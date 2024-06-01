3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı: Korkunç cinayette kan donduran ayrıntılar

Çocuklarından Zeynep (11) ve Aslı’yı (6) bıçaklayarak, Muhammet Ali’yi (3) ise boğarak öldüren Murat Kılıç’ın (39) ifadesinde, “Olay anını çok fazla hatırlamıyorum. Yengem beni telefonla arayınca anladım. Üzerim kan olmuştu. Yaralandığımı sandı" dediği öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 01.06.2024 - 11:40
3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı: Korkunç cinayette kan donduran ayrıntılar
Abone Ol google-news

Olay, 29 Mayıs'ta, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar Sokak'taki 4 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. Geçimini evlerde boyacılık yaparak sağlayan Murat Kılıç, kızları Zeynep ve Aslı Kılıç'ı bıçaklayarak, oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı da boğarak öldürdü.

Kılıç, olayın ardından polis ekiplerine giderek suçunu itiraf etti. Belirtilen adrese giden ekipler, üç çocuğun cansız bedenleriyle karşılaştı. Çocukların cenazeleri, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan otopside, Murat Kılıç'ın kızlarının vücudunda yaklaşık 20 bıçak yarası tespit edildi. Çocukların cenazeleri, babalarından ayrı yaşayan anneleri Gülay Kılıç'ın yaşadığı Erzurum'un Karayazı ilçesinde toprağa verildi.

Murat Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kılıç, çıkarıldığı Nöbetçi 5’inci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"HER TARAFIN KAN OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Öte yandan Kılıç'ın nöbetçi mahkemede verdiği ifadeye ulaşıldı. Olay günü babasının evinde kaldığını belirten Kılıç, "Sabah işe gitmek üzere uyandım. Sigara almak için markete gittim. Bu sırada eşimin, çocuklarımı yanından zorla alıp getirdiğime ilişkin şikayeti üzerine güvenlik güçlerinden hakkımda tedbir kararı çıktığını öğrendim. Kafam attı, işe gitmemeye karar verdim. Olay yerine gittim. Çok fazla hatırlamıyorum. Ne yaptığımı bilmiyorum. Ne olduğunu yengem beni telefon ile aradığında fark ettim. Bir anda üzerime baktığımda her tarafın kan olduğunu gördüm. Bu sırada yaralandığımı düşündüm. Ne yaptığımı o anda anladım. Evde üzerimi değiştirip dışarı çıktığımı, kağıtlara yazılar yazdığımı hatırlıyorum. Üç kez canıma kıymak istedim, başaramadım. Çok pişmanım. Tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmemi talep ederim" ifadelerini kullandı.

CEZAVİNDE TEK KİŞİLİK KOĞUŞTA KALIYOR

Tutuklandıktan sonra Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Murat Kılıç'ın, can güvenliği açısından tek kişilik koğuşta kaldığı öğrenildi.


Bursa haberleri Çocuk haberleri ifade haberleri

İlgili Haberler

Kadın cinayeti davasında mahkemeden emsal karar: Hilal Sultan Kırgöz’ün katiline ağırlaştırılmış müebbet

Kadın cinayeti davasında mahkemeden emsal karar: Hilal Sultan Kırgöz’ün katiline ağırlaştırılmış müebbet
Samsun'da zabıta cinayeti: 'Korkutmak amaçlı ateş ettim'

Samsun'da zabıta cinayeti: 'Korkutmak amaçlı ateş ettim'
Sinan Ateş cinayeti... Tetikçi Özyağcı ve Ülkü Ocakları yöneticileri Yüksel ile Demirbaş'ın görüşmelerinin kayıt altına alındığı ortaya çıktı

Sinan Ateş cinayeti... Tetikçi Özyağcı ve Ülkü Ocakları yöneticileri Yüksel ile Demirbaş'ın görüşmelerinin kayıt altına alındığı ortaya çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

KYK yurdunda şüpheli ölüm: Üniversite öğrencisi ölü bulundu

KYK yurdunda şüpheli ölüm: Üniversite öğrencisi ölü bulundu
İzmir’de dehşet: Eve köpek getiren oğlunu ekmek bıçağıyla öldürdü!

İzmir’de dehşet: Eve köpek getiren oğlunu ekmek bıçağıyla öldürdü!
Gelen koku üzerine gerçek ortaya çıktı: Öldüğü bir hafta sonra fark edildi

Gelen koku üzerine gerçek ortaya çıktı: Öldüğü bir hafta sonra fark edildi
Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 1 Haziran 2024 Cumartesi TV yayın akışı

Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 1 Haziran 2024 Cumartesi TV yayın akışı
Pendik'teki parçalanmış ceset vahşetinde yeni gelişme: Cesedin sırtına harf kazımış!

Pendik'teki parçalanmış ceset vahşetinde yeni gelişme: Cesedin sırtına harf kazımış!
4 ay önce boşanmıştı! Burak Sergen 4. kez evlendi

4 ay önce boşanmıştı! Burak Sergen 4. kez evlendi
Oğlunu istismar etmekle suçlanıyordu: Dr. Ender Saraç'ın oğlu ifade verdi

Oğlunu istismar etmekle suçlanıyordu: Dr. Ender Saraç'ın oğlu ifade verdi
31 Mayıs 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Kızılcık Şerbeti, Gaddar, Yalı Çapkını, Survivor All Star reyting sıralaması

31 Mayıs 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Kızılcık Şerbeti, Gaddar, Yalı Çapkını, Survivor All Star reyting sıralaması