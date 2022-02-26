3 buçuk milyon, metro için onay bekliyor

26 Şubat 2022 Cumartesi, 00:00

Şehrin bugüne kadar raylı sistem açısından hiçbir yatırım almamış batı yakası; hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım projesiyle buluşmayı bekliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hattın güncelliğini yitirmiş proje çalışmalarına 2019’da son sürat başladı. Raylı sistemin finansmanı da Mayıs 2021’de, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile İBB arasında “Yeşil Şehir Aksiyon Planı Mutabakatı” ile sağlandı.

Metrobüs hattını ve E-5 trafiğini rahatlatacak metronun proje ve fizibilite çalışmaları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden (AYGM) gelen talep üzerine revize edildi. Mart 2021’de yeniden Bakanlığa gönderildi.

İBB yönetimi, AYGM’den cevap gelmemesi nedeniyle, Kasım 2021’de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile görüşmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı; AYGM onayı olmadan inceleme ve onay sürecinin başlatılamayacağı bilgisini verdi. Bu nedenle, tüm proje ve fizibilite çalışmaları hazır olan Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP Metrosu, 15 Ocak’ta açıklanan Kamu Yatırım Programı’na dahil edilemedi.

İMAMOĞLU: “YATIRIM PLANINA ALINMAMASI İSTANBUL’A KÖTÜLÜK”

Konuya ilişkin açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt; bunları üst üste koyduğumuzda 3,5 milyona yakın bir nüfustan bahsediyoruz. O bölümdeki büyük trafik sıkışıklığından bahsediyoruz. İhmal edilen bu alana dair bu sürecin işletilmemesi, yatırım planına alınmaması İstanbul halkına kötülüktür.”

METROBÜSÜ VE E-5 TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK

Beylikdüzü-Çobançeşme arasında doğrudan Metrobüs aksını takip edecek 18,4 kilometre ve 10 istasyonlu “Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP Metrosu”, bu akstaki Metrobüs hattının yoğunluğunu alacak. Metronun, İstanbul’un doğu-batı aksında önemli yolculuk talebini karşılayan Yenikapı-Atatürk Havalimanı Hafif Metro Hattı ile entegre olmasıyla da Tarihi Yarımada’dan Büyükçekmece ve Beylikdüzü’ne kadar raylı sistem ile ulaşım sağlanacak. Böylece, E-5 üzerindeki araç trafiği önemli ölçüde azalacak.

SANCAKTEPE VE SULTANBEYLİ METROYA KAVUŞUYOR

İBB; hız, güvenlik ve konfor için bir başka metro yatırımını da Anadolu Yakası’nda sürdürüyor. Yapımına 2017 yılında başlanan “Çekmeköy-Sancaktepe-Sutanbeyli Metrosu”nda inşaat çalışmaları, aynı yıl finans yokluğu nedeniyle durdurulmuştu. Haziran 2019’da yüzde 4 fiziki ilerleme ve durmuş bir inşaat şantiyesiyle devralınan proje, yeni dönemde tıkır tıkır ilerliyor. Ekim 2019’da dış kredi temin edilen hatta, Aralık 2020’de yapılan eurobond tahviliyle de toplamda 170 milyon euro kaynak sağlanmış oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin’in katılımıyla geçen ay gerçekleşen törenle, hatta aynı anda bir TBM tünel kazısını tamamladı, diğeri de yeni bir tünelde delme işlemine başladı.

Üç ilçeden geçecek 10,9 kilometrelik 8 istasyonlu raylı sistemin, Çekmeköy-Sancaktepe Şehir Hastanesi arasındaki ilk etabının 2023’te açılması planlanıyor. Metronun Sultanbeyli’ye kadar uzanan bölümünün ise 2024 yılı sonuna yetiştirilmesi hedefleniyor.

Metro, İstanbul’un Anadolu Yakası’nın kuzeyinde yoğun nüfusun yaşadığı TEM otoyolunun çevresindeki nüfusu, diğer hatlarla buluşturacak. Hat; Sultanbeyli, Sancaktepe, Çekmeköy ve Ümraniye’nin bir bölümünü içine alan bir pozisyonuyla, çok talep görecek güçlü bir ulaşım aksı oluşturacak.

1. ETAP: ÇEKMEKÖY-SANCAKTEPE İSTASYONLARI ARASI

İstasyon Sayısı: 3

Hat Uzunluğu: 4,56 km

Fiziki İlerleme: %55

TBM 2 Tamamlanma Durumu: %63

Açılış Tarihi: 2023’ün ikinci yarısı

2. ETAP (TÜM HAT): ÇEKMEKÖY-SULTANBEYLİ İSTASYONLARI ARASI

İstasyon Sayısı: 8 adet

Hat Uzunluğu: 10,9 km

Fiziki İlerleme: %40

Açılış Tarihi: 2024’ün ikinci yarısı



