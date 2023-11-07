Kırklareli'nde feci kaza... Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde A.Y. idaresindeki 39 LU 204 plakalı otomobil ile V.Ç. yönetimindeki 07 EBK 30 plakalı kamyonet Jandarma Kule mevkisinde çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücü V.Ç. ile aynı araçta bulunan Ş.K. ve Ş.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan diğer sürücü A.Y. ile eşi G.Y. Pınarhisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemelerinin ardından cenazeler Pınarhisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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