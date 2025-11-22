3 bin 900 sayfalık İBB iddianamesi 15 gün içinde incelenemez dedi, mahkemeye başvurdu: Adil yargılanma ihlal edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek tarafından kamuoyuna açıklanan, ama mahkemelerce daha kabul edilmeyen 3 bin 900 sayfalık İBB iddianamesi biçimsel olarak da tartışmalara neden olmuştu. Hukukçular, söz konusu iddianamenin yasal süre olan 15 gün içerisinde mahkemece incelenmesinin olanaklı olmadığını belirtmişti.

‘MAHKEME İŞLEVSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR’

Av. İsmail Sami Çakmak konu hakkında gazetemiz Cumhuriyet’e “iddianameyle inceleme yapacak mahkeme işlevsiz hale getirilmiş, mahkemenin görevini yapabilmesi engellenmiştir. Hiçbir hakim, ‘Ben 3 bin 900 sayfalık bir iddianameyi gereğince okuyup bir karar verebilirim’ diyemez. Bu iddianame bırakın halkı birbirine düşürmeyi, yargı organlarını birbirine düşürebilir. Bu iddianame bizatihi iddianamelik bir konudur” açıklamalarında bulunmuştu.

‘HENÜZ İDDİANAME HAKKINDA KABUL KARARI VERİLMEDİ’

Av. Çakmak önceki gün dosyayı inceleyen İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dikkat çeken bir dilekçe sundu. Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu ile sunduğu dilekçede Çakmak; “Henüz iddianame hakkında kabul kararı verilmeden veya 15 günlük inceleme süresi tamamlanmadan soruşturmanın gizliliği ihlal edildi. Kaldı ki, suçlamanın niteliği itibarıyla kısıtlama kararının da söz konusu olduğu, şüpheli müdafilerinin bile dosya kapağını açamadığı, ulaşamadığı böyle bir evrakın, adeta servis edilmesi ‘görev kurallarına aykırıcılığın’ derecesini göstermektedir” ifadelerini kullandı.

‘İDDİANAMENİN KABULÜ HUKUKEN ORTADAN KALDIRILDI’

Bu durumun Türk Ceza Kanunu’nu (TCK) kapsamında “gizliliğin ihlali” suçunu doğurduğunun vurgulandığı dilekçede; “Yerel cumhuriyet başsavcılığının düzenlediği iddianame ve eklerinin ‘yasal olarak öngörülen 15 günlük süre içinde inceleme olanağının de bulunmadığı ayrıca gözetildiğinde, henüz gizliliği devam ederken bu evrakı kamuoyuna açıklaması Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki (CMK) iddianamenin kabulü sürecini, kamuoyu baskısı ve adil yargılama yönünden hukuken ortadan kaldırmaktadır” denildi. Mahkemenin normal işleyişi kapsamında söz konusu iddianame hakkında sağlıklı bir inceleme işlemini gerçekleştirmeyeceğinin vurgulandığı dilekçede; “Burada, söz konusu sürenin geçirilmesine, iddianamenin kabul edilmiş sayılması amaçlanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

HSK’YE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASI İSTENDİ

Davanın süreci süre zarfında şüphelilerin, düzgün inceleme yapılmadan kabul edilen bir iddianame karşısında “ağır bir ithamla” karşı karşıya kalacaklarının belirtildiği dilekçede; bu durumun TCK’deki “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçunu oluşturacağı kaydedildi. Dilekçede; iddianame hakkında kabul kararı verilmeden kamuoyuna açıklanmasının “gizliliğin ihlali suçunu” oluşturduğu, ayrıca yine bu eylemle “adil yargılama hakkının” ve “lekelenmeme hakkının” da ihlal edildiği vurgulandı.

Avukatlarca bu gerekçeyle mahkemenin CMK kapsamında iddianamenin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iadesinin yapılmasını istendi. Ayrıca iddianamedeki sorumlu başsavcı vekilleri ile cumhuriyet savcıları hakkında da adli ve disiplin işlemleri yönünden gerekli işlemlerin yapılması için Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) suç duyurusunda bulunulması da talep edildi.