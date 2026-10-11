3 araç birbirine girdi: 1'i bebek 10 yaralı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi.

Bursa’dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Senai E. (22) yönetimindeki 16 CBV 580 plakalı otomobil, trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan Berkan O. (21) yönetimindeki 26 AGH 182 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 26 AGH 182 plakalı otomobil de önünde giden Ümit D. (33) yönetimindeki 16 BVS 877 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu 3 aracın sürücüsü ile otomobillerdeki yolcular Pervin O. (51), Betül O. (24), Ebru O. (6), Yusuf D. (16), Öznur İ. (24), Samire E. (21) ve 9 aylık Umay E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.