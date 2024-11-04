3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası: 'Toplumda duyarlılık artmalı'

Yayınlanma: 04.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.11.2024 - 04:00

Organ nakillerini diğer tedavi seçeneklerinden ayıran en önemli özelliği ise bu tedavinin yapılabilmesi için başka bir insana ait organ ya da dokunun bağışlanmış olması gereğidir. Organ nakline ihtiyacı olan binlerce hastanın sağlığına kavuşması için yeterince organ bağışı yapılmaması bu hastaların yaşama veda etmesine yol açıyor.

Günümüzde böbrek, karaciğer, kalp, akciğer, pankreas, uterus, yüz, kol, kornea, kemik iliği gibi organ ve doku nakilleri yapılabiliyor.

NAKİL BEKLİYORLAR

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de ağustos ayı itibarıyla 14 bin 968 hasta, organ ve doku nakli bekleme listelerinde bulunuyor. 2024’ün başından bu yana Türkiye’de yapılan toplam organ nakli sayısı 4 bin 445. 2023’te ise bu sayı 5 binin üzerindeydi. Uzmanlar, organ bağışında bulunabilecek kişilerin sağlığının bozulacağından endişe duyduğunu ya da dini açıdan sakınca gördüklerini söylüyor. Öte yandan uzmanlar toplumun organ bağışına yönelik duyarlılığının artırılması için çağrılarda bulunuyor.