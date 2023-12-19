2’si kırmızı bülten 1’i difüzyon mesajı ile aranıyordu... 3 suç örgütü lideri Türkiye'de yakalandı!
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2’si kırmızı bülten 1’i difüzyon mesajı ile aranan 3 organize suç örgütü elebaşı Alanya ve İstanbul’da düzenlenen Kafes-21 Operasyonlarıyla yakalandılar” açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; ikisi kırmızı bülten, 1’i difüzyon mesajı ile aranan 3 organize suç örgütü elebaşının Alanya ve İstanbul’da düzenlenen Kafes-21 Operasyonları ile yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında şu bilgileri verdi:
“Thomas Josef Konrad; İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan Polonya’da uyuşturucu madde ticareti yapan, Fas’tan İtalya ve İspanya’ya yüklü miktarlarda getirdikleri uyuşturucu maddeleri bu ülkelerden daha düşük miktarlarda diğer Avrupa ülkelerine sevk eden organize suç örgütünün elebaşı Antalya Alanya’da, Jinking Peng; İnterpol Kırmızı Bülten’le Çin’de Dolandırıcılık ve Yasadışı Örgüt Faaliyetleri suçundan aranan örgüt elebaşı İstanbul Fatih’te, Danıel Alexander Muller; Difüzyon mesajı ile ‘Acil Yakalama Mesajı-Sonrasında Kırmızı Bülten Çıkarılan’ Almanya’da 1 ton kokainin ele geçirilmesi operasyonun firari şüphelisi olarak aranan organize suç örgütü elebaşı İstanbul Beyoğlu’nda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı Koordinesinde; Antalya ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince düzenlenen ‘KAFES-21’ Operasyonları'yla yakalandılar.”
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