Samsun'da 3 ayrı 'uyuşturucu' operasyonu: 7 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da polis tarafından düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da 3 ayrı 'uyuşturucu' operasyonu: 7 kişi adliyeye sevk edildi
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 11:28

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi’nde bir hafif ticari araçta arama yaptı.

Operasyonda Y.E.D. (25), Y.K. (21), G.İ. (31) ve C.A. (21) yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarında 184 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. Yine aynı ilçede Z.Ç. (40) isimli şahsın iş yeri ve ikametinde yapılan aramalarda da 2 bin 912 adet sentetik ecza ele geçirildi, Z.Ç. gözaltına alındı.

Canik ilçesinde de A.G. (20) ve E.C.’nin (26) ikametinde bir miktar metamfetamin ve sentetik ecza ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

3 ayrı uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan toplam 7 kişi adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #Samsun #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu #uyuşturucu ticareti

İlgili Haberler

Samsung, ince yapıdaki Galaxy S25 Edge modelini duyurdu

Samsung, ince yapıdaki Galaxy S25 Edge modelini duyurdu
Samsung, Galaxy Buds kulaklıklara kamera ekleyebilir

Samsung, Galaxy Buds kulaklıklara kamera ekleyebilir
Samsun'da 'araç kiralama ilanıyla' dolandırıcılık: Cezası belli oldu

Samsun'da 'araç kiralama ilanıyla' dolandırıcılık: Cezası belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler