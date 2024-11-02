Pendik'te bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
İstanbul Pendik'te, otluk alanda bir kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
D-100 kara yolu Tersane Köprüsü yakınındaki otluk alanda A.Ö.'yü (39) hareketsiz halde yerde yatarken görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, A.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Başından silahla vurulduğu anlaşılan A.Ö'nün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.
Etiketler: #Pendik #ölü bulundu
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