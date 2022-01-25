Yaşlı kadın son anda çatıdan düşen kar kütlesinden kurtuldu
Bingöl’de yaşlı bir kadın halk otobüsüne bindiği sırada çatıdan kar kütlesi düştü. Saniyelerle kütlenin altında kalmaktan kurtulan kadının o anları otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Bingöl'de merkeze bağlı Yenimahalle durağında bekleyen ve ismi öğrenilemeyen yaşlı kadın otobüs gelince araca doğru yöneldi.
Sadık Bulduk yönetimindeki otobüse binmek isteyen kadın, otobüs kapısına geldiği sırada çatından kar kütlesi düştü.
Saniyelerle kar kütlesinin altında kalmaktan kurtulan kadının o anları, halk otobüsünün güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Öte yandan, düşen kar kütlesinin bir kısmının otobüs içine girdiği görüldü.
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