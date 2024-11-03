Park halindeki otomobilde ölü bulundu!

Şişli'de bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu.

Park halindeki otomobilde ölü bulundu!
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AA
Yayınlanma: 03.11.2024 - 17:03

Cumhuriyet Mahallesi Ergenekon Caddesi'nde park halindeki 34 CKL 513 plakalı otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını gören yurttaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin kapısını açarken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde aracın arka koltuğunda yatar vaziyette bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede söz konusu kişinin O.E. olduğu ve vücudunda darp izi olmadığı tespit edildi.

O.E'nin cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

 


Etiketler: #Şişli #park #ölü bulundu

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