3. Bornova Kitap Günleri'nde 250 yazar okurla buluştu
İzmir’de Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen ‘3. Bornova Kitap Günleri’ sona erdi. Bu yıl 50 yayınevi, 250 yazar ve 500 bin kitap okurlarla buluşurken, yazarımız Mine Kırıkkanat gibi ünlü isimlerin imza günü ve söyleşileri gerçekleşti.
Bornova Belediyesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediğ ‘Bornova Kitap Günleri’ binlerce ziyaretciyi ile kapılarını kapattı. Bu yıl 50 yayınevi, 250 yazar ve 500 bin kitap okurlarla buluşurken, imza günleri, söyleşiler, paneller, atölyeler ve birbirinden renkli sahne performansları ziyaretcilere 10 gün boyunca sanata doyurdu.
Kısa film gösterimi, şiir dinletileri, dans göterileri ve çeşitli konserlerinde yer aldığı etkinlikler park içinde farklı noktalara kurulan ve adlarını edebiyat dünyasının ünlü isimlerinden olan Homeros ile kitabının ismi olan İlyada ve Odysseia’dan alan sahnelerde gerçekleşti. Etkinlikte CHP Milletvekilleri Yazar Ali Mahir Başarır ve Tacettin Bayır ile Türkiye'nin ilk kadın mizah yazarı olarak tanınan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat gibi isimler de imza günü ve söyleşilerle okurlarının karşısına çıktı.
İDUĞ: DEVAM EDECEK
Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, onlarca kitapevi, yüzlerce yazara ev sahipliği yapan Bornova Kitap Günleri’nin bir marka haline geldiğini söyledi. Başkan İduğ, “Kültür kenti vizyonumuzla ilk kez 2019 yılında yaptığımız etkinliğimiz bu yıl yine büyük bir katılımla gerçekleşti. Gelecek nesillere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla başlattığımız etkinliğimiz kısa sürede Türkiye’nin en uzun soluklu organizasyonlarından biri olarak marka haline geldi. Bornova Kitap Günleri’ni önümüzdeki yıllarda daha da büyüyerek devam ettireceğiz.” diye konuştu.
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