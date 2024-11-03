29 yaşındaki uzman çavuş evinde ölü bulundu

Bolu'nun Mengen ilçesinde, kendisinden haber alınamayan uzman çavuş evinde ölü bulundu.

29 yaşındaki uzman çavuş evinde ölü bulundu
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AA
Yayınlanma: 03.11.2024 - 18:43

Mengen İlçe Jandarma Komutanlığında görevli jandarma uzman çavuş Durmuş Ali Candaş'tan (29) bir süredir haber alamayan Manisa'da yaşayan ailesi, Beşler Mahallesi'nde ikamet eden oğullarının komşularına ulaştı.

Candaş'ın kaldığı dairenin zilini çalan apartman sakinleri, kapı açılmayınca durumu Mengen İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Çilingir yardımıyla daireye giren ekipler, Candaş'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde uzman çavuşun hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp morguna götürüldü.


Etiketler: #bolu #uzman çavuş #ölü bulundu

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