağıgüllüce köyü iç yolu, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz24, İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz51, İsimsiz48, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz34 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:53.254-2024-02-29 16:00:01.107 saatleri arasında Kurtuluş; İsimsiz48, İsimsiz35, İsimsiz174, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz44, İsimsiz43, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:53.254-2024-02-29 16:00:01.107 saatleri arasında Yukarıtefen; İsimsiz3, YUKARITEFEN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:53.254-2024-02-29 16:00:01.107 saatleri arasında Turpçu; turpçu, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz1, TURPÇU, Turpçu Köyü İç Yolu, Turpçu Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:53.254-2024-02-29 16:00:01.107 saatleri arasında Selmanhacılar; İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz4, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz2, Selmanhacılar Köyü İç Yolu, Selmanhacılar Köyü İç Yol, Selmanhacılar Köyü Yolu, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:53.254-2024-02-29 16:00:01.107 saatleri arasında Mıdıklı; İsimsiz74, İsimsiz72, İsimsiz63, İsimsiz56, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz7, İsimsiz4, İsimsiz42, mıdıklı, inceler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:53.254-2024-02-29 16:00:01.107 saatleri arasında Kurşunlu; KAYALI, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz22, İsimsiz13, İsimsiz18, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz1, Patika, Kurşunlu Köyü İç Yolu, Kurşunlu Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:53.254-2024-02-29 16:00:01.107 saatleri arasında Akçakertil; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:53.254-2024-02-29 16:00:01.107 saatleri arasında Karaselendi; İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:53.254-2024-02-29 16:00:01.107 saatleri arasında Çanşa; köy içi yolu, çanşa, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz4, Çanşa Köyü İç Yolu, Çanşa Köyü Yolu, Çansa Köyü İç Yol, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:53.254-2024-02-29 16:00:01.107 saatleri arasında Çamyayla; İsimsiz26, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz15, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, Çamyayla Köyü İç Yolu, Çamyayla Köyü İç Yol, Çamyayla Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-29 2024-02-29 10:00:53.254-2024-02-29 16:00:01.107 saatleri arasında Çampınar; İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz20, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, yaşar öz, ÇAMPINAR İÇ YOLU, çampınar, Çampınar Köyü İç Yolu, Çampınar Köyü Yolu, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-29 2024-02-29 10:00:53.254-2024-02-29 16:00:01.107 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-29 2024-02-29 10:00:53.254-2024-02-29 16:00:01.107 saatleri arasında Encekler; İsimsiz37 elektrik kesintisi yaşanacaktır.