3 bin kişi AVM'de sabahladı
Kar yağışına Başakşehir İkitelli'deki bir AVM'de yakalanan 3 bin kişi geceyi orada geçirdi.
İstanbul'da yaşanan kar esaretine kimisi yolda kimisi ise AVM'de yakalandı. O sırada Başakşehir İkitelli'deki Mall of İstanbul'da bulunan çok sayıda yurttaş içeride mahsur kaldı.
Aralarında turistlerin de bulunduğu 3 bin kişi AVM'de misafir edildi. Yeme içme alanları, koltuklar, mescitler sabaha kadar misafirlere tahsis edildi. Kızılay'ın da desteğiyle iki kez çorba ve kumanya dağıtımı yapıldı. Tüm otopark da doldu ve yaklaşık 90 aile araçlarında uyudu.
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