29'uncu İzmir Avrupa Caz Festivali başlıyor

28 Şubat 2022 Pazartesi, 12:46

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV) bu yıl 29’uncusunu düzenlediği İzmir Avrupa Caz Festivali, 3 Mart- 2 Nisan tarihleri arasında müzikseverlerle bir araya gelecek. Festivalin ilk konseri Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkez’inde (AASSM) düzenlenecek.

3 Mart AASSM’de yapılacak olan festival, Nat King Cole’un konseriyle başlayacak ardından Eylül Ergül ve Önder Focan Grup sahne alacak. Konserde Nat King Cole’un hem küçük grup hem de büyük orkestralarla seslendirdiği parçalardan bir kısmını Nat King Cole’un dörtlü grup formatında Eylül Ergül ve Önder Focan Grup da yer alarak müzik severlerle bir araya gelecekler.

4 Mart’ta İKSEV’ de gazetecilik öğrencilerine yönelik “Write Stuff Atölyesi” düzenlenecek. Atölyeyi, Ümit Tuncağ ve gazeteci Sirel Ekşi yürütecek. 7 Mart’ta katılımın ücretsiz olduğu Re-Imagıne Duo caz atölyesi yapılacak. Avrupa’nın en iyilerinden Re-Imagene Duo İzmir İtalya Konsolosluğu iş birliği ile İKSEV’ de olacak. 8 Mart’ta Ümit Tunçağ – “Caz’ı Nasıl Dinlerim?” adlı söyleyişinin yapılacağı etkinlik AASSM’de düzenlenecek.

Festivalin amacı, Avrupa’nın ve Türkiye’nin kendi alanlarında önemli gelişmeler sağlamış caz sanatçılarını bir araya getirerek bu kültürü geniş kitlelere yaymak. İtalya, Fransa, Almanya, Polonya, Romanya ve İsviçre’den gelen caz sanatçıları İzmirli caz severlerle buluşurken, çok sayıda genç izleyiciye Avrupa Cazını dinleme, anlama, öğrenme ve sevme fırsatını da sunuyor.



Caz Festivali programının devamı ise şöyle: