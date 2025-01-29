3 ay önce cezaevinden çıkmıştı... Husumetlisini tabancayla vurdu: Gözaltına alındı
Samsun’un İlkadım ilçesinde 3 ay önce cezaevinden çıkıp, husumetlisini tabancayla vuran Fırat B. (26), gözaltına alındı.
İlkadım ilçesi Aziziye Caddesi ile Poyraz Sokak’ta 20 Ocak’ta cezaevinden 3 ay önce tahliye olan Fırat B., babasına borcunu vermediğini iddiasıyla husumetli olduğu Eray S.’yi (35) sol ayak bileğinden tabancayla vurup, kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.
5 ADET SUÇ KAYDI
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi dün Hürriyet Mahallesi’nde yakalayıp, gözaltına aldı. Eray S.’nin 4, Fırat B.’nin ise 5 adet suç kaydı olduğu bildirildi.
Etiketler: #Samsun
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